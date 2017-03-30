К разработчикам! [no money] - страница 2
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Странный метод определения доступности средств, когда практически все исходные данные замазаны. Одной цифры свободной маржи недостаточно.
Примите во внимание, что на MOEX именно биржа решает - есть у вас деньги или нет. То есть, ваш ордер сквозным образом отправляется на биржу и там принимается решение.
Скорее всего, дело в лимитах средств. Нужно со всеми деталями обратиться к своему брокеру, чтобы он проверил серверные логи и ваши лимиты.
Странный метод определения доступности средств, когда практически все исходные данные замазаны. Одной цифры свободной маржи недостаточно.
Примите во внимание, что на MOEX именно биржа решает - есть у вас деньги или нет. То есть, ваш ордер сквозным образом отправляется на биржу и там принимается решение.
Скорее всего, дело в лимитах средств. Нужно со всеми деталями обратиться к своему брокеру, чтобы он проверил серверные логи и ваши лимиты.
Я написал брокеру, но как-то странно биржа ведёт учет лимитов, то
пропускает ордера, то нет. (кстати Quik показывает те же лимиты, что и МТ5)
А из Квика получается тот же самый ордер поставить?
Я, к сажалению, не сообразил попробовать.
Попробую завтра.
Добавлено
Но мне кажется, что сервер всё же проверяет лимиты.
Обосновано это тем, что в логе терминала отправка ордера на биржу сопровождается
следующей строкой (красная)
А в данном случае в логе только это
Возможно я и ошибаюсь, но тогда записи в логах не логичны.
Добавлено
Да, и потом, если эта заявка побывала на бирже
то она бы отобразилась в Quikе, но её там нет
так же нет и этих заявок
Проверьте:
1) совершите сделку в Мт5, а потом при неудаче сразу в Квике
2) представьте отчеты с точными цифрами всех балансов и логов нам в сервисдеск
Проверьте:
1) совершите сделку в Мт5, а потом при неудаче сразу в Квике
2) представьте отчеты с точными цифрами всех балансов и логов нам в сервисдеск
В СД запрошенные данные отправлены
Старо придание...
https://www.mql5.com/ru/forum/87063/page2
У меня похожая беда случается в Квике с облигациями... брокер тот же.