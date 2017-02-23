кто знает банки которые предоставляют брокерское обслуживание?
- Криптовалюта и МТ4/5
- Хм, странно, но в build 6612 не подключаются советники :(
- Возможно, кто и не знает....
кто работает с банком? интересуют только те банки которые дают возможность торговать через МТ4.
Еще одного в гугле забанили, совсем гугла озверелло ))
Как правило, это оффшорные организации, имеющие к самим банкам очень опосредованное отношение.. Что бы торговать форекс на межбанке вам нужно от 100к долл, и плечей там не будет, и вы должны быть юрлицо
Или на бирже торгуйте
Как правило, это оффшорные организации, имеющие к самим банкам очень опосредованное отношение.. Что бы торговать форекс на межбанке вам нужно от 100к долл, и плечей там не будет, и вы должны быть юрлицо
Или на бирже торгуйте
к примеру организация (не буду тут называть чтобы не нарушать регламент) чьими историческими котировками очень любят пользоваться
Еще одного в гугле забанили, совсем гугла озверелло ))
"вызывающе недостоверная информация"
к примеру организация (не буду тут называть чтобы не нарушать регламент) чьими историческими котировками очень любят пользоваться
Как правило, это оффшорные организации, имеющие к самим банкам очень опосредованное отношение.. Что бы торговать форекс на межбанке вам нужно от 100к долл, и плечей там не будет, и вы должны быть юрлицо
Или на бирже торгуйте
Не знал, что ведущие росс. банки являются оффшорными )) сказанул от души ))
Не знал, что ведущие росс. банки являются оффшорными )) сказанул от души ))
Я не про банки а про их брокеридж, это отдельные организации, не имеющие отношения к банкам
и они это делают именно напрямую. Но они работают на "чистом" рынке.
Где поле деятельности для шулерства минимально.
У вас девственное восприятие действительности. Посмотрите лицензии так называемых банковских брокеров и места их фактической регистрации
Максим ниже уже не тебе!
p.s.
В "народе" как правило мало разбирающимся в экономике - сложилось очень отрицательное отношение к роли банков в их собственной жизни.
Простой эксперимент: - забрать карточку, запретить таким лицам обслуживаться через терминалы , удобно и быстро оплачивать любые покупки.
Брать кредит, отдавать излишки кеша под проценты. Вернуть эту часть населения в прошлое, а еще лучше к бартерному обмену.
и эта часть населения не сразу но поймет роль банков в их жизни.
Максим, вообще то банки занимаются брокерским обслуживанием.
и они это делают именно напрямую. Но они работают на "чистом" рынке.
Где поле деятельности для шулерства минимально.
ВТБ24 - регистрация в России, государство - образующий банк , во время кризиса был один из не многих поддержанный государством.
я про банки, которые предоставляют доступ на форекс, а не на биржу.. с биржей все ок... че все читают сегодня по диагонали то )) праздник, наверное.. с праздником! )
В настоящее время ООО «ВТБ24 Форекс» не оформляет клиентов на форекс-обслуживание.
«ВТБ24 Форекс» является членом некоммерческой организации «Национальная ассоциация форекс-дилеров» (НКО «НАФД»), а также саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров» (СРО АФД).
После утверждения базовых стандартов и регистрации формы рамочного договора в СРО, «ВТБ24 Форекс» сможет приступить к обслуживанию клиентов.
я про банки, которые предоставляют доступ на форекс, а не на биржу.. с биржей все ок
В настоящее время ООО «ВТБ24 Форекс» не оформляет клиентов на форекс-обслуживание.
«ВТБ24 Форекс» является членом некоммерческой организации «Национальная ассоциация форекс-дилеров» (НКО «НАФД»), а также саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров» (СРО АФД).
После утверждения базовых стандартов и регистрации формы рамочного договора в СРО, «ВТБ24 Форекс» сможет приступить к обслуживанию клиентов.
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