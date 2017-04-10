Техническое задание на советник (посоветуйте плиз)

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Уважаемые программисты, а также пользователи которые заказывали советники.

Пытаюсь написать техническое задание, но так как делаю это впервые хочется спросить - все ли я учел?

Кстати пытаюсь реализовать в советнике идею наилучшего закрытия, которая под копирайтом???? Или можно?

 какие-то подводные камни есть, или вообще мое тех. задание для программиста  непонятно . Спасибо за комментарии.

Файлы:
k6_0a3pa_v_9zc9q3_n6dnmhx.txt  7 kb
 

Всё понятно, кроме вот этого:

панель советника (располагается в правом верхнем углу графика, также с панели может  раскрываться панель "графика работы"

Не раскрыта тема что за 'панель графика работы'

 
Alexander Puzanov:

Всё понятно, кроме вот этого:

панель советника (располагается в правом верхнем углу графика, также с панели может  раскрываться панель "графика работы"

Не раскрыта тема что за 'панель графика работы'


про панель графика работы ниже написано (пункт 4)
 
Как она должна функционировать - просто перечислять все сессии, заданные в настройках бота? Или только текущую (активную) сессию? Или пользователю нужна возможность редактировать эти сессии с этой панели? А может просто таймер "До окончания текущей торговой сессии XX мин" / "До начала следующей сессии XX мин"?
 
Alexander Puzanov:

Всё понятно, кроме вот этого:

панель советника (располагается в правом верхнем углу графика, также с панели может  раскрываться панель "графика работы"

Не раскрыта тема что за 'панель графика работы'


А наконец сообразил:правом верхнем углу графика - имеется ввиду график движения цены.

а график работы - это расписание работы советника (п.4 ТЗ) - переименую, принято. спасибо

 
Alexander Puzanov:
Как она должна функционировать - просто перечислять все сессии, заданные в настройках бота? Или только текущую (активную) сессию? Или пользователю нужна возможность редактировать эти сессии с этой панели? А может просто таймер "До окончания текущей торговой сессии XX мин" / "До начала следующей сессии XX мин"?

Не совсем понимаю, что такое активная сессия. Советник будет работать на виртуальном сервере, а управляться он будет с терминала . Во время управления хочется не перезапускать советник, переопределяя переменные панели расписания работы, а иметь возможность  изменить расписание работы в интерактиве. В идеале управление должно происходить 1 раз в неделю. То есть должна быть возможность определения расписания работы на неделю.
 
Не совсем понимаю, что такое активная сессия.

У вас в настройках перечислены временные интервалы - рабочие сессии вашего бота. Типо так:


Та сессия, которая длится сейчас - активная


Во время управления хочется не перезапускать советник, переопределяя переменные панели расписания работы, а иметь возможность  изменить расписание работы в интерактиве
Знач у вас будет одна информационная панель + дополнительно открываемая интерактивная - про интерактив надо обязательно написать в ТЗ
 
Alexander Puzanov:

У вас в настройках перечислены временные интервалы - рабочие сессии вашего бота. Типо так:


Та сессия, которая длится сейчас - активная


Знач у вас будет одна информационная панель + дополнительно открываемая интерактивная - про интерактив надо обязательно написать в ТЗ


вот -вот на рисунку именно то о чем речь, наверно и кнопки мои надо сюда переносить, а то ненароком мышкой можно зацепить, если разместить их на информационной панели. Толковый совет Александр. Спасибо.

Если позволите, я для примера этот рисунок в ТЗ вставлю.

 
eNoy:


вот -вот на рисунку именно то о чем речь, наверно и кнопки мои надо сюда переносить, а то ненароком мышкой можно зацепить, если разместить их на информационной панели. Толковый совет Александр. Спасибо.

Если позволите, я для примера этот рисунок в ТЗ вставлю.


Александр насколько я понял Вы программист, возьметесь за написание этого советника? В какой срок напишете? И за сколько?
 
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