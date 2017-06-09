Порог и объем входа в понимание MQL терминала возрос в 10 раз - страница 6
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Рынок и не для всех. Как, впрочем, и любая область деятельности. У меня, среди знакомых и даже малознакомых, вообще никто на рынке не работает, и даже представления о нем не имеет. На эту тему даже поговорить не с кем.)) Все естественно.
Такая же история...Ну никто в моём окружении рынками не занимается...Все на заводе работают...
Ничего не драматизирую, сужу по своим уже не молодым детям, племянникам их друзьям и знакомым, не мало потоптавшись на этой теме, они говорят категорическое нет... говорят лучше пропить, чем отдать неизвестно за что...хотя один из 10 удержался - наверно потому, что больше всех слил... и меньше всех бухает...)))
Нынешнее поколение информацию, несущую текста больше, чем один твит, попросту не воспринимают. Клиповое мышление глубоко привито. Реакция на хорошую статью - многабукаф - нафиг... Хотите им что-то привить здесь, начинайте рисовать комиксы - поймут.
Нынешнее поколение информацию, несущую текста больше, чем один твит, попросту не воспринимают. Клиповое мышление глубоко привито. Реакция на хорошую статью - многабукаф - нафиг... Хотите им что-то привить здесь, начинайте рисовать комиксы - поймут.
Да, данная тенденция, к сожалению, в полный рост.
Раньше, до эры интернета - приходилось просиживать часы в библиотеках, чтобы найти хотя бы какую-то информацию. Уровень ее было неважен - радовала совершенно любая информация по теме. Разобраться в ней, после того, как несколько дней искал - уже было делом плевым. Сейчас же - на поиск уходят секунды, причем информацию чаще всего можно получить как на высоком уровне, так и "на пальцах". Но для большинства народа "на пальцах" - уже слишком сложно... Действительно, рисовать комиксы надо...
Вот, данная тема - очень показательна. Я, скажем, так и не понял, где автор увидел "подъем порога входа в 10 раз". Вижу, что человек реально озабочен каким-то вопросом, но выразить суть вопроса - он не может. А я, соответственно, при всем желании, ему не могу помочь.
Да, данная тенденция, к сожалению, в полный рост.
Раньше, до эры интернета - приходилось просиживать часы в библиотеках, чтобы найти хотя бы какую-то информацию. Уровень ее было неважен - радовала совершенно любая информация по теме. Разобраться в ней, после того, как несколько дней искал - уже было делом плевым. Сейчас же - на поиск уходят секунды, причем информацию чаще всего можно получить как на высоком уровне, так и "на пальцах". Но для большинства народа "на пальцах" - уже слишком сложно... Действительно, рисовать комиксы надо...
Вот, данная тема - очень показательна. Я, скажем, так и не понял, где автор увидел "подъем порога входа в 10 раз". Вижу, что человек реально озабочен каким-то вопросом, но выразить суть вопроса - он не может. А я, соответственно, при всем желании, ему не могу помочь.
Чего вы от человека то хотите, он даже со своей фамилией не может определится.
Чего вы от человека то хотите, он даже со своей фамилией не может определится.
можно даже сказать не только в десятки но местами даже в сотни раз - поток информации каждые же пол года удваивается...так его еще искусственно здесь накручивают усложняя безмерно, но все по желанию, как говориться, трудящихся ИМХО...
Вот, где это самое "усложняя безмерно" ?
Поток информации - повторю, это благо, а не беда. Ты, дружище, видимо, не знаешь, что такое провести неделю в библиотечном каталоге, перерывая сотни карточек, пытаясь определить, в какой из книг есть интересующая тебя информация, а в какой - нет, чтобы не брать ненужное. А потом - в читальном зале рыться в этих талмудах, чаще всего, убеждаясь, что информация не та, и лишь через несколько дней наконец найти источник той информации, что тебе необходим.
Сергей, ты высказываешь претензии как-то абстрактно. Я который раз прошу привести пример, где это самое "повышение порога", про которое ты толкуешь ?
Evgeny Belyaev , не придирайся. Человек явно просто пропустил букву случайно, и не заметил.
Evgeny Belyaev , не придирайся. Человек явно просто пропустил букву случайно, и не заметил.
Ок, не буду.
Вот, где это самое "усложняя безмерно" ?
Поток информации - повторю, это благо, а не беда. Ты, дружище, видимо, не знаешь, что такое провести неделю в библиотечном каталоге, перерывая сотни карточек, пытаясь определить, в какой из книг есть интересующая тебя информация, а в какой - нет, чтобы не брать ненужное. А потом - в читальном зале рыться в этих талмудах, чаще всего, убеждаясь, что информация не та, и лишь через несколько дней наконец найти источник той информации, что тебе необходим.
Сергей, ты высказываешь претензии как-то абстрактно. Я который раз прошу привести пример, где это самое "повышение порога", про которое ты толкуешь ?
Evgeny Belyaev , не придирайся. Человек явно просто пропустил букву случайно, и не заметил.