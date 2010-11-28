Очистка журналов - страница 2
Хмм. А у меня, после очередной переустановки системы (Win7, UAC отключен, МТ5 не переустанавливаю - лежит себе в своей папочке), после первого запуска тестера, MetaTester.exe прописывается как сервис и стартуется автоматически при запуске системы.
Это Вы его сами в какой-то момент установили как сервис. Ставить сервисы на локальном рабочем компьютере неразумно.
Запустите metatester.exe вручную заново и деинсталлируйте всех сервисных агентов. Терминал сам запускает процессы локальных агентов по необходимости.
Не нужно удалять ни лог при работающем тестере, ни сам тестер.
MetaTester.exe находится в памяти после первого запуска тестирования и ждет следующей задачи, подняв кеши в память. Это дает ускорение до 4х секунд на повторных одиночных тестах. Если новая задача не поступает в течение 5 минут, то метатестер автоматически выгружается из памяти, освобождая все ресурсы. Также он выгружается при закрытии терминала.Сам терминал перед запуском тестера проверяет объем логов и периодически их удаляет, если они превышают 1 гб. Кроме того, терминал автоматически стирает логи тестера старее 3х дней. Тем самым поддерживается чистота в рабочем каталоге терминала.
То, как сейчас работает metatester, я вижу. А вот зачем он блокирует логи - совершенно не понятно. Делать это не нужно! После выполнения операций с файлами - освобождайте их.
Ждать 5 минут между запусками тестов (чтобы удалить лог) - недопустимая расточительность. Время - деньги, если помните.
Как там терминал подчищает за собой логи - совсем не интересно. Важно иметь возможность удалить логи тогда, когда это нужно пользователю, чтобы не ползать в логе по простыне из отладочной выдачи за несколько прогонов, которые уже канули в лету. Неужели это не понятно?
Между прочим в терминале есть команда очистки логов. Почему то она чистит только окно логов и не удаляет их физически на диске. Было бы правильно доработать.
Вы несколько странным делом занимаетесь - ручной очисткой логов. У Вас что - пары гигов на винте нет для временных логов или логи для других целей используете?
Я уже несколько раз объяснял - тестер и терминал сами заботятся о своем мусоре и подчищают его самостоятельно. Трейдеру не нужно вручную лазать и подтирать журналы после каждого запуска теста.
Тестер совершенно разумно держит текущий файл лога заблокированным, ибо у него есть задача - быстро и очень много в него писать, а не заниматься раздачей лога остальным.
Команду очистки сделаем с физическим удалением всех логов. Тестер в момент простоя также будет освобождать файл логов.
Подождите следующего билда, пожалуйста.
Странны как раз ваши заявления и решения. Очень даже логично удалять то, что мешает анализу. Дело не в гигабайтах, а в том, чтобы на глаза попадало только то, что было записано от последнего прогона (ждать неизвестно сколько времени, пока терминал "решит" подчистить за собой - неприемлемо). Сейчас приходится искать некие события в логе, и если он оброс историей, то совершенно нет уверенности в актуальности просматриваемого участка (предлагаете засекать вручную время запуска каждого прогона и потом сличать с записями? - нафик-нафик такое "удобство"!). Логи сейчас используются в целях отладки. Если б был отладчик в тестере - я б вообще не занимался логами.
Задача терминала и тестера - не навязывать трейдеру условия работы, а предоставлять инструмент, которым можно было бы пользоваться удобно для трейдера.
Быстро и много писать в лог программа может без блокировки. Если вы не в курсе, как это делается - это недоработка с вашей стороны.
Я так понимаю, Вы не в курсе встроенных функций по работе с логами агентов?
Мы реализовали очень хорошие и удобные функции по поиску и фильтрации в логах локальных агентов. В результате лазать вручную по *.log файлам приходится гораздо реже.
Логи мы не только имеем писать, но и делаем это эффективно. Благо есть много опыта генерации и работы с гигабайтовым файлами.
Я так понимаю, Вы не в курсе встроенных функций по работе с логами агентов?
Мы реализовали очень хорошие и удобные функции по поиску и фильтрации в логах локальных агентов. В результате лазать вручную по *.log файлам приходится гораздо реже.
Логи мы не только имеем писать, но и делаем это эффективно. Благо есть много опыта генерации и работы с гигабайтовым файлами.
Очень даже в курсе существования этого окна - оно реализовано либо неудобно, либо глючит - пользоваться успешно не удалось. Ответьте на простой вопрос: как в этом окне задать фильтр на последний прогон (предыдущие неактуальны)? Предлагаете сперва выяснять подручными средствами, в какой интервал времени попал этот прогон? Нет уж спасибо - мне проще процесс прибивать, если так сложно сделать нормальную фильтрацию.
Про умение писать логи - реализация доказывает обратное вашим словам. Опыт, знаете ли, бывает и отрицательным.
В общем, самое правильно решение - сделайте полноценный отладчик, и никто про логи в режиме ad hoc анализа и не вспомнит.
...
Логи сейчас используются в целях отладки. Если б был отладчик в тестере - я б вообще не занимался логами....
Ещё летом писалось в пожеланиях, что дебагер должен иметь режим тестирования не только в реалтайме, но и на истории (тобишь в тестере).
Работа на истории львиная доля отладки.
Кстати имея такую возможность и визуализатор в тестере не так актуален будет.
Я так понимаю, Вы не в курсе встроенных функций по работе с логами агентов?
Мы реализовали очень хорошие и удобные функции по поиску и фильтрации в логах локальных агентов. В результате лазать вручную по *.log файлам приходится гораздо реже.
Очень даже в курсе существования этого окна - оно реализовано либо неудобно, либо глючит - пользоваться успешно не удалось.