Техническое задание на советник (посоветуйте плиз)
Всё понятно, кроме вот этого:
панель советника (располагается в правом верхнем углу графика, также с панели может раскрываться панель "графика работы"
Не раскрыта тема что за 'панель графика работы'
Всё понятно, кроме вот этого:
панель советника (располагается в правом верхнем углу графика, также с панели может раскрываться панель "графика работы"
Не раскрыта тема что за 'панель графика работы'
про панель графика работы ниже написано (пункт 4)
Всё понятно, кроме вот этого:
панель советника (располагается в правом верхнем углу графика, также с панели может раскрываться панель "графика работы"
Не раскрыта тема что за 'панель графика работы'
А наконец сообразил:правом верхнем углу графика - имеется ввиду график движения цены.
а график работы - это расписание работы советника (п.4 ТЗ) - переименую, принято. спасибо
Как она должна функционировать - просто перечислять все сессии, заданные в настройках бота? Или только текущую (активную) сессию? Или пользователю нужна возможность редактировать эти сессии с этой панели? А может просто таймер "До окончания текущей торговой сессии XX мин" / "До начала следующей сессии XX мин"?
Не совсем понимаю, что такое активная сессия. Советник будет работать на виртуальном сервере, а управляться он будет с терминала . Во время управления хочется не перезапускать советник, переопределяя переменные панели расписания работы, а иметь возможность изменить расписание работы в интерактиве. В идеале управление должно происходить 1 раз в неделю. То есть должна быть возможность определения расписания работы на неделю.
У вас в настройках перечислены временные интервалы - рабочие сессии вашего бота. Типо так:
Та сессия, которая длится сейчас - активная
У вас в настройках перечислены временные интервалы - рабочие сессии вашего бота. Типо так:
Та сессия, которая длится сейчас - активная
Знач у вас будет одна информационная панель + дополнительно открываемая интерактивная - про интерактив надо обязательно написать в ТЗ
вот -вот на рисунку именно то о чем речь, наверно и кнопки мои надо сюда переносить, а то ненароком мышкой можно зацепить, если разместить их на информационной панели. Толковый совет Александр. Спасибо.
Если позволите, я для примера этот рисунок в ТЗ вставлю.
вот -вот на рисунку именно то о чем речь, наверно и кнопки мои надо сюда переносить, а то ненароком мышкой можно зацепить, если разместить их на информационной панели. Толковый совет Александр. Спасибо.
Если позволите, я для примера этот рисунок в ТЗ вставлю.
Александр насколько я понял Вы программист, возьметесь за написание этого советника? В какой срок напишете? И за сколько?
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Уважаемые программисты, а также пользователи которые заказывали советники.
Пытаюсь написать техническое задание, но так как делаю это впервые хочется спросить - все ли я учел?
Кстати пытаюсь реализовать в советнике идею наилучшего закрытия, которая под копирайтом???? Или можно?
какие-то подводные камни есть, или вообще мое тех. задание для программиста непонятно . Спасибо за комментарии.