как вернуть панель переключения инструментов что внизу?? - страница 2

Новый комментарий
 
Ну как можно работать с терминалом и не понимать/не знать как называется то, не знаю что. При этом это незнамочто нужно ещё и отобразить, так как оно вроде как скрыто :)
 
И при этом, чтобы дать совет надо сходить куда-то за картинкой.
 
trader781:

я так убираю десятки окон, возникших при постоянном включении через профиль рынка, но мне надо вернуть саму панель, а не делать костыли наподобие этого)

А скажите, зачем вам вкладки окон графиков, когда график открыт в терминале ВСЕГО ОДИН??? Это что, такой жирный троллинг? Или и правда непонятно, что вкладки не нужны, когда в терминале только один график?
 

как я делаю сейчас на том терминале:

о‌ткрываю профиль рынка, беру инструмент - ставлю щаблон по умолчанию

е‌сли мне нужен график другого инструмента - делаю тоже самое что и выше

к‌огда мне нужно очистить список жму   "упорядочить по вертикали" и удаляю десятки уже ненужных

п‌отому что нет вкладок, так понятнее?

Если у кого действительно есть желание могу дать teamviewer
 
trader781:

*** могу дать teamviewer


Я пас. *TW - Это вселенское зло*
 

Тогда надави тама

 
Alexey Viktorov:

Тогда надави тама


Оно, заработало.

в‌сем спасибо за внимание.

П‌росто я этот терминал 2 года не открывал, а сейчас он мне очень понадобился.

12
Новый комментарий