как вернуть панель переключения инструментов что внизу??

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https://www.mql5.com/ru/charts/6729567/ppcusd-d1-distel-enterprises-co
График PPCUSD, D1, 2017.03.13 17:37 UTC, Distel Enterprises Co, MetaTrader 4, Real
График PPCUSD, D1, 2017.03.13 17:37 UTC, Distel Enterprises Co, MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: PPCUSD. Период графика: D1. Брокер: Distel Enterprises Co. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.03.13 17:37 UTC.
 
trader781:
https://www.mql5.com/ru/charts/6729567/ppcusd-d1-distel-enterprises-co

"ctrl", "shift", "alt" по одиночке или в сочетании + мышкой таскать в это время панель.
 
trader781:
https://www.mql5.com/ru/charts/6729567/ppcusd-d1-distel-enterprises-co
Ctrl+T
 
Artyom Trishkin:
Ctrl+T

Vladimir Karputov:

"ctrl", "shift", "alt" по одиночке или в сочетании + мышкой таскать в это время панель.

Н‌е работают эти способы


https://www.mql5.com/ru/charts/6732244/ppcusd-m30-distel-enterprises-co

и

‌https://www.mql5.com/ru/charts/6732252/eurusd-h4-fbs-inc‌

 
trader781:

‌Н‌е работают эти способы

https://www.mql5.com/ru/charts/6732244/ppcusd-m30-distel-enterprises-co

‌и

‌‌https://www.mql5.com/ru/charts/6732252/eurusd-h4-fbs-inc‌

А "из кармана" изображение вставить по-человечески не пробовали?

Я так и не понял чего у вас нету - на изображении ‌всё есть.

График PPCUSD, M30, 2017.03.14 07:52 UTC, Distel Enterprises Co, MetaTrader 4, Real
График PPCUSD, M30, 2017.03.14 07:52 UTC, Distel Enterprises Co, MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: PPCUSD. Период графика: M30. Брокер: Distel Enterprises Co. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.03.14 07:52 UTC.
 
Вам нужен обзор рынка?
 
Evgeny Belyaev:
Вам нужен обзор рынка?


понятия не имею как это называется

в‌от тут этот список сразу внизу графика есть

https://www.mql5.com/ru/charts/6732683/audusd-w1-fbs-inc‌

а‌ в другом терминале его нет

 
trader781:


понятия не имею как это называется

в‌от тут этот список сразу внизу графика есть

https://www.mql5.com/ru/charts/6732683/audusd-w1-fbs-inc‌

а‌ в другом терминале его нет


Список с названием валютных пар?
 
Evgeny Belyaev:

Список с названием валютных пар?

как - то так. может по другому называется
 
trader781:

как - то так. может по другому называется

А вот это нажать не пробовал

чтобы получилось вот так

 
Alexey Viktorov:

А вот это нажать не пробовал

чтобы получилось вот так


я так убираю десятки окон, возникших при постоянном включении через профиль рынка, но мне надо вернуть саму панель, а не делать костыли наподобие этого)
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