Лучший экономический календарь и лучший новостной поток? - страница 2
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На форуме тут есть примеры парсинга разных календарей, поищите.
На форуме тут есть примеры парсинга разных календарей, поищите.
парсинг календаря Investinga я сделал, хочу новости сделать так же, только вот не могу понять, какой источник лучше парсить.. думал из терминал , но там тоже определённый туман .. у меня туда новости от FXW идут.. и я вот не пойму какая нафиг разница что происходит в украине и какое отношение это имеет это к Forex или фондовому рынку к любому рынку))) читать такой цирк желание пропало))
парсинг календаря Investinga я сделал, хочу новости сделать так же, только вот не могу понять, какой источник лучше парсить.. думал из терминал , но там тоже определённый туман .. у меня туда новости от FXW идут.. и я вот не пойму какая нафиг разница что происходит в украине и какое отношение это имеет это к Forex или фондовому рынку к любому рынку))) читать такой цирк желание пропало))
Где то на форуме мелькало сообщение от MQ , планируется какой то функционал по достаточно полноценному доступу к календарю событий, правда разговор шел о MQL5.
В зависимости от скорости поступающих в реальном времени новостных событий в терминал, это будет достаточно приятной фишкой.Парсинги новостей уйдут в прошлое, либо только специфика.
Где то на форуме мелькало сообщение от MQ , планируется какой то функционал по достаточно полноценному доступу к календарю событий, правда разговор шел о MQL5.
В зависимости от скорости поступающих в реальном времени новостных событий в терминал, это будет достаточно приятной фишкой.Парсинги новостей уйдут в прошлое, либо только специфика.
там вроде, только про календарь речь, про новости вроде нет.. но если новости, тоже будут доступны, то это конечно крутой прорыв для программы
в идеальном раскладе парсинг календаря скорее всего конечно не нужен будет..
У меня нет календаря на сайте mql5.com как его увидеть?
Интересна еще скорость обновления, сколько времени пройдет между публикацией новости и обновлением календаря. Потому что поставщики дают с задержкой, так же как и котировки.. а чем быстрее тем дороже :)
Кстати, в терминале снова появился календарь (сервер MetaQuotes-Demo):
видать на сайте появление календаря не за горами.