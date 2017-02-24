Брокер блокирует советников - страница 3
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У этого форума есть детская, неизлечимая болезнь. Как с этим справится: Форум: при ответе курсор заскакивает в цитату
Есть предложение к модератору ..завести Чат с большой буквы ) Как Вы на это смотрите ? . с Вас площадка с меня контингент )
Татьяна Севостьянова:
так покажи скрином этот подвиг )Если надо дам прогу с кряком видио захвата )
Ага, и машину времени пожалуйста пришли, чтобы в декабрь опять попасть, видео записать )) Вот стейт сохранился, немного меньше 30, подзабыл уже. На графике в конце резко падает баланс - это они сняли свои $50 welcom bonus и оставили только прибыль. Стейт приаттачил. Да хвастать особо нечем, может, только тем, что выжил при плече 1:100 и $50 баланса. Остальное мелочи, 30% прибыли в месяц - это копейки при нормальной работе.
Чат уже есть и, причём, давно. Чат доступен как с форума, так и мобильного терминала и даже прямо в торговом терминале.
У этого форума есть детская, неизлечимая болезнь. Как с этим справится: Форум: при ответе курсор заскакивает в цитату
Выход придумал другой, сначала просто отвечаю - создаю пустой ответ.
а потом уже поднимаю на редактирование - и тогда нормально.
блин - я мучаюсь с этим именно с мобильных девайсов
Выход придумал другой, сначала просто отвечаю - создаю пустой ответ.
а потом уже поднимаю на редактирование - и тогда нормально.
О, нет, счет не велком и не конкурсный, единственная причина по которой мне брокер был интересен это то что у него можно открывать центовые ЕЦН счета спред + комиссия = 6 пипс, у других центовые счета тоже самое = 15-20 пипс. я а тестирую на центовиках скаьперов мне условия были нужны
Даже выплачивают, как ни странно )) Просто в инетах куча криков, что заработанное не получить, кругом жулье и т.д. В последний раз в прошлом декабре NAS давал $50, я по рекламе вписался, было злое плечо 1:100 на НЕцентовом счете, но поставил робота на минимальный лот, около тридцатки набил за месяц, выплатили.
Так потому и выплачивают, что тридцать-пятьдесят долларов заработали и сняли. А крики о кухнях, где не выплачивали тысячи и десятки тысяч, причём не одному-двум трейдерам, а сотням. Давали снять чуть больше внесённых клиентом средств и стопорили дальнейшие снятия всеми силами, или находили "нарушение регламента" и аннулировали прибыль, или начинали "игры на выживание" - подтасовывали котировки, устраивали разные резкие движения против сделок, спред увеличивали, запрещали советниками торговать, в итоге сливали счёт. А особо одарённые вообще набирали некоторое количество клиентов,объявляли себя банкротами и сливались вместе со всеми бабками.