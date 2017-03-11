что пошло не так? - страница 2
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Посмотрите котировки в других местах, что-то не вижу такой картинки как у вас.
пс. у вас скриншот реальный? с таким масштабом это скорее М15, а не М30.
Посмотрите котировки в других местах, что-то не вижу такой картинки как у вас.
пс. у вас скриншот реальный? с таким масштабом это скорее М15, а не
Посмотрите котировки в других местах, что-то не вижу такой картинки как у вас.
пс. у вас скриншот реальный? с таким масштабом это скорее М15, а не М30.
Хотелось бы узнать мнение специалиста, насколько компетентен человек, который провел эту сделку. Ну, был бы вопрос задан в ноябре, минус исправился на плюс??? Чем могу пополнить информацию?
Так про депозит в 10000 правда? В рублях?
Так про депозит в 10000 правда? В рублях?
правда, в долларах, но о том, как так получилось, лучше не спрашивать
правда, в долларах, но о том, как так получилось, лучше не спрашивать
Вот так выглядит спред на м30 сейчас-сделка сразу закрылась-если в момент открытия сделки у вас был спред 1997 пунктов(судя по логу,который вы выложили)
если честно-то мне аж плохо стало..как будто сам так влетел...
спасибо за сочувствие, до сих пор плохо, уже всеми признано, что сделку провели намеренно и неправомерно, для слива, кроме того кто провел.
правда, в долларах, но о том, как так получилось, лучше не спрашивать
Дайте всю инфу по рублю на вашем счёте, если хотите разобраться в причинах слива депозита. Требования по марже для открытия позиции, плечо, спред, желательно ноябрьский, если запомнили, стоимость пункта в долларах на 1 лот.
Дайте всю инфу по рублю на вашем счёте, если хотите разобраться в причинах слива депозита. Требования по марже для открытия позиции, плечо, спред, желательно ноябрьский, если запомнили, стоимость пункта в долларах на 1 лот.
как скрин прикрепить???
как скрин прикрепить???
Ctrl+Alt+I. Но зачем скрин, там 4-5 значений текстом всего.