Технический анализ. Тест.

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Доброго времени суток! Тема посовещаться любителям и профессионалам Технического анализа. Лично себя в данной теме отношу к новичку, поэтому и пишу об этом. Знаю что это тема много раз поднималась, но я решил это сделать в режиме реального теста для себя. Основа данной ветки заключается в том чтобы максимально близко приблизиться к правде о Тех. анализе... 

Торговля ведется по формациям см. ниже. Есть ли уже опыт по данным формациям у кого нибудь? И какие формации можно еще добавить в тест? Заранее спасибо.  


 
Anton Govorukhin:

Доброго времени суток! Тема посовещаться любителям и профессионалам Технического анализа. Лично себя в данной теме отношу к новичку, поэтому и пишу об этом. Знаю что это тема много раз поднималась, но я решил это сделать в режиме реального теста для себя. Основа данной ветки заключается в том чтобы максимально близко приблизиться к правде о Тех. анализе... 

Торговля ведется по формациям см. ниже. Есть ли уже опыт по данным формациям у кого нибудь? И какие формации можно еще добавить в тест? Заранее спасибо.  



Я бы добавил формацию плечи без головы.
 
Anton Govorukhin:

Доброго времени суток! Тема посовещаться любителям и профессионалам Технического анализа. Лично себя в данной теме отношу к новичку, поэтому и пишу об этом. Знаю что это тема много раз поднималась, но я решил это сделать в режиме реального теста для себя. Основа данной ветки заключается в том чтобы максимально близко приблизиться к правде о Тех. анализе... 

Торговля ведется по формациям см. ниже. Есть ли уже опыт по данным формациям у кого нибудь? И какие формации можно еще добавить в тест? Заранее спасибо.  



Берите опыт по ссылке ниже, если знаете как). Суть задачи там указана.

Анализ данных с сервиса Autochartist
Анализ данных с сервиса Autochartist
  • www.mql5.com
У меня скопились данные в виде почтовых рассылок от сервиса Autochartist начиная с 11-Apr-2016, всего 1631 письмо...
[Удален]  
Ну добавьте волны вульфа еще, это тоже из простого
 
Maxim Dmitrievsky:
Ну добавьте волны вульфа еще, это тоже из простого

Важны не простые сигналы, а надёжные)).

 
Anton Govorukhin:

Доброго времени суток! Тема посовещаться любителям и профессионалам Технического анализа. Лично себя в данной теме отношу к новичку, поэтому и пишу об этом. Знаю что это тема много раз поднималась, но я решил это сделать в режиме реального теста для себя. Основа данной ветки заключается в том чтобы максимально близко приблизиться к правде о Тех. анализе... 

Торговля ведется по формациям см. ниже. Есть ли уже опыт по данным формациям у кого нибудь? И какие формации можно еще добавить в тест? Заранее спасибо.  



Тут бы ещё уточнить о каком ТА речь идёт, о программном или ручном.
 
расширяющаяся формация, тоже из классики
 
Anton Govorukhin:

Доброго времени суток! Тема посовещаться любителям и профессионалам Технического анализа. Лично себя в данной теме отношу к новичку, поэтому и пишу об этом. Знаю что это тема много раз поднималась, но я решил это сделать в режиме реального теста для себя. Основа данной ветки заключается в том чтобы максимально близко приблизиться к правде о Тех. анализе... 

Торговля ведется по формациям см. ниже. Есть ли уже опыт по данным формациям у кого нибудь? И какие формации можно еще добавить в тест? Заранее спасибо. 

Вы не сделали ни одного скрина с ТА по последних барам

Помнится кто-то накручивал фонды.............

 
Aliaksandr Hryshyn:

Важны не простые сигналы, а надёжные)).


А у Вас не возникал вопрос, почему рынок существует столько веков, а вокруг не увидишь пробок на дорогах, состоящих из "Бентли", "Феррари" и им подобных авто, за рулём каждого из которых восседал бы успешный форекс-трейдер?.. Может быть именно потому, что надёжных сигналов не существует?.. С какой стати кто-то будет раздавать деньги "всем желающим"?..

 
Да, плюньте вы на этот ТА. Если Вы разумный человек, то поймете, что ТА - не более чем разновидность религиозного учения, распространяемого, кстати, людьми крайне в этом заинтересованными.
 
Yuriy Asaulenko:
Да, плюньте вы на этот ТА. Если Вы разумный человек, то поймете, что ТА - не более чем разновидность религиозного учения, распространяемого, кстати, людьми крайне в этом заинтересованными.

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