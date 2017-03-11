что пошло не так? - страница 2

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Посмотрите котировки в других местах, что-то не вижу такой картинки как у вас.

п‌с. у вас скриншот реальный? с таким масштабом это скорее М15, а не М30.

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Taras Slobodyanik:

Посмотрите котировки в других местах, что-то не вижу такой картинки как у вас.

п‌с. у вас скриншот реальный? с таким масштабом это скорее М15, а не

Taras Slobodyanik:

Посмотрите котировки в других местах, что-то не вижу такой картинки как у вас.

п‌с. у вас скриншот реальный? с таким масштабом это скорее М15, а не М30.

Много где смотрела. Не знаю, как прикрепить.
 
goshaz:

Хотелось бы узнать мнение специалиста, насколько компетентен человек, который провел эту сделку. Ну, был бы вопрос задан в ноябре, минус исправился на плюс??? Чем могу пополнить информацию?

Так про депозит в 10000 правда? В рублях?
 
Vitalie Postolache:

Так про депозит в 10000 правда? В рублях?

правда, в долларах, но о том, как так получилось, лучше не спрашивать
[Удален]  
goshaz:

правда, в долларах, но о том, как так получилось, лучше не спрашивать


В‌от так выглядит спред на м30 сейчас-сделка сразу закрылась-если в момент открытия сделки у вас был спред 1997 пунктов(судя по логу,который вы выложили)

[Удален]  
если честно-то мне аж плохо стало..как будто сам так влетел...
 
Nikolay Gaylis:
если честно-то мне аж плохо стало..как будто сам так влетел...

спасибо за сочувствие, до сих пор плохо, уже всеми признано, что сделку провели намеренно и неправомерно, для слива, кроме того кто провел.
 
goshaz:

правда, в долларах, но о том, как так получилось, лучше не спрашивать


Дайте всю инфу по рублю на вашем счёте, если хотите разобраться в причинах слива депозита. Требования по марже для открытия позиции, плечо, спред, желательно ноябрьский, если запомнили, стоимость пункта в долларах на 1 лот. 

 
Vitalie Postolache:


Дайте всю инфу по рублю на вашем счёте, если хотите разобраться в причинах слива депозита. Требования по марже для открытия позиции, плечо, спред, желательно ноябрьский, если запомнили, стоимость пункта в долларах на 1 лот. 


как скрин прикрепить???
 
goshaz:

как скрин прикрепить???

Ctrl+Alt+I. Но зачем скрин, там 4-5 значений текстом всего.
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