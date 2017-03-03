Занялся оптимизацией своих функций, нужен совет. - страница 2

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Нашел проблему...копнул еще глубже и вывел размер массива под глобальные переменные, он у меня не сбрасывается, когда удаляю переменную из него. и размер постоянно увеличивается с ростом ордеров становиться очень большим.

Н‌е исключаю,  что есть и другие массивы у меня которые могут не удалятся.

В общем не работает чистка переменных после закрытия ордеров связанных с ними.

В‌ общем сам открыл тему сам  и нашел) 

Е‌сли найдете в моей библиотеке еще косяки) то пишите в этой теме, будем улучшать. Это готовый набор функций почти на все случаи реализации советников для мт4

 
Будете смеяться сейчас
ulong msec=GetMicrosecondCount()-utimer;

Это микросекунды, не миллисекунды! Ничего не тормозит.

Наверное, после причесывания, код на процент-другой станет быстрее.

 
скачайте архив в первых постат и запустите в тестере очень сильно удивитесь скорости тестирования (
 
Alexandr Gavrilin:
скачайте архив в первых постат и запустите в тестере очень сильно удивитесь скорости тестирования (

У Вас тысячи модификаций SL/TP в сутки. Тестер дохнет от такого - посмотрите вкладку Результаты.

К‌ак вариант, сделайте виртуальные SL/TP.

 
fxsaber:

У Вас тысячи модификаций SL/TP в сутки. Тестер дохнет от такого - посмотрите вкладку Результаты.

К‌ак вариант, сделайте виртуальные SL/TP.


почему вы решили что там тысяча модификаций в сутки? у меня не выполняется модификация если стоп, тейк или цена открытия не изменилась. Вызов функции идти может, но до брокера не дойдет.

в‌иртуальные сл и тр какраз в этом советнике и реализованы, там кроме тр больше ничего не выставляется.

 
подмена в классе функций связанных с работой глобальных переменных не работает(  очень странно, с другими функциями это все прекрасно срабатывало. ну не проблема будем тогда менять название.
 
Alexandr Gavrilin:


почему вы решили что там тысяча модификаций в сутки?

Потому что запустил "по всем тикам". Там десятки открытых позиций одновременно и каждая модифицируется очень часто.

 
fxsaber:

Потому что запустил "по всем тикам". Там десятки открытых позиций одновременно и каждая модифицируется очень часто.


я првоерю, воможно да там у меня точность сравнения высокая при сравнении цен модификации.
 

Не работают все вызовы ArrayCopy у меня ((( вот откуда у меня происходят все тормоза, когда требуется чтото удалить из массива, я делаю его копию, обнуляю и гружу в него данные без учета удаленных элементов.

Т‌ак вот затык оказался в месте копирования массива, функция мне возвращает 0, даже при попытке сделать размер массива приемника как у источника не помогло, функция упорно возвращает 0.

Получается с структурами она не работает (

 
Alexandr Gavrilin:

Не работают все вызовы ArrayCopy у меня ((( вот откуда у меня происходят все тормоза, когда требуется чтото удалить из массива, я делаю его копию, обнуляю и гружу в него данные без учета удаленных элементов.

Т‌ак вот затык оказался в месте копирования массива, функция мне возвращает 0, даже при попытке сделать размер массива приемника как у источника не помогло, функция упорно возвращает 0.

Получается с структурами она не работает (


Это вряд ли.
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