как вернуть панель переключения инструментов что внизу?? - страница 2
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я так убираю десятки окон, возникших при постоянном включении через профиль рынка, но мне надо вернуть саму панель, а не делать костыли наподобие этого)
А скажите, зачем вам вкладки окон графиков, когда график открыт в терминале ВСЕГО ОДИН??? Это что, такой жирный троллинг? Или и правда непонятно, что вкладки не нужны, когда в терминале только один график?
как я делаю сейчас на том терминале:
открываю профиль рынка, беру инструмент - ставлю щаблон по умолчанию
если мне нужен график другого инструмента - делаю тоже самое что и выше
когда мне нужно очистить список жму "упорядочить по вертикали" и удаляю десятки уже ненужных
потому что нет вкладок, так понятнее?Если у кого действительно есть желание могу дать teamviewer
*** могу дать teamviewer
Я пас. *TW - Это вселенское зло*
Тогда надави тама
Тогда надави тама
Оно, заработало.
всем спасибо за внимание.
Просто я этот терминал 2 года не открывал, а сейчас он мне очень понадобился.