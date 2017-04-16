Фиксируем прибыль

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Ох долго я мучился....тестировать за 10 лет.Почему то разом не получаеться...тестировал кусками.По 3 года выяснил, всё зависит не от того какой стоп поставить а от того как сохранить её.тоесть прибыль...

Были тесты.. с разными соотношениями прибыль -стоп,и 50%50 и 30 на 20 и 40 12...ну и так далее..за десять лет теста(но мне пришлось тестировать кусками по 3 года) с качеством в 90%.Я кинул на реальную торговлю ,да тест на 100% оказался правельным....

Получилось что в большенстве случаев не стабильная прибыль идет от того что ,......вот я поставил по системе тейк 10 пунктов.Стоп поствил 16.Система моя показал прибыль на всём протежении,но с провалами.А всё по тому что прибыль в итоге могла быть больше чем 10 пунктов намного больше до 170 доходило.Но я то ставлю, 10 пунктов.А цена не дошла до другова сигнала  и пошла вниз гулять....

У меня построение такое ,открываю по системе на сел ставлю тейк 10 (останавливаю не по стопу 16 а по противоположному сигналу,так выгодней но в 90% он укладываеться в 16 пунктов стоп лосса)а цена потом ускакала вниз есче на 130 пунктов..смотрите скрин...


КАк не потерять 10 пунктов но и заработать на таком движении..Если это решить, то да стабильная прибыль без провалов...я считал в ручную

Что делать?

Без убыток

Трал

Частичное закрытие

 
Выйти из сделки это сложное решение, такое же как и войти в неё. Выход это тот же сигнал, попробуйте поработать над ним. Что то типа адаптивного тейк профита. Ну и второе. Думаю БУ здесь уметсно, НО будешь его постоянно ловить, а большие движения будут крайне редки. Это с учётом что не ошибаться ни разу. Так что тут нужно отнестись к выходу, как к очередному сигналу со своими параметрами и т.д. 
 
А если сделать так ,вместо тейка поставить без убыток,он в любом случае зафиксирует моментальную прибыль,а если цена всё таки уйдет например на рывке  в мою сторону он заработает больше.
 
stsmotor2:
А если сделать так ,вместо тейка поставить без убыток,он в любом случае зафиксирует моментальную прибыль,а если цена всё таки уйдет например на рывке  в мою сторону он заработает больше.

Очень часто будет срабатывать БУ, а только потом цена пойдёт в Вашу сторону. Проверенно опытом...
 

Я давно убедился, что главное в ТС - это вовсе не вход, входить можно даже по монетке. Главная часть ТС - это правильное сопровождение. А оно зависит от инструмента.

В данном случае - если система контртрендовая, то 10 пунктов - вполне нормально. Зачем глядеть на остальной ход ?

А если мы хотим взять все это движение - то система должна быть трендовой.

 

Выкрутится с прибылью можно только если сопровождать позицию по тренду. Поиск золотого числа ну типа 10,0 пунктов ... 100,0 пунктов это неживой перебор...

То есть нужны критерии Тренда, и если Тренд начался то и сделку сопровождать до тех пор, пока тренд не сломается... А это может произойти завтра или через два месяца(год), вот решение

 
Технология примерно такая, необходимо иметь критерии Тренда, определяем наличие тренда, ждем Коррекционный откат, входим после его окончания(с минимальным риском), так как риск(стоп-лосс) маленький то возможны ошибки, поэтому начнется набор убытков от серии маленьких неудач, и начинаем сопровождать позиции Тренду, каждый раз пытаясь добавиться на откатах, понемногу просадка начнет увеличиваться но и объем прибыли на открытых позициях будет приносить доход, если тренд будет далекий, то во итоге будет прибыль, если тренд развернется, до при удаче отработаются убытки и при неудачном стечении тренда развернется и на счете будет минус
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