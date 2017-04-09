Технический анализ. Тест. - страница 2
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А у Вас не возникал вопрос, почему рынок существует столько веков, а вокруг не увидишь пробок на дорогах, состоящих из "Бентли", "Феррари" и им подобных авто, за рулём каждого из которых восседал бы успешный форекс-трейдер?.. Может быть именно потому, что надёжных сигналов не существует?.. С какой стати кто-то будет раздавать деньги "всем желающим"?..
Это потому, что тут нет производства ни какого реального товара, и поэтому не откуда взять добавочную стоимость что бы денег хватило на всех участников. Но деньги же не могут просто так появится из воздуха, значит тут идет просто перераспределение средств. К примеру, трейдерами открыто разносторонних позиций совокупным объемом 1КК. Кто то из них имеет прибыльные позиции, но денег в рынке от этого больше не стало их как было 1КК так и осталось. А прибыль они получают только за счет того, что кто то в то время получает убытки. Деньги просто перетекают из одного кармана в другой. :)
... А прибыль они получают только за счет того, что кто то в то время получает убытки. Деньги просто перетекают из одного кармана в другой. :)
Vitalii, вот я об этом то и говорю !!!
Я топикстартеру как-раз и предлагаю задуматься, из чьих карманов вытекают деньги... и в чьи втекают . И что может быть, для этой цели, проще, чем проверенная веками стратегия Казино: обычная случайная последовательность со смещением вероятности "в пользу заведения" ?.. (а топикстартер на случайной последовательности НАДЁЖНЫЕ СИГНАЛЫ ищет )