"Стратегия" контр-ордеров.
ага, стратегия называется двусторонний Мартин. Или не мартин, если его не использовать = ИТОГ слив. Если во время не снять заработанное.
Ну я просто ничего другого придумать не смог. Оказывается такая стратегия уже существует, а я то думал я что-то новое изобрёл. Я вообще тут недавно. Думаю надо всё таки познакомиться с этим форексом и когда работу найду - открою р_еальный с_чёт, если заработать конечно дадут :).
Вы сами какую тактику предпринимаете? Я не знаю почему у меня только 4 валютные пары, по другим не дают торговать их не видно в МТ5, так бы я везде "законтрился". В общем испытания Стратегии Мартина пока провожу.
Я не знаю почему у меня только 4 валютные пары, по другим не дают торговать их не видно в МТ5, так бы я везде "законтрился".
Меню "Вид" - "Обзор рынка". Далее в "Обзоре рынка" - правый клик и выбрать "Наборы" - выбрать нужный набор.
Ну я просто ничего другого придумать не смог. Оказывается такая стратегия уже существует, а я то думал я что-то новое изобрёл. Я вообще тут недавно. Думаю надо всё таки познакомиться с этим форексом и когда работу найду - открою р_еальный с_чёт, если заработать конечно дадут :).
Вы сами какую тактику предпринимаете? Я не знаю почему у меня только 4 валютные пары, по другим не дают торговать их не видно в МТ5, так бы я везде "законтрился".
По обзору рынка делаю правый клик, но ничего не происходит. Только 4 пары видно для торговли.
Нужно кликать не по "шапке" - не по названию окна, а внутри окна, можно даже правый клик по любому символу в окне "Обзор рынка":
Думаю надо всё таки познакомиться с этим форексом и когда работу найду - открою р_еальный с_чёт,
Ну я просто ничего другого придумать не смог. Оказывается такая стратегия уже существует, а я то думал я что-то новое изобрёл. Я вообще тут недавно. Думаю надо всё таки познакомиться с этим форексом и когда работу найду - открою р_еальный с_чёт, если заработать конечно дадут :).
Вы сами какую тактику предпринимаете? Я не знаю почему у меня только 4 валютные пары, по другим не дают торговать их не видно в МТ5, так бы я везде "законтрился". В общем испытания Стратегии Мартина пока провожу.
ну совет - не играться с такой стратегий. Иначе все равно будет слив. Тут нужны миллионы, чтобы адекватно работать с этой системой на мин лотах.
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03/04/2017
За день 33% (1 000 USD) наторговал от д_емо с_чёта размером 3 000 USD ненапрягаясь, заглядывая утром днём вечером и перед сном :)
Смысл "стратегии" такой:
выставлять контр-ордера, потом закрывать их при профите от 50 долларов, после чего открывать новый контр-ордер взамен закрытому, а другой ордер по этой же паре пусть в минусах будет, пока разворота не случится. При этом стоп-лосы и тейк-профиты у меня обратные по значениям на buy и sell ордерах. Правда я ещё закрываю ордера которые в сумме мне дают 50 $ ))) Естественно стоп-лосы ставлю, но не нервные, то есть у меня стоп-лосс на убыток примерно в два раза шире чем тейк-профит, чтобы случайные движения графика в сторону стоп-лоса не з_акрыли п_озицию, ну а уж если там разворот конкретный то закроется с убытками конечно. Но тут второй ордер будет на меня "работать" и компенсирует отчасти убыток. В общем из всяких неожиданностей на мой взгляд это позволяет вылезти с минимальными (допустимыми) потерями. Тут ненавязчивый контроль только нужен, ненапрягаясь если утром днём вечером и ночью проверять ордера, закрывать профит и открывать взамен закрытых новые. Короче говоря, куда рынок не двинется, я со своими контр-ордерами всегда "в профите". "Работаю" без плеча 1:1. Какие ваши соображения? Работал кто-нибудь по такому принципу и самое главное - чем закончилось?)))
04/04/2017
Сейчас на горизонте обнаружилась вот какая проблеме:
да, профитов то я набрал, но и график по инструменту сдвинулся, в результате чего у меня по некоторым ордерам уже минусы ощутимые, смотрите фото problema. Естественно в какой-то момент эти убытки придётся признавать, закрывая ордер и открывая новый уже соответствующий новому графику. Признавать убытки сейчас жаба душит из-за того что ордер всего сутки отработал и я считаю его актуальным, но есть понимание того, что это придётся делать хотя бы раз в неделю. Значит я пока оставлю всё как есть, буду просто за неприлично отрицательными ордерами приглядывать, а в понедельник на следующей неделе приму по ним решение. Если ордера недельной давности будут далеки от графика, буду просто признавать убытки и открывать взамен новые для возвращения адекватности набора контр-ордеров графику.
