К разработчикам! [no money] - страница 3

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akuloff:

Старо придание...

https://www.mql5.com/ru/forum/87063/page2


Вот поэтому в первом посте вопрос был выделен жирным шрифтом...
 

Сегодня, в вечернюю сессию, вообще терминал "уехал" куда-то

В системе Quik ГО (Тек. чист. поз.) - 438452,89 руб.

В системе МТ5 ГО (Маржа)               - 696672,88 руб.

Я посчитал "руками" ГО                    - 442297,71 руб.

Добавлено

Интересно, что на другом счёте всё нормально (копейка в копейку!!!)


Совершенно непонятно почему данные потока FORTS_PART_REPL

передаются с искажениями?

Неужели БРОКЕРУ дали возможность вмешиваться в поле money_free ?

 

Обновил терминал до 1570

там где было "плохо" (Свободная маржа -30 955,69 руб.) стало

На счёте, где было нормально (Свободная маржа 498 501,66 руб), стало

Что происходит со средствами?

Добавлено

Откатил назад 1545

Данные вернулись как и были до обновления 1570.

 
prostotrader:

Обновил терминал до 1570

там где было "плохо" (Свободная маржа -30 955,69 руб.) стало

На счёте, где было нормально (Свободная маржа 498 501,66 руб), стало

Что происходит со средствами?

Добавлено

Откатил назад 1545

Данные вернулись как и были до обновления 1570.

 

Ужас!

Я думал поработать на пятерке, но теперь реально стремно...

 
prostotrader:

Несколько не в тему.

А зачем 2 счета? Несколько независимых портфелей и вроде ничего больше не надо. Деньги мгновенно перекидываются туда, где они нужны в конкретное время. Или МТ портфели не поддерживает?

 
prostotrader:

С ИИС нельзя перекидывать туда-сюда

Понятно. Портфелей, видимо, на ИИС в Открытии не предусмотрено.

А по теме, были глюки в терминале - просто сменил и терминал и брокера. Я не бетатестер, и мне оно не надо. Но около года на этом потерял, пока решение принял.

 
Блин, некрасиво... а я то думаю, что такое. Жаловался на днях мне заказчик, что получает в ответ [no money], хотя денег у него для открытия объёма хватало...
 
Dennis Kirichenko:
Блин, некрасиво... а я то думаю, что такое. Жаловался на днях мне заказчик, что получает в ответ [no money], хотя денег у него для открытия объёма хватало...


Видимо разработчики что-то перемудрили.

Все данные биржа транслирует (см. таблицу part_sa выше)

их просто нужно передать в терминал.

 
Почистил ваш Флуд.
 

В СД ответили, что локализовали проблему, но

потребуется значительное время на её испрвавление.

Будем ждать.

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