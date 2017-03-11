что пошло не так? - страница 3

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Vitalie Postolache:


Дайте всю инфу по рублю на вашем счёте, если хотите разобраться в причинах слива депозита. Требования по марже для открытия позиции, плечо, спред, желательно ноябрьский, если запомнили, стоимость пункта в долларах на 1 лот. 


ничего не могу найти, все что есть это строчка из истории счета и скрин платформы на спорный день.
 

выбор брокера для торговли по рублю - тот ещё.

Так выбирают чтобы встрять в конфликт :-) Нету у них оборота по рублям и поэтому котировки кривы, спред конский и кругом гепы и шпильки

Вот что в истории по а..ри:

‌Геп который вы видите на M1, у DC далёких от рублей вполне породит "шпильку" и она выносит вам весь кайф вместе с депозитом :-)

‌PS. Неужели так сложно - торговать только там где это принято ? ну ладно основная 5-ка валют, а все прочие местячковые, и надо выбирать DC где есть соотв.оборот и ликвидность.

 
Maxim Kuznetsov:

выбор брокера для торговли по рублю - тот ещё.

Так выбирают чтобы встрять в конфликт :-) Нету у них оборота по рублям и поэтому котировки кривы, спред конский и кругом гепы и шпильки

Вот что в истории по а..ри:

‌Геп который вы видите на M1, у DC далёких от рублей вполне породит "шпильку" и она выносит вам весь кайф вместе с депозитом :-)

‌PS. Неужели так сложно - торговать только там где это принято ? ну ладно основная 5-ка валют, а все прочие местячковые, и надо выбирать DC где есть соотв.оборот и ликвидность.


жаль, что такой дорогой опыт
 
goshaz:

ничего не могу найти, все что есть это строчка из истории счета и скрин платформы на спорный день.


На сайте брокера эти данные, там же калькулятор трейдера найти можно, ну калькулятор и на других сайтах найти можно, только вот данные по символу отличаться могут, достаточно сильно.

А‌ так, в личном кабинете у брокера есть плечо счёта, тип счёта. Также там на сайте но уже в других разделах можно найти спецификации контрактов по рублю. Ничего сложного, но я удивлён, что вы влезли сразу в торговлю на реале, не обладая даже минимумом знаний для этого.

 
Vitalie Postolache:


На сайте брокера эти данные, там же калькулятор трейдера найти можно, ну калькулятор и на других сайтах найти можно, только вот данные по символу отличаться могут, достаточно сильно.

А‌ так, в личном кабинете у брокера есть плечо счёта, тип счёта. Также там на сайте но уже в других разделах можно найти спецификации контрактов по рублю. Ничего сложного, но я удивлён, что вы влезли сразу в торговлю на реале, не обладая даже минимумом знаний для этого.


Сама в шоке. Но в свое оправдание могу заметить, что таких много, компания попалась некачественная
 
Maxim Kuznetsov:

выбор брокера для торговли по рублю - тот ещё.

Так выбирают чтобы встрять в конфликт :-) Нету у них оборота по рублям и поэтому котировки кривы, спред конский и кругом гепы и шпильки

Вот что в истории по а..ри:

‌Геп который вы видите на M1, у DC далёких от рублей вполне породит "шпильку" и она выносит вам весь кайф вместе с депозитом :-)

‌PS. Неужели так сложно - торговать только там где это принято ? ну ладно основная 5-ка валют, а все прочие местячковые, и надо выбирать DC где есть соотв.оборот и ликвидность.

спред 2 рубля по моему. рисунок нужно поправить чуток

То есть топикстартера вышибло по спреду‌ в момент

Причина - неумение управлять риском, а если выразится проще - неумение считать свои деньги.

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Топикстартеру - читайте про риск-менеджмент, причем жадно.

 
goshaz:

Сама в шоке. Но в свое оправдание могу заметить, что таких много, компания попалась некачественная


Инструмент                               Спрэды в валюте*             Кредитное плечо (до))      Размер 1 Лота              Мин. Сделка

USDRUB200 (RUB)100100,0000.1

‌Я и хочу выяснить, тот кто такую сделку провел, сделал это преднамеренно, зная, что так и будет???

 
goshaz:


Инструмент                               Спрэды в валюте*             Кредитное плечо (до))      Размер 1 Лота              Мин. Сделка

USDRUB200 (RUB)100100,0000.1

‌Я и хочу выяснить, тот кто такую сделку провел, сделал это преднамеренно, зная, что так и будет???

проводит тот кто торгует. на рынке только цена.

рынок для тех кто сначала делает расчеты и затем торгует, а не для философов

Кстати, Вы в курсе, что существует ДЕМО-счет, на котором можно потренироваться?‌

 
Renat Akhtyamov:

проводит тот кто торгует. на рынке только цена.

рынок для тех кто сначала делает расчеты и затем торгует, а не для философов

Кстати, Вы в курсе, что существует ДЕМО-счет, на котором можно потренироваться?‌


Теперь много о чем в курсе. 
 
goshaz:

жаль, что такой дорогой опыт

да и картинка похожа на старый как мир арбитражник: берутся котировки от ММВБ, при резком движении отдаётся приказ (копируется сигнал) "бомбить тормозную кухню" :-) вот жадничать не стоило, мелким лотом глядишь и проскочил-бы на первый-второй раз

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