Событие срабатывания TP или SL
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Здравствуйте. Как можно отследить, как именно закрылась сделка, по TP или по SL и в зависимости от этого предпринимать какие-то действия?
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Вкратце - по цене закрытия и по комментарию.
Поздравляем, вы 100500-й участник форума, который задал этот вопрос и награждаетесь ценным призом! Поищите поиском, тут много обсуждений этого вопроса.
Вкратце - по цене закрытия и по комментарию.
Я тоже думал так, но там ведь может быть проскальзывание и на малых SL и TP может вообще неправильно закинуть)
P.s. по комментарию тогда попробую. Просто если есть комментарий, то значит программа поняла, что это SL или TP. А значит и можно понять нам)
Я тоже думал так, но там ведь может быть проскальзывание и на малых SL и TP может вообще неправильно закинуть)
P.s. по комментарию тогда попробую. Просто если есть комментарий, то значит программа поняла, что это SL или TP. А значит и можно понять нам)
В истории находите интересующую вас закрытую позицию. Если цена закрытия позиции ниже или равна цене стоп лоса для ордера на покупку и если выше или равна цене стоп лоса для ордера на продажу то из это следует, что позиция закрылась по стопу. Если цена закрытия выше или равна цене ТР для покупки и ниже или равна цене ТР для продажи то закрытие было по ТП.
Если цена закрытия позиции где то между ценой открытия и ценой ТР или ценой стоп лоса, то позиция была закрыта не дожидаясь достижения ТР или стоп лоса.
Я тоже думал так, но там ведь может быть проскальзывание и на малых SL и TP может вообще неправильно закинуть)
P.s. по комментарию тогда попробую. Просто если есть комментарий, то значит программа поняла, что это SL или TP. А значит и можно понять нам)
В истории находите интересующую вас закрытую позицию. Если цена закрытия позиции ниже или равна цене стоп лоса для ордера на покупку и если выше или равна цене стоп лоса для ордера на продажу то из это следует, что позиция закрылась по стопу. Если цена закрытия выше или равна цене ТР для покупки и ниже или равна цене ТР для продажи то закрытие было по ТП.
Если цена закрытия позиции где то между ценой открытия и ценой ТР или ценой стоп лоса, то позиция была закрыта не дожидаясь достижения ТР или стоп лоса.
Когда позиция закрылась её свойства становятся недоступными. Так-же если стопы\тейки менялись, то они тоже становятся недосягаемо спрятанными. Так-что универсального способа, кроме как по комментарию определить нетуууу.
То есть, если я правильно понял, вы хотите сказать, что в истории сделок нет информации о цене открытия сделки, цене стоп лоса, цене тейк профита и цене закрытия сделки?
То есть, если я правильно понял, вы хотите сказать, что в истории сделок нет информации о цене открытия сделки, цене стоп лоса, цене тейк профита и цене закрытия сделки?
Ответ был на сообщение в котором говорилось о закрытых позициях
В истории находите интересующую вас закрытую позицию. Если цена закрытия позиции ниже или равна цене стоп лоса для ордера на покупку и если выше или равна цене стоп лоса для ордера на продажу то из это следует, что позиция закрылась по стопу. Если цена закрытия выше или равна цене ТР для покупки и ниже или равна цене ТР для продажи то закрытие было по ТП.
Если цена закрытия позиции где то между ценой открытия и ценой ТР или ценой стоп лоса, то позиция была закрыта не дожидаясь достижения ТР или стоп лоса.
Алгоритм проверки:
1. Открываем позицию. Если счёт позволяет можно сразу с тейком и стопом.
2. Меняем стопы и тейки, то-есть Modify...
3. Когда позиция закрылась найти ордера и сделки позиции.
4. Определить какой тейк и какой стоп был у позиции.
А для netting счетов ещё хуже обстоят дела.
Здравствуйте. Как можно отследить, как именно закрылась сделка, по TP или по SL и в зависимости от этого предпринимать какие-то действия?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2017.02.25 16:30
void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction &Trans, const MqlTradeRequest &Request, const MqlTradeResult &Result )
{
if ((Trans.type == TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD) &&
PositionSelectByTicket(Trans.position) && OrderSelect(Trans.order) &&
(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == 1 - OrderGetInteger(ORDER_TYPE)))
{
const double Price = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
if (Price == PositionGetDouble(POSITION_TP))
Print("Position #" + (string)Trans.position + " - triggered TP.");
else if (Price == PositionGetDouble(POSITION_SL))
Print("Position #" + (string)Trans.position + " - triggered SL.");
}
}
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MQL5 Как узнать закрылась сделка по стоп-лоссу или нет?
