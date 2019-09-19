Нужны ли глобальные переменные терминала типа string? - страница 3

Новый комментарий
 
fxsaber:

В чем ошибка _GlobalVariableSet, по сравнению со штатной GlobalVariableSet? Обе не обладают атомарным доступом.

В предложенной реализации один вызов функции (одна переменная) заменяется на несколько, в которые упаковано длинное значение. Отсюда потенциальные проблемы.
 
Maxim Kuznetsov:

Как раз все стандартные GlobalVariableXXX атомарны. GlobalVariableGet гарантирует что ты получишь значение записанное GlobalVariableSet целиком в том виде в каком оно в последний раз записано.

Вы выбрали странную аргументацию. FileRead настолько же гарантирует, что было записано, насколько и _GlobalVariableGet. Но при этом первым пользоваться не западло.

В общем, с самого начала понял, о чем Вы. Попробуйте по этой же причине не пользоваться File-функциями. Пример атомарной библиотеки так и остался вакуумным конем.

Stanislav Korotky:
В предложенной реализации один вызов функции (одна переменная) заменяется на несколько, в которые упаковано длинное значение. Отсюда потенциальные проблемы.
Та же рекомендация не пользоваться File-функциями.
 
fxsaber:

Как вариант, таким образом можно записывать и считывать из глобальных переменных строки, простые структуры и даже массивы (например, обмениваться результатами CopyTicks)

Возможно, стоит причесать в виде библиотеки.


Обалденно!
весьма поучительно.
и можно использовать, даже не понимая как это Терминал принимает и отображает.
Особенно умилил полученный double в окне глобальных переменных. 
Спасибо!
Фантастик!
 

Возникло ощущение , что на форум пришли старые добрые времена , когда люди открыто делились технологиями.

Да - зачетная штука! Уже несколько веток радует.

 
Меня тоже..)
 

Надо отдать должное fxsaber.

Его феноменальное обобщение возможностей платформы ( и понимание основ программирования старой школы) даже ее создателей вводит в иллюзию, что это уже реализовано в ней. )


И даже предельно просто.

Не требует реакции...

 

Вот не надо так часто использовать глобальные переменные, во избежание поломки винчестера

Лично я писал туда, когда самооптимизирующийся советник поменял настройки и то только те, которые изменились

Пока не сделал этого, я распрощался с тремя убитыми винтами

 
Renat Akhtyamov:

Вот не надо так часто использовать глобальные переменные, во избежание поломки винчестера

Лично я писал туда, когда самооптимизирующийся советник поменял настройки и то только те, которые изменились

Пока не сделал этого, я распрощался с тремя убитыми винтами

Это самоирония?
Или воинствующее невежество?

)

 
Mikhail Dovbakh:

Это самоирония?
Или воинствующее невежество?

)

как угодно

все зависит от количества глобалок

самый выгодный вариант - текстовый файл в оперативной памяти, тогда и вопрос то снимается по сути

;)

---

я ответил на этот опросник со своей точки зрения,

она проверена временем

из перечисленных вариантов моего ответа нет

 
Renat Akhtyamov:

как угодно

все зависит от количества глобалок

самый выгодный вариант - текстовый файл в оперативной памяти, тогда и вопрос то снимается по сути

;)

---

я ответил на этот опросник со своей точки зрения,

она проверена временем

из перечисленных вариантов моего ответа неё 

я так понял,  что обоснования ваших "страшилок"  о чрезмерном юзании дисков (что убило у вас три шт диска) МT при использовании глобальных переменных нет.  
12345
Новый комментарий