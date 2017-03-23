Создать общий , бесплатный CLOUD NETWORK для оптимизации ?
- Коллеги, друзья по увлечению , отдаете ли вы свои простивающие ядра в MQL5 Cloud Netwok
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Проголосовал - мне это неинтересно. В МТ оптимизацией не занимаюсь и искренне считаю это не оптимизацией, а профанацией или самообманом. Кому как нравится.)
Убеждать не буду.
- 12% Не знаю что это и зачем это (2)
- 6% Готов принять участи и отдать свои ядра в бесплатный CLOUD NETWORK (1)
- 12% Не готов принять в этом участие сейчас, но есть потенциальный интерес (2)
- 35% Меня устраивает MQL5 Cloud NetWork (6)
- 35% Мне это не интересно (6)
Фантазии у тебя играют, Юра. Кто этим будет заниматься-то?
Фантазии у тебя играют, Юра. Кто этим будет заниматься-то?
6% Готов принять участи и отдать свои ядра в бесплатный CLOUD NETWORK (2)
Кто будет заниматься созданием сети? Тут все пионеры в таких делах, в т.ч. и я. Ядра отдать дело нехитрое..
Кто будет заниматься созданием сети? Тут все пионеры в таких делах, в т.ч. и я. Ядра отдать дело нехитрое..
Когда то давно этим занималось всего несколько человек. Леша, не пугай , настроить проброс соединения в маршрутизаторе ты сможешь, либо сесть через VPN - тоже дело не хитрое. Очень давно несколько человек с форума это делали , просто приватно обменивались настройками , файл с настройками выгружается или загружается прямо в закладке Agents, правда ядер в пуле было не много. Настраивалось все это в закладке Agents -> Local Network Farm
Но сейчас видно , что желающих практически нет. В те времена , похоже , заинтересованного народа на форуме было больше.
Кто будет заниматься созданием сети? Тут все пионеры в таких делах, в т.ч. и я. Ядра отдать дело нехитрое..
Иначе все завянет на корню.) И оч быстро.
Кто будет заниматься созданием сети? Тут все пионеры в таких делах, в т.ч. и я. Ядра отдать дело нехитрое..
Делать это очень просто
1) сначала нужно свои ядра поместить в пул локальной сети
2) Если у вас есть свой домен, то указываете его ( ну понятно почему я не показал доменчик свой )
3) и вот теперь надо разрешить интернету ходить к вашим ядерным портам , в раутере ну или / и в FireWall , у кого как.
Почти такая же схема если нет своего DNS, и при этом есть статичный IP , тогда вместо домена указать свой статичный IP
Далее выгружаем это в файл и отсылаем участникам БЕСПЛАТНОГО cloud work , на этом ВСЕ!
В этой схеме плохо то что , все участники знают ваши адреса , но вроде у Брюса - Andrey Dik , есть схема как их скрыть.
Обычно самое трудное в этой схеме , проброска портов и настройка FireWall
Но как показывает практика и "оно" не так уж и сложно.
Ну еще в схеме плохо то , что юзать сетку в один момент времени будет один участник.
Ну еще в схеме плохо то , что юзать сетку в один момент времени будет один участник.
не буду утверждать на 100%, но в схеме с VPN вроде бы это не так. все вычислительные мощности делятся между делающими оптимизацию в данный момент.
Возможно, я описал схему которую делали энтузиасты много лет назад - тут на форуме. Помню если кто то садился на оптимизацию ,то пока он не отстреляется - остальные в этот момент отдыхали.
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