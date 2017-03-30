К разработчикам! [no money]

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Билд 1545 реал, Открывашка

 

2017.03.20 20:55:18.496 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63334 [No money]
2017.03.20 20:55:18.516 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 63334 [No money]
2017.03.20 20:56:15.643 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 64998 [No money]
2017.03.20 20:56:15.673 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 Si-6.18 at 64313 [No money]

Свободных средств 169117,86 руб

Для установки ордера с объёмом 2 требуется (с учётом 3L) ГО = 7024 * 2 + 7024 = 21072 руб.

Сколько это ещё будет продолжаться?

 
prostotrader:

Билд 1545 реал

 

Свободных средств 169117,86 руб

Для установки 2-х ордеров требуется (с учётом 3L) ГО = 7024 * 2 + 7024 = 21072 руб.)

Сколько это ещё будет продолжаться?


Твои деньги брокер израсходовал. Жди когда у брокера появятся свободные средства. ))
 
Sergey Chalyshev:

Твои деньги брокер израсходовал. Жди когда у брокера появятся свободные средства. ))

Не смешно...
 
prostotrader:

Не смешно...

Кто брокер? Это же у него скорее всего проблемы...
 

Устанавливая руками - тоже самое


 
у меня руками лимитка на данном контракте нормально стала
 
Artem Voytenko:
у меня руками лимитка на данном контракте нормально стала

А скриншот?
 
prostotrader:

А скриншот?

 
Artem Voytenko:


БКС или Открытие?
 
prostotrader:

БКС или Открытие?

открытие, билд 1545
 
Artem Voytenko:

открытие, билд 1545


Тогда, тем более, косяк разработчиков!

Я тоже в Открывашке.

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