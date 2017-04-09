Технический анализ. Тест.
Доброго времени суток! Тема посовещаться любителям и профессионалам Технического анализа. Лично себя в данной теме отношу к новичку, поэтому и пишу об этом. Знаю что это тема много раз поднималась, но я решил это сделать в режиме реального теста для себя. Основа данной ветки заключается в том чтобы максимально близко приблизиться к правде о Тех. анализе...
Торговля ведется по формациям см. ниже. Есть ли уже опыт по данным формациям у кого нибудь? И какие формации можно еще добавить в тест? Заранее спасибо.
Я бы добавил формацию плечи без головы.
Доброго времени суток! Тема посовещаться любителям и профессионалам Технического анализа. Лично себя в данной теме отношу к новичку, поэтому и пишу об этом. Знаю что это тема много раз поднималась, но я решил это сделать в режиме реального теста для себя. Основа данной ветки заключается в том чтобы максимально близко приблизиться к правде о Тех. анализе...
Торговля ведется по формациям см. ниже. Есть ли уже опыт по данным формациям у кого нибудь? И какие формации можно еще добавить в тест? Заранее спасибо.
Берите опыт по ссылке ниже, если знаете как). Суть задачи там указана.
- www.mql5.com
Ну добавьте волны вульфа еще, это тоже из простого
Важны не простые сигналы, а надёжные)).
Доброго времени суток! Тема посовещаться любителям и профессионалам Технического анализа. Лично себя в данной теме отношу к новичку, поэтому и пишу об этом. Знаю что это тема много раз поднималась, но я решил это сделать в режиме реального теста для себя. Основа данной ветки заключается в том чтобы максимально близко приблизиться к правде о Тех. анализе...
Торговля ведется по формациям см. ниже. Есть ли уже опыт по данным формациям у кого нибудь? И какие формации можно еще добавить в тест? Заранее спасибо.
Тут бы ещё уточнить о каком ТА речь идёт, о программном или ручном.
Доброго времени суток! Тема посовещаться любителям и профессионалам Технического анализа. Лично себя в данной теме отношу к новичку, поэтому и пишу об этом. Знаю что это тема много раз поднималась, но я решил это сделать в режиме реального теста для себя. Основа данной ветки заключается в том чтобы максимально близко приблизиться к правде о Тех. анализе...
Торговля ведется по формациям см. ниже. Есть ли уже опыт по данным формациям у кого нибудь? И какие формации можно еще добавить в тест? Заранее спасибо.
Вы не сделали ни одного скрина с ТА по последних барам
Помнится кто-то накручивал фонды.............
Важны не простые сигналы, а надёжные)).
А у Вас не возникал вопрос, почему рынок существует столько веков, а вокруг не увидишь пробок на дорогах, состоящих из "Бентли", "Феррари" и им подобных авто, за рулём каждого из которых восседал бы успешный форекс-трейдер?.. Может быть именно потому, что надёжных сигналов не существует?.. С какой стати кто-то будет раздавать деньги "всем желающим"?..
Да, плюньте вы на этот ТА. Если Вы разумный человек, то поймете, что ТА - не более чем разновидность религиозного учения, распространяемого, кстати, людьми крайне в этом заинтересованными.
+100
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго времени суток! Тема посовещаться любителям и профессионалам Технического анализа. Лично себя в данной теме отношу к новичку, поэтому и пишу об этом. Знаю что это тема много раз поднималась, но я решил это сделать в режиме реального теста для себя. Основа данной ветки заключается в том чтобы максимально близко приблизиться к правде о Тех. анализе...
Торговля ведется по формациям см. ниже. Есть ли уже опыт по данным формациям у кого нибудь? И какие формации можно еще добавить в тест? Заранее спасибо.