Нужны ли глобальные переменные терминала типа string? - страница 3
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В чем ошибка _GlobalVariableSet, по сравнению со штатной GlobalVariableSet? Обе не обладают атомарным доступом.
Как раз все стандартные GlobalVariableXXX атомарны. GlobalVariableGet гарантирует что ты получишь значение записанное GlobalVariableSet целиком в том виде в каком оно в последний раз записано.
Вы выбрали странную аргументацию. FileRead настолько же гарантирует, что было записано, насколько и _GlobalVariableGet. Но при этом первым пользоваться не западло.
В общем, с самого начала понял, о чем Вы. Попробуйте по этой же причине не пользоваться File-функциями. Пример атомарной библиотеки так и остался вакуумным конем.
В предложенной реализации один вызов функции (одна переменная) заменяется на несколько, в которые упаковано длинное значение. Отсюда потенциальные проблемы.
Как вариант, таким образом можно записывать и считывать из глобальных переменных строки, простые структуры и даже массивы (например, обмениваться результатами CopyTicks)
Возможно, стоит причесать в виде библиотеки.
Обалденно!
весьма поучительно.
и можно использовать, даже не понимая как это Терминал принимает и отображает.
Особенно умилил полученный double в окне глобальных переменных.
Спасибо!
Возникло ощущение , что на форум пришли старые добрые времена , когда люди открыто делились технологиями.
Да - зачетная штука! Уже несколько веток радует.
Надо отдать должное fxsaber.
Его феноменальное обобщение возможностей платформы ( и понимание основ программирования старой школы) даже ее создателей вводит в иллюзию, что это уже реализовано в ней. )
И даже предельно просто.
Не требует реакции...
Вот не надо так часто использовать глобальные переменные, во избежание поломки винчестера
Лично я писал туда, когда самооптимизирующийся советник поменял настройки и то только те, которые изменились
Пока не сделал этого, я распрощался с тремя убитыми винтами
Вот не надо так часто использовать глобальные переменные, во избежание поломки винчестера
Лично я писал туда, когда самооптимизирующийся советник поменял настройки и то только те, которые изменились
Пока не сделал этого, я распрощался с тремя убитыми винтами
Это самоирония?
Или воинствующее невежество?
)
Это самоирония?
Или воинствующее невежество?
)
как угодно
все зависит от количества глобалок
самый выгодный вариант - текстовый файл в оперативной памяти, тогда и вопрос то снимается по сути
;)
---
я ответил на этот опросник со своей точки зрения,
она проверена временем
из перечисленных вариантов моего ответа нет
как угодно
все зависит от количества глобалок
самый выгодный вариант - текстовый файл в оперативной памяти, тогда и вопрос то снимается по сути
;)
---
я ответил на этот опросник со своей точки зрения,
она проверена временем
из перечисленных вариантов моего ответа неё