Лучший экономический календарь и лучший новостной поток?
хотелось бы, поинтересоваться мнением, пользователей форума:
какой экономический календарь на Ваш взгляд лучше? (сам использую Investing из за возможности парсинга)
какой новостной поток на Ваш взгляд лучше? (сам использую странные новости от FXW потому что они в терминале)
Наверно тот который приносит пользу Вам, это как спорить о том какой редактор текста лучший.
Лучший тот, которым Вы умеете эффективно пользоваться.
Из календаря новостей достаточно пожалуй тянуть только важные новости , High.
Я вообще отказался от просмотра новостей, учитываю только такое как брексит, выборы президента, ну и саммит типа ОПЕК, всё остальное пройдено, только сбивает с толку.
Иногда новость меняет тренд (д1) - выход пособий по безработице и ставка ФРС , особенно прикольно когда идет выстрел против тренда, бывает цена через день два или несколько, возвращается.
Как то был написан советник - пробежался глазками - ручками по новостям за год , затем небольшая база данных - день час выхода новости.
Алгоритм простой , перед новостью на xxx расстоянии за ххх времени до новости - на спокойном рынке - две позиции OP_SELLSTOP OP_BUYSTOP ( могут состоять из нескольких ордеров ) , после выстрела перенос в бу максимально быстро , стопы у каждой позиции на обратной стороне, и большим тейком.
После оптимизация , на выходе EA вполне себе работающий в некоторый плюс , на тестере все прекрасно, идея старая и известная.
Беда в реальности в том , что в эти моменты кухоный брокер , живущий на сливах, явно отстраивает систему таким образом , что это все не работает :-) - на практике.
Начинается проскальзывания , стоп бай может открыться через продолжительное время на High у макушке разворота , еще раздвижка stoplevel , включение frezelevel, сообщения об отсутствии цены, внезапно пропадает соединение и прочие хитровздрюченности.
Да и руками обычно не дают торговать , как то был случай не удавалось закрыть профитный ордер около часа - и это уже на спокойном рынке , прошло после новости несколько часов, затем цена в конце дня достаточно бодро вернулась и ударилась в стоп, в очень короткий бу.
Сразу вопрос: графа "Время" - время сайта MQL5, время по Гринвичу - нулевой пояс, ... ?
а вот если бы так же выводилась на сайт и новостная лента.. её было бы удобнее просматривать на предмет не ожиданых новостей
Сразу вопрос: графа "Время" - время сайта MQL5, время по Гринвичу - нулевой пояс, ... ?
а вот если бы так же выводилась на сайт и новостная лента.. её было бы удобнее просматривать на предмет не ожиданых новостей
Новостной фид - это лицензионный продукт, который нельзя публично и бесплатно раздавать.
Наш календарь лицензионно чистый и быстрый, так как мы сами его собираем его в рилтайме со всех источников в мире, а не пользуемся чужим фидом с непонятной скоростью обновлений. Этот календарь будет доступен во всех МТ5 терминалах и через MQL5.
Новостной фид - это лицензионный продукт, который нельзя публично и бесплатно раздавать.
Наш календарь лицензионно чистый и быстрый, так как мы сами его собираем его в рилтайме со всех источников в мире, а не пользуемся чужим фидом с непонятной скоростью обновлений. Этот календарь будет доступен во всех МТ5 терминалах и через MQL5.
Интересна еще скорость обновления, сколько времени пройдет между публикацией новости и обновлением календаря. Потому что поставщики дают с задержкой, так же как и котировки.. а чем быстрее тем дороже :)
У меня нет календаря на сайте mql5.com как его увидеть?
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какой экономический календарь на Ваш взгляд лучше? (сам использую Investing из за возможности парсинга)
какой новостной поток на Ваш взгляд лучше? (сам использую странные новости от FXW потому что они в терминале)