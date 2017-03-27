Как правильно выставлять стрелки? - страница 3
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да, это то
Тут вобщем такая проблемка, у меня в конце OnCalculate() есть два цикла, один выделяет сделки на покупку, а второй на продажу.Так вот, сделки показывает только цикла что сверху, т.е. на покупку, хотя описывал циклы одинаково, препроцессорные дерективы одинаковые ставил, всё одинаково...
Тут вобщем такая проблемка, у меня в конце OnCalculate() есть два цикла, один выделяет сделки на покупку, а второй на продажу.Так вот, сделки показывает только цикла что сверху, т.е. на покупку, хотя описывал циклы одинаково, препроцессорные дерективы одинаковые ставил, всё одинаково...
Два буфера стрелок надо -- одни стрелки будут на покупку -- а другие на продажу.
Каждый буфер будет иметь свой цвет (красный, синий, например) и свой символ (стрелка вверх, вниз)
p.s. И проверьте ещё здесь нужное количество:
препроцессор
-- нумерация -- один буфер 0, второй 1
-- нумерация -- один буфер 0, второй 1