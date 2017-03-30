Цены на маркете
Здравствуйте люди добрые! Вот интересует вопрос, как же поменять цену на уже опубликованный продукт в маркете. На этом казалось бы переполненном инструкциями сайте, увы не нашел( Подскажите пожалуйста.
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Vasilii Kopyrin:
Здравствуйте люди добрые! Вот интересует вопрос, как же поменять цену на уже опубликованный продукт в маркете. На этом казалось бы переполненном инструкциями сайте, увы не нашел( Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте люди добрые! Вот интересует вопрос, как же поменять цену на уже опубликованный продукт в маркете. На этом казалось бы переполненном инструкциями сайте, увы не нашел( Подскажите пожалуйста.
Очень просто, жамкайте опцию "правка" в правом верхнем углу.
Vasilii Kopyrin:
Здравствуйте люди добрые! Вот интересует вопрос, как же поменять цену на уже опубликованный продукт в маркете. На этом казалось бы переполненном инструкциями сайте, увы не нашел( Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте люди добрые! Вот интересует вопрос, как же поменять цену на уже опубликованный продукт в маркете. На этом казалось бы переполненном инструкциями сайте, увы не нашел( Подскажите пожалуйста.
Очень просто:
Маркет - Мои продукты (выбираете Ваш продукт, в котором хотите поменять цену) - правка - Общая (здесь меняете цену) - Сохранить (внизу).
Ну, и для бОльшей наглядности - картинки:
Спасибо друзья) Но как бы, я хотел еще сделать аренду на месяц бесплатно, так и поставил галочку, то бишь аренда в месяц за 00 usd, а на маркете об этом ни слова... Я может что то не правильно делаю аа?
Vasilii Kopyrin:Думаю, что такой вариант не прокатит. Согласно условиям Маркета продукт может быть бесплатным или платным (минимальная цена - 10 USD).
Спасибо друзья) Но как бы, я хотел еще сделать аренду на месяц бесплатно, так и поставил галочку, то бишь аренда в месяц за 00 usd, а на маркете об этом ни слова... Я может что то не правильно делаю аа?
Спасибо друзья) Но как бы, я хотел еще сделать аренду на месяц бесплатно, так и поставил галочку, то бишь аренда в месяц за 00 usd, а на маркете об этом ни слова... Я может что то не правильно делаю аа?
Если бесплатный, то без каких-либо ограничений. В Вашем же случае есть ограничение - 1 месяц использования.
Но ведь любой желающий может использовать Ваш платный продукт бесплатно таким образом: , но только в тестере.
Pavel Gotkevitch:У меня торговая панель и она не работает в тестере... Увы, к сожалению, скорее всего Вы правы, но спасибо за разъяснение
Думаю, что такой вариант не прокатит. Согласно условиям Маркета продукт может быть бесплатным или платным (минимальная цена - 10 USD).
Если бесплатный, то без каких-либо ограничений. В Вашем же случае есть ограничение - 1 месяц использования.
Но ведь любой желающий может использовать Ваш платный продукт бесплатно таким образом:
Думаю, что такой вариант не прокатит. Согласно условиям Маркета продукт может быть бесплатным или платным (минимальная цена - 10 USD).
Если бесплатный, то без каких-либо ограничений. В Вашем же случае есть ограничение - 1 месяц использования.
Но ведь любой желающий может использовать Ваш платный продукт бесплатно таким образом:
Vasilii Kopyrin:Ну, тогда выход один: платная аренда за 10 USD на 1, 2, 3 месяца (по Вашему желанию) и покупка безлимитной версии за ту цену, которую Вы укажете (любая цена больше 10 USD).
У меня торговая панель и она не работает в тестере... Увы, к сожалению, скорее всего Вы правы, но спасибо за разъяснение
У меня торговая панель и она не работает в тестере... Увы, к сожалению, скорее всего Вы правы, но спасибо за разъяснение
Либо отдельная бесплатная версия с урезанными возможностями.
Alexander Fedosov:ага, есть такие продавцы что наплодили бесплатных пробников своих платных продуктов, но с ограничениями типа только на евроюсд будет работать и только минимальным лотом - зато бесплатно
Либо отдельная бесплатная версия с урезанными возможностями.
Либо отдельная бесплатная версия с урезанными возможностями.
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