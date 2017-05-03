Лучший экономический календарь и лучший новостной поток? - страница 2

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Спасибо всем. кто выразил своё мнение и выразит позже.
 
Money_Maker:
Спасибо всем. кто выразил своё мнение и выразит позже.

На форуме тут есть примеры парсинга разных календарей, поищите.

 
Yuriy Zaytsev:

На форуме тут есть примеры парсинга разных календарей, поищите.


парсинг календаря Investinga я сделал, хочу новости сделать так же, только вот не могу понять, какой источник лучше парсить.. думал из терминал , но там тоже определённый туман .. у меня туда новости от FXW идут.. и я вот не пойму какая нафиг разница что происходит в украине и какое отношение это имеет это к Forex или фондовому рынку к любому рынку)))  читать такой цирк желание пропало))
 
Money_Maker:

парсинг календаря Investinga я сделал, хочу новости сделать так же, только вот не могу понять, какой источник лучше парсить.. думал из терминал , но там тоже определённый туман .. у меня туда новости от FXW идут.. и я вот не пойму какая нафиг разница что происходит в украине и какое отношение это имеет это к Forex или фондовому рынку к любому рынку)))  читать такой цирк желание пропало))

Где то на форуме мелькало сообщение от MQ ,  планируется  какой то функционал по достаточно полноценному доступу к календарю событий, правда разговор шел о MQL5.

В зависимости от скорости поступающих в реальном времени новостных событий  в терминал, это будет достаточно приятной фишкой.

Парсинги новостей  уйдут в прошлое, либо только  специфика.
 
Yuriy Zaytsev:

Где то на форуме мелькало сообщение от MQ ,  планируется  какой то функционал по достаточно полноценному доступу к календарю событий, правда разговор шел о MQL5.

В зависимости от скорости поступающих в реальном времени новостных событий  в терминал, это будет достаточно приятной фишкой.

Парсинги новостей  уйдут в прошлое, либо только  специфика.

там вроде, только про календарь речь, про новости вроде нет.. но если новости, тоже будут доступны, то это конечно крутой прорыв для программы
в идеальном раскладе парсинг календаря скорее всего конечно не нужен будет..
 
Vadim Baklanov:

У меня нет календаря на сайте  mql5.com как его увидеть?

Это пока бета, скоро откроем на публику.
 
Maxim Dmitrievsky:

Интересна еще скорость обновления, сколько времени пройдет между публикацией новости и обновлением календаря. Потому что поставщики дают с задержкой, так же как и котировки.. а чем быстрее тем дороже :)
Мы хотим добиться(и добились в большинстве случаев) задержки максимум 100 мс на нашей стороне. Ну и плюс пуш доставка в терминалы займет время на уровне пинга каждого конкретного терминала. 

То есть, мы хотим дать в MT5/MQL5 возможность мгновенно реагировать и анализировать изменения календаря. Причем работать будет и в тестере с миллисекундной точностью.
 
Календарь будет доступен во всех терминалах Метатрейдер 5 вне зависимости от брокера.

Отключить его можно в настройках терминала.

Но внедряться будет постепенно, начиная с сайта.
 

Кстати, в терминале снова появился календарь (сервер MetaQuotes-Demo):

buil 1589 появился Календарь

видать на сайте появление календаря не за горами.

 
А из мт4 какой-то доступ возможен к этому календарю?
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