Два отложенных ордера и iMA - страница 4
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Two pending orders and iMA version "1.000"
пока из функционала - только входные параметры и добавление пользовательского индикатора на график. Для этого необходимо наличие скомпилированного индикатора "Custom Moving Average Levels" в папке "каталог данных терминала"\MQL5\Indicators\MyInd". Это расположение задано в OnInit():
Здесь все отступы заданы не в привычных пунктах, а в квантах (1 quantum = 1 TickSize).
Всё таки решил отказаться от отложенных ордеров. Вместо этого мониторить на каждом тике момент пересечения ценой линии индикатора.
Чтобы не открывать миллион позиций когда тики гуляют туда-сюда вокруг линии индикатора, в момент отлова первого пересечения выставлять флаг.
Всё таки решил отказаться от отложенных ордеров. Вместо этого мониторить на каждом тике момент пересечения ценой линии индикатора.
Чтобы не открывать миллион позиций когда тики гуляют туда-сюда вокруг линии индикатора, в момент отлова первого пересечения выставлять флаг.
Ещё не определился. Скорее всего будет настройка или/или: Sell/Buy:
Ещё не определился. Скорее всего будет настройка или/или: Sell/Buy:
Two pending orders and iMA version "1.001"
Введён параметр "Maximum spread (in pips)" - если спред выше, то не торгуем.
Также в OnInit() осуществляется проверка параметра "Maximum spread (in pips)":
если он меньше, чем размер тика - то выходим.
На данном этапе значение параметра "Maximum spread (in pips)" и размера тика просто выводятся на экран, для информации.