Занялся оптимизацией своих функций, нужен совет. - страница 2
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Нашел проблему...копнул еще глубже и вывел размер массива под глобальные переменные, он у меня не сбрасывается, когда удаляю переменную из него. и размер постоянно увеличивается с ростом ордеров становиться очень большим.
Не исключаю, что есть и другие массивы у меня которые могут не удалятся.
В общем не работает чистка переменных после закрытия ордеров связанных с ними.
В общем сам открыл тему сам и нашел)
Если найдете в моей библиотеке еще косяки) то пишите в этой теме, будем улучшать. Это готовый набор функций почти на все случаи реализации советников для мт4
Это микросекунды, не миллисекунды! Ничего не тормозит.
Наверное, после причесывания, код на процент-другой станет быстрее.
скачайте архив в первых постат и запустите в тестере очень сильно удивитесь скорости тестирования (
У Вас тысячи модификаций SL/TP в сутки. Тестер дохнет от такого - посмотрите вкладку Результаты.
Как вариант, сделайте виртуальные SL/TP.
У Вас тысячи модификаций SL/TP в сутки. Тестер дохнет от такого - посмотрите вкладку Результаты.
Как вариант, сделайте виртуальные SL/TP.
почему вы решили что там тысяча модификаций в сутки? у меня не выполняется модификация если стоп, тейк или цена открытия не изменилась. Вызов функции идти может, но до брокера не дойдет.
виртуальные сл и тр какраз в этом советнике и реализованы, там кроме тр больше ничего не выставляется.
почему вы решили что там тысяча модификаций в сутки?
Потому что запустил "по всем тикам". Там десятки открытых позиций одновременно и каждая модифицируется очень часто.
Потому что запустил "по всем тикам". Там десятки открытых позиций одновременно и каждая модифицируется очень часто.
я првоерю, воможно да там у меня точность сравнения высокая при сравнении цен модификации.
Не работают все вызовы ArrayCopy у меня ((( вот откуда у меня происходят все тормоза, когда требуется чтото удалить из массива, я делаю его копию, обнуляю и гружу в него данные без учета удаленных элементов.
Так вот затык оказался в месте копирования массива, функция мне возвращает 0, даже при попытке сделать размер массива приемника как у источника не помогло, функция упорно возвращает 0.
Получается с структурами она не работает (
Не работают все вызовы ArrayCopy у меня ((( вот откуда у меня происходят все тормоза, когда требуется чтото удалить из массива, я делаю его копию, обнуляю и гружу в него данные без учета удаленных элементов.
Так вот затык оказался в месте копирования массива, функция мне возвращает 0, даже при попытке сделать размер массива приемника как у источника не помогло, функция упорно возвращает 0.
Получается с структурами она не работает (
Это вряд ли.