Че такое?!
Хочу создать профиль продавца. Для того чтобы брать заказы с фриланса, общаться с заказчиками ну и программировать тама.... Я отличный программист (золотая медаль и всякое такое) Отправила заявку и ну никак ни хотят меня регистрировать. Ссылаются на какого то Андреева Александра..... Всмысле? он даже ни одного заказа с фриланса ни разу не взял и причем тут он и я!.....
Дискриминацией попахивает.... не хорошо это, очень не хорошо
В сервисдеск писали?
Хочу создать профиль продавца. Для того чтобы брать заказы с фриланса, общаться с заказчиками ну и программировать тама.... Я отличный программист (золотая медаль и всякое такое) Отправила заявку и ну никак ни хотят меня регистрировать. Ссылаются на какого то Андреева Александра..... Всмысле? он даже ни одного заказа с фриланса ни разу не взял и причем тут он и я!.....
Дискриминацией попахивает.... не хорошо это, очень не хорошо
c 8 марта, Александр!
Хочу создать профиль продавца. Для того чтобы брать заказы с фриланса, общаться с заказчиками ну и программировать тама.... Я отличный программист (золотая медаль и всякое такое) Отправила заявку и ну никак ни хотят меня регистрировать. Ссылаются на какого то Андреева Александра..... Всмысле? он даже ни одного заказа с фриланса ни разу не взял и причем тут он и я!.....
Дискриминацией попахивает.... не хорошо это, очень не хорошо
вот вот, лохотроном каким-то попахивает
решили второй акк создать?
если Вы как говорите "хороший программер" то должны знать, что такое мак адрес, айпи адр. и пр.
раз ссылаются, значит что-то не так у Вас с прошлым или с настоящим.
c 8 марта!
1 Апреля уже не за горами.
вот вот, лохотроном каким-то попахивает
решили второй акк создать?
если Вы как говорите "хороший программер" то должны знать, что такое мак адрес, айпи адр. и пр.
раз ссылаются, значит что-то не так у Вас с прошлым или с настоящим.
Могу голосом по скайпу с заказчиками общаться.... что за проверки такие?!
Т.е. чтобы мне зарегистрироваться надо еще и морочиться.....
Факт остается фактом я человек и хочу иметь возможность выполнять заказы!
говорю же у меня чуйка ... (кто в теме тот в курсе)
Могу голосом по скайпу с заказчиками общаться.... что за проверки такие?!
Т.е. чтобы мне зарегистрироваться надо еще и морочиться.....
Факт остается фактом я человек и хочу иметь возможность выполнять заказы!
почитайте тут как правильно регистрироваться в качестве продавца, https://www.mql5.com/ru/articles/385#register_as_seller
если вы все делали правильно, возможно ваши персональные данные и данные этого профиля про который вам пишут одинаковые, в вашей ситуации разбираться только через сервис деск
- 2012.04.17
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
И как вы себе представляете? Пишу я Андрееву Александру: "Уважаемый, не могли бы Вы одолжить мне логин и пароль от своего профиля продавца для того, чтобы я могла брать заказы на фринлансе!".
А при работе с заказчиками? Он думает, что это один человек, а тут оказываюсь я, совершенно другой человек еще и противоположного пола.
И как вы себе представляете? Пишу я Андрееву Александру: "Уважаемый, не могли бы Вы одолжить мне логин и пароль от своего профиля продавца для того, чтобы я могла брать заказы на фринлансе!".
А при работе с заказчиками? Он думает, что это один человек, а тут оказываюсь я, совершенно другой человек еще и противоположного пола.
не на до ему писать, а написать в сервиск деск и разобраться почему у вас совпадают персональные данные в качестве продавца
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Хочу создать профиль продавца. Для того чтобы брать заказы с фриланса, общаться с заказчиками ну и программировать тама.... Я отличный программист (золотая медаль и всякое такое) Отправила заявку и ну никак ни хотят меня регистрировать. Ссылаются на какого то Андреева Александра..... Всмысле? он даже ни одного заказа с фриланса ни разу не взял и причем тут он и я!.....
Дискриминацией попахивает.... не хорошо это, очень не хорошо