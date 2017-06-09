Порог и объем входа в понимание MQL терминала возрос в 10 раз - страница 6

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Yuriy Asaulenko:
Рынок и не для всех. Как, впрочем, и любая область деятельности. У меня, среди знакомых и даже малознакомых, вообще никто на рынке не работает, и даже представления о нем не имеет. На эту тему даже поговорить не с кем.)) Все естественно.

Такая же история...Ну никто в моём окружении рынками не занимается...Все на заводе работают...
 
Сергей Криушин:
Ничего не драматизирую, сужу по своим уже не молодым детям, племянникам их друзьям и знакомым,  не мало потоптавшись на этой теме, они говорят категорическое нет... говорят лучше пропить, чем отдать неизвестно за что...хотя один из 10 удержался  - наверно потому, что больше всех слил... и меньше всех бухает...)))
Нынешнее поколение информацию, несущую текста больше, чем один твит, попросту не воспринимают. Клиповое мышление глубоко привито. Реакция на хорошую статью - многабукаф - нафиг... Хотите им что-то привить здесь, начинайте рисовать комиксы - поймут.
 
Artyom Trishkin:
Нынешнее поколение информацию, несущую текста больше, чем один твит, попросту не воспринимают. Клиповое мышление глубоко привито. Реакция на хорошую статью - многабукаф - нафиг... Хотите им что-то привить здесь, начинайте рисовать комиксы - поймут.
+++)))) Здесь похоже, не поймут из-за специфики и сурьезности сообщества такой...грубо говоря, мягко выражаясь... вульгарности...))) но порог входа все-таки надо понижать...в этом я останусь непреклонен...программистам этого конечно не нужно... они с тупых лохов больше имеют...
 
Artyom Trishkin:
Нынешнее поколение информацию, несущую текста больше, чем один твит, попросту не воспринимают. Клиповое мышление глубоко привито. Реакция на хорошую статью - многабукаф - нафиг... Хотите им что-то привить здесь, начинайте рисовать комиксы - поймут.

Да, данная тенденция, к сожалению, в полный рост.

Раньше, до эры интернета - приходилось просиживать часы в библиотеках, чтобы найти хотя бы какую-то информацию. Уровень ее было неважен - радовала совершенно любая информация по теме. Разобраться в ней, после того, как несколько дней искал - уже было делом плевым. Сейчас же - на поиск уходят секунды, причем информацию чаще всего можно получить как на высоком уровне, так и "на пальцах". Но для большинства народа "на пальцах" - уже слишком сложно... Действительно, рисовать комиксы надо...


Вот, данная тема - очень показательна. Я, скажем, так и не понял, где автор увидел "подъем порога входа в 10 раз". Вижу, что человек реально озабочен каким-то вопросом, но выразить суть вопроса - он не может. А я, соответственно, при всем желании, ему не могу помочь.

 
George Merts:

Да, данная тенденция, к сожалению, в полный рост.

Раньше, до эры интернета - приходилось просиживать часы в библиотеках, чтобы найти хотя бы какую-то информацию. Уровень ее было неважен - радовала совершенно любая информация по теме. Разобраться в ней, после того, как несколько дней искал - уже было делом плевым. Сейчас же - на поиск уходят секунды, причем информацию чаще всего можно получить как на высоком уровне, так и "на пальцах". Но для большинства народа "на пальцах" - уже слишком сложно... Действительно, рисовать комиксы надо...


Вот, данная тема - очень показательна. Я, скажем, так и не понял, где автор увидел "подъем порога входа в 10 раз". Вижу, что человек реально озабочен каким-то вопросом, но выразить суть вопроса - он не может. А я, соответственно, при всем желании, ему не могу помочь.

можно даже сказать не только в десятки но местами даже в сотни раз - поток информации каждые же пол года удваивается...так его еще искусственно здесь накручивают усложняя безмерно, но все по желанию, как говориться, трудящихся ИМХО...
 

Чего вы от человека то хотите, он даже со своей фамилией не может определится.


 
Evgeny Belyaev:

Чего вы от человека то хотите, он даже со своей фамилией не может определится.


+++))))Вот докопался даже до этой очепятки, а моя фамилия вообще трудно читаемая, поэтому стараюсь обходиться псевдонимом, где это возможно - хотя больших преступлений не совершал, но как оказалось так спокойней жить - меньше завистников...
 
Сергей Криушин:
можно даже сказать не только в десятки но местами даже в сотни раз - поток информации каждые же пол года удваивается...так его еще искусственно здесь накручивают усложняя безмерно, но все по желанию, как говориться, трудящихся ИМХО...

Вот, где это самое "усложняя безмерно" ?

Поток информации - повторю, это благо, а не беда. Ты, дружище, видимо, не знаешь, что такое провести неделю в библиотечном каталоге, перерывая сотни карточек, пытаясь определить, в какой из книг есть интересующая тебя информация, а в какой - нет, чтобы не брать ненужное. А потом - в читальном зале рыться в этих талмудах, чаще всего, убеждаясь, что информация не та, и лишь через несколько дней наконец найти источник той информации, что тебе необходим.

Сергей, ты высказываешь претензии как-то абстрактно. Я который раз прошу привести пример, где это самое "повышение порога", про которое ты толкуешь ?


Evgeny Belyaev , не придирайся. Человек явно просто пропустил букву случайно, и не заметил.

 
George Merts:

Evgeny Belyaev , не придирайся. Человек явно просто пропустил букву случайно, и не заметил.


Ок, не буду.
 
George Merts:

Вот, где это самое "усложняя безмерно" ?

Поток информации - повторю, это благо, а не беда. Ты, дружище, видимо, не знаешь, что такое провести неделю в библиотечном каталоге, перерывая сотни карточек, пытаясь определить, в какой из книг есть интересующая тебя информация, а в какой - нет, чтобы не брать ненужное. А потом - в читальном зале рыться в этих талмудах, чаще всего, убеждаясь, что информация не та, и лишь через несколько дней наконец найти источник той информации, что тебе необходим.

Сергей, ты высказываешь претензии как-то абстрактно. Я который раз прошу привести пример, где это самое "повышение порога", про которое ты толкуешь ?


Evgeny Belyaev , не придирайся. Человек явно просто пропустил букву случайно, и не заметил.

Посмотрите на статьи... на серии статей, которые можно было бы запросто сократить без потери смысла хотя бы наполовину...Вот сейчас новичку просто нет понятия как войти и работать, сами проверьте... вот тут говорят за два притопа... три прихлопа - как же - "да элементарно Ватсон"... я же говорю, что я давно на форе работаю и разбираюсь, но вот новичкам вообще глухомань полная...(( и че я за них переживаю - если всем по барабану...
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