Нужны ли глобальные переменные терминала типа string? - страница 4

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Renat Akhtyamov:

как угодно

все зависит от количества глобалок

самый выгодный вариант - текстовый файл в оперативной памяти, тогда и вопрос то снимается по сути

;)

---

я ответил на этот опросник со своей точки зрения,

она проверена временем

из перечисленных вариантов моего ответа нет

Все, что пишется на винт, сначала кешируется Виндой, потом аппаратно самим винтом, а там кеш десятки Мб.Так что если пишете число, это не значит, что тут же истерически дергается головка.

 
Alexey Volchanskiy:

Все, что пишется на винт, сначала кешируется Виндой, потом аппаратно самим винтом, а там кеш десятки Мб.Так что если пишете число, это не значит, что тут же истерически дергается головка.

за год-полтора работы такой проги без остановки...

ну впрочем, опять же, как угодно

 
Alexey Volchanskiy:

Все, что пишется на винт, сначала кешируется Виндой, потом аппаратно самим винтом, а там кеш десятки Мб.Так что если пишете число, это не значит, что тут же истерически дергается головка.

было как он пишет, лет 5 назад сам встречал советника под МТ4 который постоянно к диску при оптимизации обращался, посмотрел код, он через глобальные переменные терминала сохранял свои ордера, ну и при оптимизации каждый проход оптимизатора было обращение к диску

вот примерно столько раз можно за оптимизацию к диску обратиться:

ЗЫ: посмотрел на всякий случай под стол...не мигает ж/д )))

 
Igor Makanu:

было как он пишет, лет 5 назад сам встречал советника под МТ4 который постоянно к диску при оптимизации обращался, посмотрел код, он через глобальные переменные терминала сохранял свои ордера, ну и при оптимизации каждый проход оптимизатора было обращение к диску

вот примерно столько раз можно за оптимизацию к диску обратиться:

ЗЫ: посмотрел на всякий случай под стол...не мигает ж/д )))

Знаю точно, что у меня такого нету. Но, блин, тоже поглядел на светодиод привода ... :)

 
Artyom Trishkin:

Знаю точно, что у меня такого нету. Но, блин, тоже поглядел на светодиод привода ... :)

ну точно знаю, что видел такое! 

может, что изменилось сейчас - проверять как то совсем не хочу,

но было лет 5 назад не менее,потом в новых билдах закрыли много при тестировании, а раньше всяким образом пытались при оптимизации в историю подглядеть

 
Igor Makanu:

ну точно знаю, что видел такое! 

может, что изменилось сейчас - проверять как то совсем не хочу,

но было лет 5 назад не менее,потом в новых билдах закрыли много при тестировании, а раньше всяким образом пытались при оптимизации в историю подглядеть

вот сижу, читаю эту ветку

похоже что изменилось

 
Renat Akhtyamov:

как угодно

все зависит от количества глобалок

самый выгодный вариант - текстовый файл в оперативной памяти, тогда и вопрос то снимается по сути

;)

---

я ответил на этот опросник со своей точки зрения,

она проверена временем

из перечисленных вариантов моего ответа нет

Ренат, я не понял, что такое файл в оперативной памяти? 

 
Алексей Тарабанов:

Ренат, я не понял, что такое файл в оперативной памяти? 

FileMapping, наверное.

 
Алексей Тарабанов:

Ренат, я не понял, что такое файл в оперативной памяти? 

ищем такую прогу RAMDisk:

закидываем каталог Files на RAM Drive, предварительно удалив его в каталоге метака

затем читаем что такое символическая ссылка (достигается командой DOS)

радуемся вместе с компом

 
Renat Akhtyamov:

ищем такую прогу RAMDisk:

закидываем каталог Files на RAM Drive, предварительно удалив его в каталоге метака

затем читаем что такое символическая ссылка (достигается командой DOS)

радуемся вместе с компом

Худшее, что мог услышать. 

Думал, хотя-бы про переменные окружения что-нибудь будет. 

Грамотненькое. 
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