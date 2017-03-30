К разработчикам! [no money] - страница 2

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Странный метод определения доступности средств, когда практически все исходные данные замазаны. Одной цифры свободной маржи недостаточно.

Примите во внимание, что на MOEX именно биржа решает - есть у вас деньги или нет. То есть, ваш ордер сквозным образом отправляется на биржу и там принимается решение.

Скорее всего, дело в лимитах средств. Нужно со всеми деталями обратиться к своему брокеру, чтобы он проверил серверные логи и ваши лимиты.

 
Renat Fatkhullin:

Странный метод определения доступности средств, когда практически все исходные данные замазаны. Одной цифры свободной маржи недостаточно.

Примите во внимание, что на MOEX именно биржа решает - есть у вас деньги или нет. То есть, ваш ордер сквозным образом отправляется на биржу и там принимается решение.

Скорее всего, дело в лимитах средств. Нужно со всеми деталями обратиться к своему брокеру, чтобы он проверил серверные логи и ваши лимиты.


Я написал брокеру, но как-то странно биржа ведёт учет лимитов, то

пропускает ордера, то нет. (кстати Quik показывает те же лимиты, что и МТ5)

2017.03.20 21:01:38.471 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63363
2017.03.20 21:01:38.476 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63363 [No money]
2017.03.20 21:07:34.620 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 Si-6.18 at 62285
2017.03.20 21:07:34.620 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63363
2017.03.20 21:07:34.625 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 2.00 Si-6.18 at 62285
2017.03.20 21:07:34.626 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 2.00 Si-6.18 at 63363
2017.03.20 21:07:34.627 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 Si-6.18 at 62285 placed for execution in 7.343 ms
2017.03.20 21:07:34.629 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63363 placed for execution in 9.124 ms
2017.03.20 21:07:34.659 Trades  'xxxxx': modify order #54177161 buy limit 2.00 Si-6.18 at 62285 sl: 0 tp: 0 -> 62287, sl: 0 tp: 0
2017.03.20 21:07:34.659 Trades  'xxxxx': modify order #54177162 sell limit 2.00 Si-6.18 at 63363 sl: 0 tp: 0 -> 63322, sl: 0 tp: 0
2017.03.20 21:07:34.665 Trades  'xxxxx': accepted modify order #54177161 buy limit 2.00 Si-6.18 at 62285 sl: 0 tp: 0 -> 62287, sl: 0 tp: 0
2017.03.20 21:07:34.665 Trades  'xxxxx': accepted modify order #54177162 sell limit 2.00 Si-6.18 at 63363 sl: 0 tp: 0 -> 63322, sl: 0 tp: 0
2017.03.20 21:07:34.667 Trades  'xxxxx': modify order #54177161 buy limit 2.00 Si-6.18 at 62285 sl: 0 tp: 0 -> 62287, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 7.637 ms
2017.03.20 21:07:34.667 Trades  'xxxxx': modify order #54177162 sell limit 2.00 Si-6.18 at 63363 sl: 0 tp: 0 -> 63322, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 8.318 ms
2017.03.20 21:07:34.685 Trades  'xxxxx': cancel order #54177161 buy limit 2.00 Si-6.18 at 62287
2017.03.20 21:07:34.685 Trades  'xxxxx': cancel order #54177162 sell limit 2.00 Si-6.18 at 63322
2017.03.20 21:07:34.691 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #54177161 buy limit 2.00 Si-6.18 at 62287
2017.03.20 21:07:34.692 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #54177162 sell limit 2.00 Si-6.18 at 63322
2017.03.20 21:07:34.693 Trades  'xxxxx': cancel order #54177161 buy limit 2.00 Si-6.18 at 62287 placed for execution in 8.104 ms
2017.03.20 21:07:34.694 Trades  'xxxxx': cancel order #54177162 sell limit 2.00 Si-6.18 at 63322 placed for execution in 9.008 ms
2017.03.20 21:13:08.695 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63327
2017.03.20 21:13:08.700 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63327 [No money]
 
А из Квика получается тот же самый ордер поставить?
 