05/04/2017
Итак, ситуация сложилась следующим образом:
В какой-то момент условные убытки по незакрытым позициям контр-ордеров перевесили собранные за три дня тейк-профиты. Это привело к тому, что я з_акрывая п_озицию с прибылью, теперь уже не могу выставить новый ордер на открытие новой позиции по закрытой и у меня остались активными только убыточные позиции, как следствие: прибыль далее я собирать не могу, так как условные убытки по о_ткрытым п_озициям превышают уже зафиксированную прибыль (не хватает свободной маржи как я понял для открытия новых контр-ордеров). Остаётся только ждать "разворота", ну или хотя бы коррекции, которая поправит показатели свободной маржи и позволит снова открыть контр-ордера по убыточным позициям, которые сейчас работают в одиночестве. В принципе запаса по счёту пока достаточно. По трендам тоже криминала никакого, убытки накапливаются медленно но верно. С одной стороны можно было бы выставлять стоп-лосы поменьше, ну позакрывались бы позиции и что дальше, снова бы их открывал - в этом нет смысла я считаю при такой выбранной мною стратегии, а именно ненапряжно собирать урожай по контр-ордерам. В общем форекс мне диктует изображать "ждуна" в надежде на скорый разворот или коррекцию, чем я собственно с этого момента и вынужден заняться. Посмотрим что будет дальше. Как-только уровень свободной маржи будет достаточным для выставления контр-ордеров взамен закрытым, прибыль по которым была зафиксирована, я буду выставлять такие контр-ордера. Стратегия несмотря ни на что ещё в рабочем состоянии.
Системой в 21-00 были принудительно закрыты убыточные позиции, я так понимаю из-за того что значение свободной маржи было отрицательным? В общем зафиксированы убытки принудительно. Я правильно понимаю, из-за необходимости оплаты переноса позиций и отрицательного значения свободной маржи это произошло? И почему не все позиции были закрыты? Остались только те, где нет оплаты свопа, ведь все они открыты сегодня. Этот момент со свопами я прошляпил конечно, знал бы то подготовился, можно было обеспечить свободную моржу достаточную для оплаты переноса позиций на следующий день.
06/04/2017
Надо программировать робота.
Подскажите насколько сложно запрограммировать стратегию и как вы её оцениваете?:
АНАЛИЗ
Робот анализирует Moving Average line за последний час и открывает buy или sell позицию без поиска точки входа. buy - если разница показателей Value на начальной и конечной точке Mouving Average положительная, sell - если отрицательная. То есть робот открывает (подключает) позицию к тренду.
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ
Открытие первой позиции buy или sell (ЕСЛИ первая позиция => 50$ (50, 51...) ТОГДА закрытие позиции, ЕСЛИ первая позиция => -40$ (-40, -41…) ТОГДА вторая позиция).
ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ
Открытие второй позиции ЕСЛИ первая позиция buy, ТОГДА вторая позиция sell, ЕСЛИ первая позиция sell, ТОГДА вторая позиция buy.
ТРЕТЬЯ ПОЗИЦИЯ
Открытие третьей позиции. ЕСЛИ вторая позиция sell => -40$ (-40, -41…) ТОГДА третья позиция buy. ЕСЛИ вторая позиция sell => 40$ (40, 41…) ТОГДА третья позиция sell. ЕСЛИ вторая позиция buy => 40$ (40, 41...) ТОГДА третья позиция buy. ЕСЛИ вторая позиция buy => - 40$ (-40, -41...) ТОГДА третья позиция sell.
ЗАКРЫТИЕ
Закрытие всех позиций по инструменту (ЕСЛИ первая позиция => 50$ (50, 51…) ТОГДА закрытие позиции. ЕСЛИ СУММА первая позиция + вторая позиция + третья позиция => 50$ ТОГДА закрытие всех позиций).
смотрите фото с алгоритмом BJ&H
Дополнительный вопрос: можно ли две и более позиций держать по buy и/или sell по одному инструменту?
07/04/2017
Чтобы не слиться, закрыл все позиции. От 7 100 USD наторгованных профитов осталось 700 USD на счёте (стартовый депозит 3 000 USD). Будем думать дальше. Бесконтрольная система контр-ордеров не сработала - во всяком случае не хватает депозита для выдержки и оплаты свопов убыточных позиций в ожидании разворота рынка - для этого как тут правильно подмечали большая сумма нужна. Ну может быть 30 000 USD. Но работа на демо счёте в том и состоит чтобы подобрать стратегию на 3 000 USD вот в чём дело. Всё равно 30 000 USD не найти, но ради интереса попробую может на демо счёте, всё таки тема контр-ордеров пока открытая.
Создал НОВУЮ ТЕМУ (ссылка) - приглашаю кто программированием или алгоритмами интересуется.