Лучший экономический календарь и лучший новостной поток?

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хотелось бы, поинтересоваться мнением, пользователей форума:

какой экономический календарь на Ваш взгляд лучше?  (сам использую Investing из за возможности парсинга)

какой новостной поток на Ваш взгляд лучше?  (сам использую странные новости от FXW потому что они в терминале)
 
Money_Maker:
хотелось бы, поинтересоваться мнением, пользователей форума:

какой экономический календарь на Ваш взгляд лучше?  (сам использую Investing из за возможности парсинга)

какой новостной поток на Ваш взгляд лучше?  (сам использую странные новости от FXW потому что они в терминале)

Наверно тот который приносит пользу Вам,  это как спорить о том какой редактор текста лучший.

Лучший тот,  которым Вы умеете эффективно пользоваться.

Из календаря новостей достаточно пожалуй тянуть только важные новости , High.

 
Я вообще отказался от просмотра новостей, учитываю только такое как брексит, выборы президента, ну и саммит типа ОПЕК, всё остальное пройдено, только сбивает с толку.
 
Vitaly Muzichenko:
Я вообще отказался от просмотра новостей, учитываю только такое как брексит, выборы президента, ну и саммит типа ОПЕК, всё остальное пройдено, только сбивает с толку.

Иногда новость меняет тренд (д1)  - выход пособий по безработице и ставка ФРС , особенно прикольно когда идет выстрел против тренда, бывает  цена через день два или несколько,  возвращается.

Как то был написан советник - пробежался глазками - ручками  по новостям за год , затем небольшая база данных -  день час  выхода новости.

Алгоритм простой , перед новостью на xxx расстоянии за ххх времени до новости - на спокойном рынке  - две позиции  OP_SELLSTOP OP_BUYSTOP  ( могут состоять из нескольких ордеров )  , после выстрела  перенос в бу максимально быстро  ,  стопы у каждой позиции  на обратной стороне, и большим тейком.

После оптимизация , на выходе EA вполне себе работающий в некоторый плюс , на тестере все прекрасно,  идея старая и известная.

Беда в реальности в том , что в эти моменты кухоный брокер , живущий на сливах, явно отстраивает систему таким образом , что это все не работает :-) - на практике.

Начинается  проскальзывания  ,  стоп бай может открыться через продолжительное время  на  High у макушке разворота ,  еще раздвижка stoplevel , включение frezelevel, сообщения об отсутствии цены, внезапно пропадает соединение и прочие хитровздрюченности.

Да и руками обычно не дают торговать , как то был случай не удавалось закрыть профитный ордер около часа  - и это уже на спокойном рынке , прошло после новости несколько часов, затем цена в конце дня достаточно бодро вернулась и ударилась в стоп, в очень короткий бу.

 



 
Renat Fatkhullin:




Сразу вопрос: графа "Время" - время сайта MQL5, время по Гринвичу - нулевой пояс, ... ?
 
Renat Fatkhullin:




а вот если бы так же выводилась на сайт и новостная лента.. её было бы удобнее просматривать на предмет не ожиданых новостей
 
Vladimir Karputov:

Сразу вопрос: графа "Время" - время сайта MQL5, время по Гринвичу - нулевой пояс, ... ?
Время можно будет выбирать самостоятельно. По умолчанию будет использоваться таймзона из броузера.
 
Money_Maker:

а вот если бы так же выводилась на сайт и новостная лента.. её было бы удобнее просматривать на предмет не ожиданых новостей

Новостной фид - это лицензионный продукт, который нельзя публично и бесплатно раздавать.

Наш календарь лицензионно чистый и быстрый, так как мы сами его собираем его в рилтайме со всех источников в мире, а не пользуемся чужим фидом с непонятной скоростью обновлений. Этот календарь будет доступен во всех МТ5 терминалах и через MQL5.

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Новостной фид - это лицензионный продукт, который нельзя публично и бесплатно раздавать.

Наш календарь лицензионно чистый и быстрый, так как мы сами его собираем его в рилтайме со всех источников в мире, а не пользуемся чужим фидом с непонятной скоростью обновлений. Этот календарь будет доступен во всех МТ5 терминалах и через MQL5.


Интересна еще скорость обновления, сколько времени пройдет между публикацией новости и обновлением календаря. Потому что поставщики дают с задержкой, так же как и котировки.. а чем быстрее тем дороже :)
[Удален]  

У меня нет календаря на сайте  mql5.com как его увидеть?

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