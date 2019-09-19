Нужны ли глобальные переменные терминала типа string? - страница 4
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как угодно
все зависит от количества глобалок
самый выгодный вариант - текстовый файл в оперативной памяти, тогда и вопрос то снимается по сути
;)
---
я ответил на этот опросник со своей точки зрения,
она проверена временем
из перечисленных вариантов моего ответа нет
Все, что пишется на винт, сначала кешируется Виндой, потом аппаратно самим винтом, а там кеш десятки Мб.Так что если пишете число, это не значит, что тут же истерически дергается головка.
Все, что пишется на винт, сначала кешируется Виндой, потом аппаратно самим винтом, а там кеш десятки Мб.Так что если пишете число, это не значит, что тут же истерически дергается головка.
за год-полтора работы такой проги без остановки...
ну впрочем, опять же, как угодно
Все, что пишется на винт, сначала кешируется Виндой, потом аппаратно самим винтом, а там кеш десятки Мб.Так что если пишете число, это не значит, что тут же истерически дергается головка.
было как он пишет, лет 5 назад сам встречал советника под МТ4 который постоянно к диску при оптимизации обращался, посмотрел код, он через глобальные переменные терминала сохранял свои ордера, ну и при оптимизации каждый проход оптимизатора было обращение к диску
вот примерно столько раз можно за оптимизацию к диску обратиться:
ЗЫ: посмотрел на всякий случай под стол...не мигает ж/д )))
было как он пишет, лет 5 назад сам встречал советника под МТ4 который постоянно к диску при оптимизации обращался, посмотрел код, он через глобальные переменные терминала сохранял свои ордера, ну и при оптимизации каждый проход оптимизатора было обращение к диску
вот примерно столько раз можно за оптимизацию к диску обратиться:
ЗЫ: посмотрел на всякий случай под стол...не мигает ж/д )))
Знаю точно, что у меня такого нету. Но, блин, тоже поглядел на светодиод привода ... :)
Знаю точно, что у меня такого нету. Но, блин, тоже поглядел на светодиод привода ... :)
ну точно знаю, что видел такое!
может, что изменилось сейчас - проверять как то совсем не хочу,
но было лет 5 назад не менее,потом в новых билдах закрыли много при тестировании, а раньше всяким образом пытались при оптимизации в историю подглядеть
ну точно знаю, что видел такое!
может, что изменилось сейчас - проверять как то совсем не хочу,
но было лет 5 назад не менее,потом в новых билдах закрыли много при тестировании, а раньше всяким образом пытались при оптимизации в историю подглядеть
вот сижу, читаю эту ветку
похоже что изменилось
как угодно
все зависит от количества глобалок
самый выгодный вариант - текстовый файл в оперативной памяти, тогда и вопрос то снимается по сути
;)
---
я ответил на этот опросник со своей точки зрения,
она проверена временем
из перечисленных вариантов моего ответа нет
Ренат, я не понял, что такое файл в оперативной памяти?
Ренат, я не понял, что такое файл в оперативной памяти?
FileMapping, наверное.
Ренат, я не понял, что такое файл в оперативной памяти?
ищем такую прогу RAMDisk:
закидываем каталог Files на RAM Drive, предварительно удалив его в каталоге метака
затем читаем что такое символическая ссылка (достигается командой DOS)
радуемся вместе с компом
ищем такую прогу RAMDisk:
закидываем каталог Files на RAM Drive, предварительно удалив его в каталоге метака
затем читаем что такое символическая ссылка (достигается командой DOS)
радуемся вместе с компом
Худшее, что мог услышать.
Думал, хотя-бы про переменные окружения что-нибудь будет.Грамотненькое.