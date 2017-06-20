Ищу индикатор уровней пивот (поддержки/сопротивления)
Перерыл кучу индикаторов уровней п/с, и все они, мягко говоря, врут.
Я бы хотел спросить Вашего совета, какими индикаторами Вы пользуетесь, какие наиболее точно показывают сильные уровни, на которые действительно стоит обращать внимание?
Вообще индикаторы будущее не предсказывают! Как они могут врать?
Индикаторы формируются исходя от движения цены.
Параметры подбираются благодаря вашей стратегии (более тонкие настройки для скальпинга, или более грубые настройки для долгосрочной торговли)
Вам надо для начала определиться со своей стратегией, а потом подбирать нужные индикаторы (трендовые и фильтрующие во флэте)...ИМХО
Вообще индикаторы будущее не предсказывают! Как они могут врать?
Индикаторы формируются исходя от движения цены.
Параметры подбираются благодаря вашей стратегии (более тонкие настройки для скальпинга, или более грубые настройки для долгосрочной торговли)
Вам надо для начала определиться со своей стратегией, а потом подбирать нужные индикаторы (трендовые и фильтрующие во флэте)...ИМХО
Вы вообще о чем? Я просто спросил, есть ли индикатор который показывает наиболее точные уровни, от которых возможен разворот, а не которые постоянно перерисовываются. Вы же, вместо того, чтобы подсказать, начали меня учить торговать. Ваш пост ни о чём......ИМХО.
Вы вообще о чем? Я просто спросил, есть ли индикатор который показывает наиболее точные уровни, от которых возможен разворот, а не которые постоянно перерисовываются. Вы же, вместо того, чтобы подсказать, начали меня учить торговать. Ваш пост ни о чём......ИМХО.
Чтобы ответ был "о чём" надо вопрос ставить чуток по-другому.
Сначала надо расписать СВОЁ видение как должен выглядеть уровень который не врёт. Потом расписать в подробностях как это просчитать, на какую глубину в историю, сколько касаний уровня должно быть и т.д.
У меня есть один способ определить будет пробит уровень или цена от него отскочит, но у меня не получается одна мелочь из этого способа.
У меня есть один способ определить будет пробит уровень или цена от него отскочит, но у меня не получается одна мелочь из этого способа.
А какая, если не секрет?
Есть индикаторы, в которых можно настроить количество касаний, количество баров в истории, но признаться честно, у меня его настроить не получается так, чтобы он чётко определял возможный уровень разворота, они всё равно перерисовываются, а индикатор сам по себе хорош, если его правильно уметь настроить.
Так потому и перерисовывается, что наступает новый подходящий под условие момент. Не в этом проблема, а в том какой прок от уровней если они хорошо видны только на истории и никакой гарантии на будущее.
А какая, если не секрет?
Да нет никаких секретов...
Последовательность действий такая:
Рисуем уровень поддержки\сопротивления и когда цена подходит к этому уровню подбрасываем монетку.
1 вариант: Если орёл - уровень будет пробит или цена отскочит от уровня.
2 вариант: Если решка, то цена отскочит от уровня или уровень будет пробит.
3 вариант который никак не получается: Если монета встанет на ребро цена пойдёт туда куда захочешь.
есть ли индикатор который показывает наиболее точные уровни, от которых возможен разворот, а не которые постоянно перерисовываются.
Наиболее точные уровни в вашем понимании будут только если вы сами обозначите их по хай лоу торгов и самостоятельно найдёте точку разворота, или отскока.
В автоматическом режиме вряд ли какой то индикатор справится, т.к. у вас свои взгляды на происходящее и выводы вы делаете сами, поэтому и не можете подобрать для себя подходящий вариант.
Так потому и перерисовывается, что наступает новый подходящий под условие момент. Не в этом проблема, а в том какой прок от уровней если они хорошо видны только на истории и никакой гарантии на будущее.
Да нет никаких секретов...
Последовательность действий такая:
Рисуем уровень поддержки\сопротивления и когда цена подходит к этому уровню подбрасываем монетку.
1 вариант: Если орёл - уровень будет пробит или цена отскочит от уровня.
2 вариант: Если решка, то цена отскочит от уровня или уровень будет пробит.
3 вариант который никак не получается: Если монета встанет на ребро цена пойдёт туда куда захочешь.
Наиболее точные уровни в вашем понимании будут только если вы сами обозначите их по хай лоу торгов и самостоятельно найдёте точку разворота, или отскока.
В автоматическом режиме вряд ли какой то индикатор справится, т.к. у вас свои взгляды на происходящее и выводы вы делаете сами, поэтому и не можете подобрать для себя подходящий вариант.
Возможно Вы правы, потому как не раз наблюдал такую ситуацию, что индикатор показывает уровень, а в моем понимании он далеко в другом месте, но как его реализовать в том же индикаторе, я даже не могу объяснить, чтобы поставить задачу разработчикам, и сделать собственный.
Наиболее точные уровни в вашем понимании будут только если вы сами обозначите их по хай лоу торгов и самостоятельно найдёте точку разворота, или отскока.
В автоматическом режиме вряд ли какой то индикатор справится, т.к. у вас свои взгляды на происходящее и выводы вы делаете сами, поэтому и не можете подобрать для себя подходящий вариант.
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Доброго времени суток, ребята!
Перерыл кучу индикаторов уровней п/с, и все они, мягко говоря, врут.
Я бы хотел спросить Вашего совета, какими индикаторами Вы пользуетесь, какие наиболее точно показывают сильные уровни, на которые действительно стоит обращать внимание?
За ранее благодарю за ответ!