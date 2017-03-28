Представте что вы предсказатель.Филосовский вопрос
- [Ветка закрыта!] EURUSD - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 4)
- Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 5% ?
- О глубокомысленных советах типа "следуйте цене!"
Знаете обидно,когда человек выходящий из амг мерседес,при входе в церковь,не хочет дать тому бедолаге который сидит перед воротами...
Знаете расскожу историю,которою сам наблюдал....
За Тверью есть такой город Бежецк,в его округе есть церковь.Батюшка там служит,я такого батюшки не видел..
Помните советский мультик про деда мороза,он на него похож...улыбаеться всегда,и барадой так смешно дергает
один в один короче.Он так необычно молитву ведет.Как начнет петь,"ушки расклодушки"
Необыкновенный человек,и ездит он не сам его попутки довозят до храма.
Ну вот значит,там есть мужечок,который к храму пристроин,уберает мусор и т.д
А заработок его это то что в выходные накидают в ведерко,когда он сидит перед храмом....
И презжают туда совсем не бедные люди и много машин так 20 по миллиону в среднем,которые прощения приехали просить у бога...
А он сидит под дождем,и ждет....ждет кто же ему предложит
-Давай сьездим в магазин,я тебе одежды куплю какую выберешь
-Еды куплю если надо.
Но нет они пришли у бога прощения просить,....... а он сидит там за забором и ждет кто попросит!
Представьте, вы собираете лучшую команду разработчиков игр, открываете им простор для творчества и воображения, не замыкая в рамки мейнстрима. Они творят то, что считают нужным. Тот же Ведьмак 3, только ещё лучше.
Нанимаете лучших художников, сценаристов и прочее прочее прочее, на что не рискнули бы тратится современные студии.
Тоже самое и кино. Даёшь бабки братьям Вачовски и говоришь: "Значит так! Никакой продюссер вас больше не будет ущемлять в сценарии! Нео сдохнет, все сдохнут в конце, как вы и планировали! Снимите фильм полностью, как вы видите, выразите свой взгляд на этот жанр!"
А технологии? Вливаешь бабки в ИИ, космическую программу, новые виды топлива, развитие новой базы для науки физики: выбрасываем к чертям все большие взрывы, теории струн, теории врун, обвиняем всех эйнштейнов и хокингов в лженауке, внедряем в учебники понятие "пространство" и объясняем, что оно является самостоятельным физическим объектом, не состоящим из материи (ни дискретной вещественной, ни аналоговой полевой), а просто создающим протяжённые величины (длину, объём). Внедряем логику в учебные программы, учим не просто знать, что за наука такая, а вбиваем сущность её в неокрепший мозг учащегося, чтобы неповадно было верить во всякие искривления пространства, ведь искривляется материя, а не пространство.
Удаляем из памяти понятие пространственно-временной контунуум, как идиотию двадцатка века. И поясняем необразованным, что время не является геометрической мерой, а является сравнительной характеристикой скорости протекания процессов. И следовательно, "время" ни под каким углом нельзя ставить к трёх перпендикулярным измерениям. Тем более - перпендикулярно. Ибо нарушается логическая связь, начинается ахинея.
Даже не знаю... когда много денег, то открываются столько возможностей, столько реализаций желаний. Конечно, если ты не унылый Рокфеллер, прячущий деньги под кровать.
Если Вы из Бежецка, то, знаете-ли такого - Баскунова Бориса. Я с ним учился вместе в 60-ые годы и жили вместе в одной комнате общежития. После учебы связь с ним потерялась. Ему должно быть 67-70 лет. Спасибо.
Я бы тратил на творческие, технологические и... ну, возможно и политические проекты.
Представьте, вы собираете лучшую команду разработчиков игр, открываете им простор для творчества и воображения, не замыкая в рамки мейнстрима. Они творят то, что считают нужным. Тот же Ведьмак 3, только ещё лучше.
Нанимаете лучших художников, сценаристов и прочее прочее прочее, на что не рискнули бы тратится современные студии.
Тоже самое и кино. Даёшь бабки братьям Вачовски и говоришь: "Значит так! Никакой продюссер вас больше не будет ущемлять в сценарии! Нео сдохнет, все сдохнут в конце, как вы и планировали! Снимите фильм полностью, как вы видите, выразите свой взгляд на этот жанр!"
А технологии? Вливаешь бабки в ИИ, космическую программу, новые виды топлива, развитие новой базы для науки физики: выбрасываем к чертям все большие взрывы, теории струн, теории врун, обвиняем всех эйнштейнов и хокингов в лженауке, внедряем в учебники понятие "пространство" и объясняем, что оно является самостоятельным физическим объектом, не состоящим из материи (ни дискретной вещественной, ни аналоговой полевой), а просто создающим протяжённые величины (длину, объём). Внедряем логику в учебные программы, учим не просто знать, что за наука такая, а вбиваем сущность её в неокрепший мозг учащегося, чтобы неповадно было верить во всякие искривления пространства, ведь искривляется материя, а не пространство.
Удаляем из памяти понятие пространственно-временной контунуум, как идиотию двадцатка века. И поясняем необразованным, что время не является геометрической мерой, а является сравнительной характеристикой скорости протекания процессов. И следовательно, "время" ни под каким углом нельзя ставить к трёх перпендикулярным измерениям. Тем более - перпендикулярно. Ибо нарушается логическая связь, начинается ахинея.
Даже не знаю... когда много денег, то открываются столько возможностей, столько реализаций желаний. Конечно, если ты не унылый Рокфеллер, прячущий деньги под кровать.
Эх...такой ум пропадает)))Есть-ли у Вас торговая стратегия,где сосредоточен весь Ваш интеллектуальный потенциал?Может "унылый" Рокфеллер просто не ставил себе таких целей,как у Вас и стал,кем стал?А может сбился по пути успеха?-Удачи в воплощении желаний!(*от чистого сердца)
Может "унылый" Рокфеллер просто не ставил себе таких целей,как у Вас и стал,кем стал?
Наверное, так и есть. Соглашусь.
Есть-ли у Вас торговая стратегия,где сосредоточен весь Ваш интеллектуальный потенциал?
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