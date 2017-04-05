Build 1571. StringLen не любит слово "code" в названии переменной?
Все правильно выдает... Сотрите "10" и наберите заново.
Да, после стирания и перенабора заново, длина строки считается правильно - значит в моём примере прицепился какой-то символ. Остаётся вопрос: набирал я в анг. раскладке, прямо в MetaEditor'e - то есть не было никакого "Copy-Paste" - откуда взяться мусору в строковой переменной?
Добавлено: если скопировать код из поста (#) и вставить в скрипт - ошибка появляется снова.
Похоже вся проблема в значении входной переменной "InpCode" - в тексте "10". Если посмотреть в HTML режиме, то даже браузеру, что-то не нравится в этой тексте "10":
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Пример кода:
Результат:
Заменим входные переменные:
Как только в имени входного параметра есть слово "Code", функция StringLen начинает чудить - вместо "2" (для примеров выше) выдаёт или "4" или "3"".