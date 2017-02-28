Вопрос не по существу. Брандмауэр личная безопасность.

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Друзья, извините за вопрос не в тот огород, но просто уже хоть караул кричи, есть компьютер на котором хотелось бы ограничить выход в интернет ВСЕМ программам кроме рабочих их всего 2-3, я перепробовал много топовых антивирусов но их я сразу отбросил т.к. нет ни одного подходящего в этом смысле. Фаерволы, перепробовал тоже довольно много и большинство из них имеет такую же проблему как и антивирусы - белые списки, т.е. тоесть блокируй вручную, а если установиться новая программа и она с положительным рейтингом то вперед в интернет, долго работал с outpost firewall отличный фаервол но в один день начал блокировать ВСЕ, даже переустановка не помогла. Бросил все, настроил Брандмауэр windows, все было хорошо, пока одна программа после установки сама себя добавила в список разрешенных, ладно, я написал небольшую программу которая принудительно устанавливала мою политику безопасности если в них изменения, но сегодня обнаружил что все программы спокойно имеют соединение хотя Брандмауэр пишит все ОК вы под надежной защитой, перезагрузка помогла конечно, но это уже не защита, не знаю смеяться или плакать, такой банальный вопрос на который не могу найти решения уже месяц. Мне нужно ограничить ВСЕМУ на компьютере соединение кроме некоторых. Если кто чем пользуется подскажите пожалуйста.
 
Gennady Sergienko:
Друзья, извините за вопрос не в тот огород, но просто уже хоть караул кричи, есть компьютер на котором хотелось бы ограничить выход в интернет ВСЕМ программам кроме рабочих их всего 2-3, я перепробовал много топовых антивирусов но их я сразу отбросил т.к. нет ни одного подходящего в этом смысле. Фаерволы, перепробовал тоже довольно много и большинство из них имеет такую же проблему как и антивирусы - белые списки, т.е. тоесть блокируй вручную, а если установиться новая программа и она с положительным рейтингом то вперед в интернет, долго работал с outpost firewall отличный фаервол но в один день начал блокировать ВСЕ, даже переустановка не помогла. Бросил все, настроил Брандмауэр windows, все было хорошо, пока одна программа после установки сама себя добавила в список разрешенных, ладно, я написал небольшую программу которая принудительно устанавливала мою политику безопасности если в них изменения, но сегодня обнаружил что все программы спокойно имеют соединение хотя Брандмауэр пишит все ОК вы под надежной защитой, перезагрузка помогла конечно, но это уже не защита, не знаю смеяться или плакать, такой банальный вопрос на который не могу найти решения уже месяц. Мне нужно ограничить ВСЕМУ на компьютере соединение кроме некоторых. Если кто чем пользуется подскажите пожалуйста.

ESET Smart Security интерактивный(спрашивает про соединения каждой новой программы и на этом создает правила) режим фаервола. Также в нем можно почистить ""белый" список" и запретить выход в инет системным программам.

ESET 

ESET2
 

Сегодня начал ругаться каспер на сайт, раньше всё было хорошо

 

 
Vitaly Muzichenko:

Сегодня начал ругаться каспер на сайт, раньше всё было хорошо

 

Это может быть из-за неправильного установленного времени на компе в трее, по которому устанавливается защитное соединение, из-за чего теряется подлинность "просроченного или наоборот" сертификата защиты SSL.
 
Aleksey Altukhov:
Это может быть из-за неправильного установленного времени на компе в трее, по которому устанавливается защитное соединение, из-за чего теряется подлинность "просроченного или наоборот" сертификата защиты SSL.
Я же написал: "Сегодня начал ругаться" , не написал ведь после переустановки Win, или ещё каких-то манипуляций.
 
Aleksey Altukhov:

ESET Smart Security интерактивный(спрашивает про соединения каждой новой программы и на этом создает правила) режим фаервола. Также в нем можно почистить ""белый" список" и запретить выход в инет системным программам.

 

Спасибо, я попробую, хотя вроде я пытался настроить ESET но ничего не получилось, попробую еще раз.
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