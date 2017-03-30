К разработчикам! [no money]
prostotrader:
Билд 1545 реал
Свободных средств 169117,86 руб
Для установки 2-х ордеров требуется (с учётом 3L) ГО = 7024 * 2 + 7024 = 21072 руб.)
Сколько это ещё будет продолжаться?
Твои деньги брокер израсходовал. Жди когда у брокера появятся свободные средства. ))
Sergey Chalyshev:
Твои деньги брокер израсходовал. Жди когда у брокера появятся свободные средства. ))
Твои деньги брокер израсходовал. Жди когда у брокера появятся свободные средства. ))
Не смешно...
prostotrader:
Не смешно...
Не смешно...
Кто брокер? Это же у него скорее всего проблемы...
у меня руками лимитка на данном контракте нормально стала
Artem Voytenko:
у меня руками лимитка на данном контракте нормально стала
у меня руками лимитка на данном контракте нормально стала
А скриншот?
Artem Voytenko:
БКС или Открытие?
prostotrader:
БКС или Открытие?
БКС или Открытие?
открытие, билд 1545
Artem Voytenko:
открытие, билд 1545
открытие, билд 1545
Тогда, тем более, косяк разработчиков!
Я тоже в Открывашке.
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Билд 1545 реал, Открывашка
Свободных средств 169117,86 руб
Для установки ордера с объёмом 2 требуется (с учётом 3L) ГО = 7024 * 2 + 7024 = 21072 руб.
Сколько это ещё будет продолжаться?