как вернуть панель переключения инструментов что внизу??
- www.mql5.com
https://www.mql5.com/ru/charts/6729567/ppcusd-d1-distel-enterprises-co
"ctrl", "shift", "alt" по одиночке или в сочетании + мышкой таскать в это время панель.
https://www.mql5.com/ru/charts/6729567/ppcusd-d1-distel-enterprises-co
Ctrl+T
"ctrl", "shift", "alt" по одиночке или в сочетании + мышкой таскать в это время панель.
Не работают эти способы
https://www.mql5.com/ru/charts/6732244/ppcusd-m30-distel-enterprises-co
и
https://www.mql5.com/ru/charts/6732252/eurusd-h4-fbs-inc
Не работают эти способы
https://www.mql5.com/ru/charts/6732244/ppcusd-m30-distel-enterprises-co
и
https://www.mql5.com/ru/charts/6732252/eurusd-h4-fbs-inc
А "из кармана" изображение вставить по-человечески не пробовали?
Я так и не понял чего у вас нету - на изображении всё есть.
- www.mql5.com
Вам нужен обзор рынка?
понятия не имею как это называется
вот тут этот список сразу внизу графика есть
https://www.mql5.com/ru/charts/6732683/audusd-w1-fbs-inc
а в другом терминале его нет
понятия не имею как это называется
вот тут этот список сразу внизу графика есть
https://www.mql5.com/ru/charts/6732683/audusd-w1-fbs-inc
а в другом терминале его нет
Список с названием валютных пар?
Список с названием валютных пар?
как - то так. может по другому называется
как - то так. может по другому называется
А вот это нажать не пробовал
чтобы получилось вот так
А вот это нажать не пробовал
чтобы получилось вот так
я так убираю десятки окон, возникших при постоянном включении через профиль рынка, но мне надо вернуть саму панель, а не делать костыли наподобие этого)
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