Че такое?!

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Хочу создать профиль продавца. Для того чтобы брать заказы с фриланса, общаться с заказчиками ну и программировать тама.... Я отличный программист (золотая медаль и всякое такое) Отправила заявку и ну никак ни хотят меня регистрировать. Ссылаются на какого то Андреева Александра..... Всмысле? он даже ни одного заказа с фриланса ни разу не взял и причем тут он и я!..... 

Дискриминацией попахивает.... не хорошо это, очень не хорошо

 
Natalia Yadykova:

Хочу создать профиль продавца. Для того чтобы брать заказы с фриланса, общаться с заказчиками ну и программировать тама.... Я отличный программист (золотая медаль и всякое такое) Отправила заявку и ну никак ни хотят меня регистрировать. Ссылаются на какого то Андреева Александра..... Всмысле? он даже ни одного заказа с фриланса ни разу не взял и причем тут он и я!..... 

Дискриминацией попахивает.... не хорошо это, очень не хорошо


В сервисдеск писали? 
[Удален]  
Natalia Yadykova:

Хочу создать профиль продавца. Для того чтобы брать заказы с фриланса, общаться с заказчиками ну и программировать тама.... Я отличный программист (золотая медаль и всякое такое) Отправила заявку и ну никак ни хотят меня регистрировать. Ссылаются на какого то Андреева Александра..... Всмысле? он даже ни одного заказа с фриланса ни разу не взял и причем тут он и я!..... 

Дискриминацией попахивает.... не хорошо это, очень не хорошо


c 8 марта, Александр!
 
Natalia Yadykova:

Хочу создать профиль продавца. Для того чтобы брать заказы с фриланса, общаться с заказчиками ну и программировать тама.... Я отличный программист (золотая медаль и всякое такое) Отправила заявку и ну никак ни хотят меня регистрировать. Ссылаются на какого то Андреева Александра..... Всмысле? он даже ни одного заказа с фриланса ни разу не взял и причем тут он и я!..... 

Дискриминацией попахивает.... не хорошо это, очень не хорошо


вот вот, лохотроном каким-то попахивает

р‌ешили второй акк создать?

е‌сли Вы как говорите "хороший программер" то должны знать, что такое мак адрес, айпи адр. и пр.

р‌аз ссылаются, значит что-то не так у Вас с прошлым или с настоящим.

 
Maxim Dmitrievsky:

c 8 марта!

1 Апреля уже не за горами.
 
Evgeny Belyaev:

В сервисдеск писали? 

 
Vladimir Gribachev:


вот вот, лохотроном каким-то попахивает

р‌ешили второй акк создать?

е‌сли Вы как говорите "хороший программер" то должны знать, что такое мак адрес, айпи адр. и пр.

р‌аз ссылаются, значит что-то не так у Вас с прошлым или с настоящим.


Могу голосом по скайпу с заказчиками общаться.... что за проверки такие?!

Т‌.е. чтобы мне зарегистрироваться надо еще и морочиться..... 

Ф‌акт остается фактом я человек и хочу иметь возможность выполнять заказы!

 
Natalia Yadykova:


говорю же у меня чуйка ... (к‌то в теме тот в курсе)

 
Natalia Yadykova:


Могу голосом по скайпу с заказчиками общаться.... что за проверки такие?!

Т‌.е. чтобы мне зарегистрироваться надо еще и морочиться..... 

Ф‌акт остается фактом я человек и хочу иметь возможность выполнять заказы!


почитайте тут как правильно регистрироваться в качестве продавца, https://www.mql5.com/ru/articles/385#register_as_seller

если вы все делали правильно, возможно ваши персональные данные и данные этого профиля про который вам пишут одинаковые, в вашей ситуации разбираться только через сервис деск

Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет
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  • 2012.04.17
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И как вы себе представляете? Пишу я Андрееву Александру: "Уважаемый, не могли бы Вы одолжить мне логин и пароль от своего профиля продавца для того, чтобы я могла брать заказы на фринлансе!".

А‌ при работе с заказчиками? Он думает, что это один человек, а тут оказываюсь я, совершенно другой человек еще и противоположного пола.

 
Natalia Yadykova:

И как вы себе представляете? Пишу я Андрееву Александру: "Уважаемый, не могли бы Вы одолжить мне логин и пароль от своего профиля продавца для того, чтобы я могла брать заказы на фринлансе!".

А‌ при работе с заказчиками? Он думает, что это один человек, а тут оказываюсь я, совершенно другой человек еще и противоположного пола.


не на до ему писать, а написать в сервиск деск и  разобраться почему у вас совпадают персональные данные в качестве продавца
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