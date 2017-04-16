Фиксируем прибыль
Ох долго я мучился....тестировать за 10 лет.Почему то разом не получаеться...тестировал кусками.По 3 года выяснил, всё зависит не от того какой стоп поставить а от того как сохранить её.тоесть прибыль...
Были тесты.. с разными соотношениями прибыль -стоп,и 50%50 и 30 на 20 и 40 12...ну и так далее..за десять лет теста(но мне пришлось тестировать кусками по 3 года) с качеством в 90%.Я кинул на реальную торговлю ,да тест на 100% оказался правельным....
Получилось что в большенстве случаев не стабильная прибыль идет от того что ,......вот я поставил по системе тейк 10 пунктов.Стоп поствил 16.Система моя показал прибыль на всём протежении,но с провалами.А всё по тому что прибыль в итоге могла быть больше чем 10 пунктов намного больше до 170 доходило.Но я то ставлю, 10 пунктов.А цена не дошла до другова сигнала и пошла вниз гулять....
У меня построение такое ,открываю по системе на сел ставлю тейк 10 (останавливаю не по стопу 16 а по противоположному сигналу,так выгодней но в 90% он укладываеться в 16 пунктов стоп лосса)а цена потом ускакала вниз есче на 130 пунктов..смотрите скрин...
КАк не потерять 10 пунктов но и заработать на таком движении..Если это решить, то да стабильная прибыль без провалов...я считал в ручную
Что делать?
Без убыток
Трал
Частичное закрытие
А если сделать так ,вместо тейка поставить без убыток,он в любом случае зафиксирует моментальную прибыль,а если цена всё таки уйдет например на рывке в мою сторону он заработает больше.
Очень часто будет срабатывать БУ, а только потом цена пойдёт в Вашу сторону. Проверенно опытом...
Я давно убедился, что главное в ТС - это вовсе не вход, входить можно даже по монетке. Главная часть ТС - это правильное сопровождение. А оно зависит от инструмента.
В данном случае - если система контртрендовая, то 10 пунктов - вполне нормально. Зачем глядеть на остальной ход ?
А если мы хотим взять все это движение - то система должна быть трендовой.
Выкрутится с прибылью можно только если сопровождать позицию по тренду. Поиск золотого числа ну типа 10,0 пунктов ... 100,0 пунктов это неживой перебор...
То есть нужны критерии Тренда, и если Тренд начался то и сделку сопровождать до тех пор, пока тренд не сломается... А это может произойти завтра или через два месяца(год), вот решение
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