Renat Fatkhullin:
А из Квика получается тот же самый ордер поставить?


Я, к сажалению, не сообразил попробовать.

Попробую завтра.

Добавлено

Но мне кажется, что сервер всё же проверяет лимиты.

Обосновано это тем, что в логе терминала отправка ордера на биржу сопровождается 

следующей строкой (красная)

2017.03.20 21:07:34.620 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63363
2017.03.20 21:07:34.626 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 2.00 Si-6.18 at 63363
2017.03.20 21:07:34.629 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63363 placed for execution in 9.124 ms

А в данном случае в логе только это

2017.03.20 21:13:08.695 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63327
2017.03.20 21:13:08.700 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63327 [No money]

Возможно я и ошибаюсь, но тогда записи в логах не логичны.

Добавлено

Да, и потом, если эта заявка побывала на бирже

2017.03.20 20:55:18.486 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63334
2017.03.20 20:55:18.496 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63334 [No money]

то она бы отобразилась в Quikе, но её там нет

так же нет и этих заявок

2017.03.20 20:55:18.516 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63334
2017.03.20 20:55:18.516 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63334 [No money]
2017.03.20 20:56:15.633 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 64998
2017.03.20 20:56:15.643 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 64998 [No money]
2017.03.20 20:56:15.663 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 64313
2017.03.20 20:56:15.673 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 64313 [No money]
2017.03.20 21:01:38.459 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63363
2017.03.20 21:01:38.464 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63363 [No money]
2017.03.20 21:01:38.471 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63363
2017.03.20 21:01:38.476 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63363 [No money]
2017.03.20 21:13:08.695 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63327
2017.03.20 21:13:08.700 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63327 [No money]
2017.03.20 21:13:14.597 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63327
2017.03.20 21:13:14.604 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63327 [No money]
2017.03.20 21:25:43.272 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63449
2017.03.20 21:25:43.274 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63449 [No money]
2017.03.20 21:26:48.416 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63449
2017.03.20 21:26:48.426 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63449 [No money]
2017.03.20 21:56:36.190 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63433
2017.03.20 21:56:36.195 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63433 [No money]
2017.03.20 21:56:36.214 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63433
2017.03.20 21:56:36.219 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63433 [No money]
2017.03.20 21:57:56.363 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Si-6.18 at 63433
2017.03.20 21:57:56.369 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63433 [No money]
  
Добрый день.
Не вижу отклоненных биржей заявок  от xxxxx_xxxx  по счету XXXXX  20.03.2017  с 21:00 до 22:00.
Ошибка "Недостаточно денег", не является ошибкой торговой системы, у нас нет ошибок с таким текстом.
Обращайтесь за комментариями к Вашему брокеру.

С уважением,
Эдуард Ламухин

Техническая поддержка ПАО Московская Биржа
T +7 (495) 733-95-07
E help@moex.com

 ПАО Московская Биржа
 

Проверьте:

1) совершите сделку в Мт5, а потом при неудаче сразу в Квике

2) представьте отчеты с точными цифрами всех балансов и логов нам в сервисдеск

 
Renat Fatkhullin:

Проверьте:

1) совершите сделку в Мт5, а потом при неудаче сразу в Квике

2) представьте отчеты с точными цифрами всех балансов и логов нам в сервисдеск


В СД запрошенные данные отправлены

 
Спасибо, проверим
 

Старо придание...

https://www.mql5.com/ru/forum/87063/page2

Брокер Открытие, неправильный расчет лимитив - достаточности средств.
Брокер Открытие, неправильный расчет лимитив - достаточности средств.
  • www.mql5.com
Вот сегодня очередной раз напоролся на неправильный расчет достаточности средств на MT5. Счет реальный, торговля автоматическая, роботом...
 

У меня похожая беда случается в Квике с облигациями... брокер тот же.

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