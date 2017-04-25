Два отложенных ордера и iMA - страница 4

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Two pending orders and iMA version   "1.000"

пока из функционала - только входные параметры и добавление пользовательского индикатора на график. Для этого необходимо наличие скомпилированного индикатора "Custom Moving Average Levels" в папке "каталог данных терминала"\MQL5\Indicators\MyInd". Это расположение задано в OnInit():

   IsSells=false;
//--- create handle of the indicator iMA
   handle_iMA_Custom=iCustom(Symbol(),Period(),"MyInd\\"+shortname,
                             ma_period,
                             ma_shift,
                             ma_method,
                             InpLevelUp*m_symbol.TickSize(),
                             InpLevelDown*m_symbol.TickSize());
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iMA_Custom==INVALID_HANDLE)

Здесь все отступы заданы не в привычных пунктах, а в квантах (1 quantum = 1 TickSize).

Файлы:
Two_pending_orders_and_iMA.mq5  14 kb
 

Всё таки решил отказаться от отложенных ордеров. Вместо этого мониторить на каждом тике момент пересечения ценой линии индикатора.

Ловим пересечение

Чтобы не открывать миллион позиций когда тики гуляют туда-сюда вокруг линии индикатора, в момент отлова первого пересечения выставлять флаг.

 
Vladimir Karputov:

Всё таки решил отказаться от отложенных ордеров. Вместо этого мониторить на каждом тике момент пересечения ценой линии индикатора.

Чтобы не открывать миллион позиций когда тики гуляют туда-сюда вокруг линии индикатора, в момент отлова первого пересечения выставлять флаг.

 

Вы реализуете контртрендовую стратегию?
 
-Aleks-:

 

Вы реализуете контртрендовую стратегию?


Ещё не определился. Скорее всего будет настройка или/или: Sell/Buy:

Sell/Buy

 
Vladimir Karputov:


Ещё не определился. Скорее всего будет настройка или/или: Sell/Buy:

 

Я недавно эксперементировал с контртрендом на Si - оказалось, что торговля на минутках там сравни торговли на 15 минутках на форексе - хороший размах цены.
 

Two pending orders and iMA version   "1.001"

Введён параметр "Maximum spread (in pips)" - если спред выше, то не торгуем.

Также в OnInit() осуществляется проверка параметра "Maximum spread (in pips)":

   if(InpMaxSpread<m_symbol.TickSize())
     {
      Print("Error! \"Maximum spread\"(",InpMaxSpread,") < \"Tick Size\"(",m_symbol.TickSize(),")");
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }

если он меньше, чем размер тика - то выходим.


На данном этапе значение параметра "Maximum spread (in pips)" и размера тика просто выводятся на экран, для информации.

Файлы:
Two_pending_orders_and_iMA.mq5  16 kb
 
version   "1.002" - исправленная (в вызове пользовательского индикатора было избыточное умножение на TickSize).
Файлы:
Two_pending_orders_and_iMA.mq5  16 kb
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