К разработчикам! [no money] - страница 3
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Старо придание...
https://www.mql5.com/ru/forum/87063/page2
Вот поэтому в первом посте вопрос был выделен жирным шрифтом...
Сегодня, в вечернюю сессию, вообще терминал "уехал" куда-то
В системе Quik ГО (Тек. чист. поз.) - 438452,89 руб.
В системе МТ5 ГО (Маржа) - 696672,88 руб.
Я посчитал "руками" ГО - 442297,71 руб.
Добавлено
Интересно, что на другом счёте всё нормально (копейка в копейку!!!)
Совершенно непонятно почему данные потока FORTS_PART_REPL
передаются с искажениями?
Неужели БРОКЕРУ дали возможность вмешиваться в поле money_free ?
Обновил терминал до 1570
там где было "плохо" (Свободная маржа -30 955,69 руб.) стало
На счёте, где было нормально (Свободная маржа 498 501,66 руб), стало
Что происходит со средствами?
Добавлено
Откатил назад 1545
Данные вернулись как и были до обновления 1570.
Обновил терминал до 1570
там где было "плохо" (Свободная маржа -30 955,69 руб.) стало
На счёте, где было нормально (Свободная маржа 498 501,66 руб), стало
Что происходит со средствами?
Добавлено
Откатил назад 1545
Данные вернулись как и были до обновления 1570.
Ужас!
Я думал поработать на пятерке, но теперь реально стремно...
Несколько не в тему.
А зачем 2 счета? Несколько независимых портфелей и вроде ничего больше не надо. Деньги мгновенно перекидываются туда, где они нужны в конкретное время. Или МТ портфели не поддерживает?
С ИИС нельзя перекидывать туда-сюда
Понятно. Портфелей, видимо, на ИИС в Открытии не предусмотрено.
А по теме, были глюки в терминале - просто сменил и терминал и брокера. Я не бетатестер, и мне оно не надо. Но около года на этом потерял, пока решение принял.
Блин, некрасиво... а я то думаю, что такое. Жаловался на днях мне заказчик, что получает в ответ [no money], хотя денег у него для открытия объёма хватало...
Видимо разработчики что-то перемудрили.
Все данные биржа транслирует (см. таблицу part_sa выше)
их просто нужно передать в терминал.
В СД ответили, что локализовали проблему, но
потребуется значительное время на её испрвавление.
Будем ждать.