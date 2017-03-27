Как правильно выставлять стрелки? - страница 2
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Я написал себе индикатор, который оповещает меня на мобильное устройство, пока меня нету дома. Но когда я прихожу, я кочу открыть терминал и посмотреть места сделок. И разумеется чтобы не искать по времени я хочу визуализировать места оповещений. Сам код полностью написан в onCalculate () и содержит в себе грубо говоря два if*a. Так вот как мне доделать индикатор, где будут сами выставляться стрелки около ценового бара. Нужно сделать его без перерисовки. Спасибо за внимание.
Так Вам нужно чтобы MQL5 индикатор показывал места где возможно принятие решений или Вам нужно отображать сделки? Если нужно отображать сделки, то сделайте проще - включите в терминале такую настройку: Терминал - Настройки - Торговля - "Показывать сделки на графике в режиме реального времени" - это будет срабатывать если сделки открываются в процессе работы данного терминала.
Если нужно подгрузить на графики сделки, которые были открыты в момент, когда данный терминал был выключен, то достаточно просто в терминале, окно "Инструменты", вкладка "История" - правый клик и выбрать пункт меню:
Дело в том что я пишу себе просто оповещение сделок для бинарных, мне не надо Входы и выходы)
ddras2:
... пока меня нету дома. Но когда я прихожу, я хочу открыть терминал и посмотреть места сделок. И разумеется чтобы не искать по времени я хочу визуализировать места оповещений.
Я это прочитал , потому и понял Вас так - нужно приходя домой видеть места сделок.
а в МТ5 и писать ничего не надо, там есть штатный механизм визуализации сделок, Владимир постом выше описал.Оповещения - конечно нечто иное, не обязательно будет сделка ?
Я это прочитал , потому и понял Вас так - нужно приходя домой видеть места сделок.
а в МТ5 и писать ничего не надо, там есть штатный механизм визуализации сделок, Владимир постом выше описал.Оповещения - конечно нечто иное, не обязательно будет сделка ?
Да, мне на телефон приходят оповещения и потом я открываю сайт броккера и уже смотрю, стоит ли делать сделку. И вот эти места я хочу выделить стрелочкой.
То есть нужно что-то вроде этого (в смысле примерно такие стрелки): Candle shadow percent
Да, мне на телефон приходят оповещения и потом я открываю сайт броккера и уже смотрю, стоит ли делать сделку. И вот эти места я хочу выделить стрелочкой.
Ну понятно , приходя домой видеть на чарте не только отрытые сделки но и точки оповещения, ну так в моем коде берите кусок отвечающий за создание сигнала и вперед.
Ну понятно , приходя домой видеть на чарте не только отрытые сделки но и точки оповещения, ну так в моем коде берите кусок отвечающий за создание сигнала и вперед.
Тоестьу нас есть индикаторный массив. И если в его ячейку поместить 1 то он добавит мне около нужного бара обьект, если же ноль то он его просто пропускает, так?
//--- цикл расчета
for(int i=1;i<rates_total;i++)
{
//--- если текущая цена Close больше предыдущей, ставим стрелку
if(close[i]>close[i-1])
ArrowsBuffer[i]=close[i];
//--- в противном случае указываем нулевое значение
else
ArrowsBuffer[i]=0;
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
Это не то?
да, это то
да, это то
да, это то