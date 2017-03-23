Создать общий , бесплатный CLOUD NETWORK для оптимизации ?

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Всего проголосовало: 91
 

Проголосовал - мне это неинтересно. В МТ оптимизацией не занимаюсь и искренне считаю это не оптимизацией, а профанацией или самообманом. Кому как нравится.)

Убеждать не буду.

 
Yuriy Asaulenko:

Проголосовал - мне это неинтересно. В МТ оптимизацией не занимаюсь и искренне считаю это не оптимизацией, а профанацией или самообманом. Кому как нравится.)

Убеждать не буду.

 
Yuriy Zaytsev:
  • 12% Не знаю что это и зачем это
    (2)
  • 6% Готов принять участи и отдать свои ядра в бесплатный CLOUD NETWORK
    (1)
  • 12% Не готов принять в этом участие сейчас, но есть потенциальный интерес
    (2)
  • 35% Меня устраивает MQL5 Cloud NetWork
    (6)
  • 35% Мне это не интересно
    (6)


Фантазии у тебя играют, Юра. Кто этим будет заниматься-то?

 
Alexey Volchanskiy:


Фантазии у тебя играют, Юра. Кто этим будет заниматься-то?

6% Готов принять участи и отдать свои ядра в бесплатный CLOUD NETWORK (2)
 
Yuriy Zaytsev:
6% Готов принять участи и отдать свои ядра в бесплатный CLOUD NETWORK (2)

Кто будет заниматься созданием сети? Тут все пионеры в таких делах, в т.ч. и я. Ядра отдать дело нехитрое..
 
Alexey Volchanskiy:

Кто будет заниматься созданием сети? Тут все пионеры в таких делах, в т.ч. и я. Ядра отдать дело нехитрое..

Когда то давно  этим  занималось всего несколько человек.  Леша, не пугай , настроить проброс соединения в маршрутизаторе ты сможешь, либо сесть через VPN - тоже дело не хитрое. Очень давно несколько человек с форума это делали , просто приватно обменивались настройками , файл с настройками выгружается или загружается прямо в  закладке Agents,  правда ядер в пуле было не много. Настраивалось все это в закладке Agents -> Local Network Farm

Но сейчас видно , что желающих практически нет. В те времена , похоже , заинтересованного народа на форуме было больше.

 
Alexey Volchanskiy:

Кто будет заниматься созданием сети? Тут все пионеры в таких делах, в т.ч. и я. Ядра отдать дело нехитрое..


Иначе все завянет на корню.) И оч быстро.

 
Alexey Volchanskiy:

Кто будет заниматься созданием сети? Тут все пионеры в таких делах, в т.ч. и я. Ядра отдать дело нехитрое..

Делать это очень просто

1) сначала нужно свои ядра поместить в пул локальной сети



2) Если у вас есть  свой домен, то  указываете его  ( ну понятно почему я не показал доменчик свой )




3) и вот теперь надо разрешить интернету ходить к вашим ядерным портам , в раутере  ну  или / и   в FireWall , у кого как.

Почти такая же схема если нет своего DNS, и при этом есть статичный IP , тогда вместо домена указать свой статичный IP



Далее выгружаем это в файл  и отсылаем  участникам  БЕСПЛАТНОГО  cloud  work , на этом  ВСЕ!

В этой схеме плохо  то что , все участники знают ваши адреса , но вроде у Брюса  - Andrey Dik  , есть схема как их скрыть.

Обычно самое трудное в этой схеме ,  проброска портов и настройка FireWall

Но как показывает практика и "оно" не так уж и сложно.

Ну еще в схеме плохо то , что юзать сетку в один момент времени будет один участник.

 
Yuriy Zaytsev:

Ну еще в схеме плохо то , что юзать сетку в один момент времени будет один участник.

не буду утверждать на 100%, но в схеме с VPN вроде бы это не так. все вычислительные мощности делятся между делающими оптимизацию в данный момент.
 
Andrey Dik:
не буду утверждать на 100%, но в схеме с VPN вроде бы это не так. все вычислительные мощности делятся между делающими оптимизацию в данный момент.

Возможно,  я описал схему которую  делали энтузиасты  много лет назад - тут на форуме. Помню если кто то садился на оптимизацию ,то  пока он не отстреляется - остальные в этот момент отдыхали.

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