fxsaber, 2017.02.14 19:46Тикет ордера, который был причиной закрытия позиции, запихнуть сюда
#define ORDER_TYPE_STOPLOSS (-2)
int GetOrderType(const ulong OrderTicket)
{
int OrderType=(int)::HistoryOrderGetInteger(OrderTicket,ORDER_TYPE);
if((OrderType==ORDER_TYPE_BUY) || (OrderType==ORDER_TYPE_SELL))
{
const string OrderComment=HistoryOrderGetString(OrderTicket,ORDER_COMMENT);
const string OrderPrice=::DoubleToString(::HistoryOrderGetDouble(OrderTicket,ORDER_PRICE_OPEN),
(int)::SymbolInfoInteger(HistoryOrderGetString(OrderTicket,ORDER_SYMBOL),SYMBOL_DIGITS));
if(OrderComment=="tp "+OrderPrice)
OrderType=ORDER_TYPE_TAKEPROFIT;
else if(OrderComment=="sl "+OrderPrice)
OrderType=ORDER_TYPE_STOPLOSS;
}
return(OrderType);
}
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans, const MqlTradeRequest &request, const MqlTradeResult &result) { //--- get transaction type as enumeration value ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type; //--- if transaction is result of addition of the transaction in history string deal_comm =""; long deal_entry =0; long deal_type =0; string deal_symbol =""; long deal_magic =0; if(type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD) { if(HistoryDealSelect(trans.deal)) { deal_entry=HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_ENTRY); deal_type=HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_TYPE); deal_symbol=HistoryDealGetString(trans.deal,DEAL_SYMBOL); deal_magic=HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_MAGIC); deal_comm = HistoryDealGetString(trans.deal,DEAL_COMMENT); } else return; if(StringSubstr(deal_comm,0,2) == "sl") { lastCloseType = deal_type; lastCloseComm = StringSubstr(deal_comm,0,2); } if(StringSubstr(deal_comm,0,2) == "tp") { lastCloseType = deal_type; lastCloseComm = StringSubstr(deal_comm,0,2); } } }Потому что вот явный пример
Здесь лонг закрылся по стопу ( закрылся продажей встречной), открылся шорт ( все правильно ). Шорт закрылся по стопу ( закрылся покупкой встречной ), открылся Шорт. Такого быть не должно. В коде прописано зеркально всё, ошибок не должно быть, а в итоге что-то выскакивает.
if(lastCloseComm == "sl") { if (Buy_opened || Sell_opened) { Alert("Уже открыта позиция!!!"); return; // не добавлять к открытой позиции на покупку } double spred; if(lastCloseType == POSITION_TYPE_BUY) // Если закрывается позиция ПОКУПКОЙ, то значит позиция была шортовая и надо покупать. { slLot = slLot*2; spred = MathAbs(mysymbol.Bid() - priceEnter); double BuyPrice=NormalizeDouble(mysymbol.Ask(),_Digits); //--- последняя цена ask double stloss = NormalizePrice(_Symbol,mysymbol.Bid() - spred*_Point); //--- Stop Loss double profit = NormalizePrice(_Symbol,mysymbol.Bid() + TP*_Point); if(mytrade.Buy(slLot,_Symbol,BuyPrice,stloss,profit)) { Alert("Ордер на покупку был успешно размещен, Ticket#:",mytrade.ResultOrder(),"!!"); } else { Alert("Ордер на покупку объема:",mytrade.RequestVolume(), ", sl:", mytrade.RequestSL(), ", цена:", mytrade.RequestPrice(), " не выполнен -ошибка:",mytrade.ResultRetcodeDescription()); return; } } if(lastCloseType == POSITION_TYPE_SELL) // Если позиция закрылась шортом, то это была покупка и надо продавать. { slLot= slLot*2; spred = MathAbs(priceEnter - mysymbol.Ask()); double SellPrice=NormalizeDouble(mysymbol.Bid(),_Digits); //--- последняя цена ask double stloss = NormalizePrice(_Symbol,mysymbol.Ask() + spred*_Point); //--- Stop Loss double profit = NormalizePrice(_Symbol,mysymbol.Ask() - TP*_Point); if(mytrade.Sell(slLot,_Symbol,SellPrice,stloss,profit)) { Alert("Ордер на продажу был успешно размещен, Ticket#:",mytrade.ResultOrder(),"!!"); priceEnter = SellPrice; } else { Alert("Ордер на продажу объема:",mytrade.RequestVolume(), ", sl:", mytrade.RequestSL(), ", цена:", mytrade.RequestPrice(), " не выполнен -ошибка:",mytrade.ResultRetcodeDescription()); return; } } }
P.s. В итоге фишка была в том, что я торговал и до закрытия свечи, на тиках, и он не успевал обрабатывать всё, чтобы выводить правильно. Если выставить, что обновляться Советник не с каждым тиком, а после новой свечи, то алгоритм работает.
Вроде бы как-то написал тоже свой код. Но работает он не всегда исправен.
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