что пошло не так? - страница 3
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Дайте всю инфу по рублю на вашем счёте, если хотите разобраться в причинах слива депозита. Требования по марже для открытия позиции, плечо, спред, желательно ноябрьский, если запомнили, стоимость пункта в долларах на 1 лот.
ничего не могу найти, все что есть это строчка из истории счета и скрин платформы на спорный день.
выбор брокера для торговли по рублю - тот ещё.
Так выбирают чтобы встрять в конфликт :-) Нету у них оборота по рублям и поэтому котировки кривы, спред конский и кругом гепы и шпильки
Вот что в истории по а..ри:
Геп который вы видите на M1, у DC далёких от рублей вполне породит "шпильку" и она выносит вам весь кайф вместе с депозитом :-)
PS. Неужели так сложно - торговать только там где это принято ? ну ладно основная 5-ка валют, а все прочие местячковые, и надо выбирать DC где есть соотв.оборот и ликвидность.
выбор брокера для торговли по рублю - тот ещё.
Так выбирают чтобы встрять в конфликт :-) Нету у них оборота по рублям и поэтому котировки кривы, спред конский и кругом гепы и шпильки
Вот что в истории по а..ри:
Геп который вы видите на M1, у DC далёких от рублей вполне породит "шпильку" и она выносит вам весь кайф вместе с депозитом :-)
PS. Неужели так сложно - торговать только там где это принято ? ну ладно основная 5-ка валют, а все прочие местячковые, и надо выбирать DC где есть соотв.оборот и ликвидность.
жаль, что такой дорогой опыт
ничего не могу найти, все что есть это строчка из истории счета и скрин платформы на спорный день.
На сайте брокера эти данные, там же калькулятор трейдера найти можно, ну калькулятор и на других сайтах найти можно, только вот данные по символу отличаться могут, достаточно сильно.
А так, в личном кабинете у брокера есть плечо счёта, тип счёта. Также там на сайте но уже в других разделах можно найти спецификации контрактов по рублю. Ничего сложного, но я удивлён, что вы влезли сразу в торговлю на реале, не обладая даже минимумом знаний для этого.
На сайте брокера эти данные, там же калькулятор трейдера найти можно, ну калькулятор и на других сайтах найти можно, только вот данные по символу отличаться могут, достаточно сильно.
А так, в личном кабинете у брокера есть плечо счёта, тип счёта. Также там на сайте но уже в других разделах можно найти спецификации контрактов по рублю. Ничего сложного, но я удивлён, что вы влезли сразу в торговлю на реале, не обладая даже минимумом знаний для этого.
Сама в шоке. Но в свое оправдание могу заметить, что таких много, компания попалась некачественная
выбор брокера для торговли по рублю - тот ещё.
Так выбирают чтобы встрять в конфликт :-) Нету у них оборота по рублям и поэтому котировки кривы, спред конский и кругом гепы и шпильки
Вот что в истории по а..ри:
Геп который вы видите на M1, у DC далёких от рублей вполне породит "шпильку" и она выносит вам весь кайф вместе с депозитом :-)
PS. Неужели так сложно - торговать только там где это принято ? ну ладно основная 5-ка валют, а все прочие местячковые, и надо выбирать DC где есть соотв.оборот и ликвидность.
спред 2 рубля по моему. рисунок нужно поправить чуток
То есть топикстартера вышибло по спреду в момент
Причина - неумение управлять риском, а если выразится проще - неумение считать свои деньги.
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Топикстартеру - читайте про риск-менеджмент, причем жадно.
Сама в шоке. Но в свое оправдание могу заметить, что таких много, компания попалась некачественная
Инструмент Спрэды в валюте* Кредитное плечо (до)) Размер 1 Лота Мин. Сделка
Я и хочу выяснить, тот кто такую сделку провел, сделал это преднамеренно, зная, что так и будет???
Инструмент Спрэды в валюте* Кредитное плечо (до)) Размер 1 Лота Мин. Сделка
Я и хочу выяснить, тот кто такую сделку провел, сделал это преднамеренно, зная, что так и будет???
проводит тот кто торгует. на рынке только цена.
рынок для тех кто сначала делает расчеты и затем торгует, а не для философов
Кстати, Вы в курсе, что существует ДЕМО-счет, на котором можно потренироваться?
проводит тот кто торгует. на рынке только цена.
рынок для тех кто сначала делает расчеты и затем торгует, а не для философов
Кстати, Вы в курсе, что существует ДЕМО-счет, на котором можно потренироваться?
Теперь много о чем в курсе.
жаль, что такой дорогой опыт
да и картинка похожа на старый как мир арбитражник: берутся котировки от ММВБ, при резком движении отдаётся приказ (копируется сигнал) "бомбить тормозную кухню" :-) вот жадничать не стоило, мелким лотом глядишь и проскочил-бы на первый-второй раз