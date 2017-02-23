кто знает банки которые предоставляют брокерское обслуживание?

Новый комментарий
 
кто работает с банком? интересуют только те банки которые дают возможность торговать через МТ4. 
 
dsv-1993:
кто работает с банком? интересуют только те банки которые дают возможность торговать через МТ4. 

Еще одного в гугле забанили, совсем гугла озверелло ))

банки форекс 

[Удален]  

Как правило, это оффшорные организации, имеющие к самим банкам очень опосредованное отношение.. Что бы торговать форекс на межбанке вам нужно от 100к долл, и плечей там не будет, и вы должны быть юрлицо

Или на бирже торгуйте 

 
Maxim Dmitrievsky:

Как правило, это оффшорные организации, имеющие к самим банкам очень опосредованное отношение.. Что бы торговать форекс на межбанке вам нужно от 100к долл, и плечей там не будет, и вы должны быть юрлицо

Или на бирже торгуйте 

"вызывающе недостоверная информация"

к примеру организация (не буду тут называть чтобы не нарушать регламент) чьими историческими котировками очень любят пользоваться
 
Alexey Volchanskiy:

Еще одного в гугле забанили, совсем гугла озверелло ))

банки форекс 

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:
"вызывающе недостоверная информация"

к примеру организация (не буду тут называть чтобы не нарушать регламент) чьими историческими котировками очень любят пользоваться
У вас девственное восприятие действительности. Посмотрите лицензии так называемых банковских брокеров и места их фактической регистрации
 
Maxim Dmitrievsky:

Как правило, это оффшорные организации, имеющие к самим банкам очень опосредованное отношение.. Что бы торговать форекс на межбанке вам нужно от 100к долл, и плечей там не будет, и вы должны быть юрлицо

Или на бирже торгуйте 

Не знал, что ведущие росс. банки являются оффшорными )) сказанул от души ))
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:
Не знал, что ведущие росс. банки являются оффшорными )) сказанул от души ))
Я не про банки а про их брокеридж, это отдельные организации, не имеющие отношения к банкам
 
Alexey Volchanskiy:
Не знал, что ведущие росс. банки являются оффшорными )) сказанул от души ))

Maxim Dmitrievsky:
Я не про банки а про их брокеридж, это отдельные организации, не имеющие отношения к банкам
Максим,  вообще то  банки занимаются брокерским обслуживанием.
и они это делают именно  напрямую. Но они работают на "чистом" рынке.
Где  поле деятельности для шулерства минимально.

Maxim Dmitrievsky:
У вас девственное восприятие действительности. Посмотрите лицензии так называемых банковских брокеров и места их фактической регистрации
ВТБ24 - регистрация в России,  государство - образующий банк , во время кризиса был один из не многих поддержанный государством.


Максим ниже уже не тебе!
p.s.

В "народе" как правило мало разбирающимся в экономике - сложилось очень отрицательное отношение к роли банков в их собственной жизни.
Простой эксперимент:  - забрать карточку,  запретить таким лицам обслуживаться через терминалы , удобно и быстро оплачивать любые покупки.
Брать кредит, отдавать излишки кеша под проценты.  Вернуть эту часть населения в прошлое, а еще лучше к бартерному обмену.
и эта часть населения не сразу но поймет роль банков в их жизни.
[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Максим,  вообще то  банки занимаются брокерским обслуживанием.
и они это делают именно  напрямую. Но они работают на "чистом" рынке.
Где  поле деятельности для шулерства минимально.

ВТБ24 - регистрация в России,  государство - образующий банк , во время кризиса был один из не многих поддержанный государством.

я про банки, которые предоставляют доступ на форекс, а не на биржу.. с биржей все ок... че все читают сегодня по диагонали то )) праздник, наверное.. с праздником! )

В настоящее время ООО «ВТБ24 Форекс» не оформляет клиентов на форекс-обслуживание.

«ВТБ24 Форекс» является членом некоммерческой организации «Национальная ассоциация форекс-дилеров» (НКО «НАФД»), а также саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров» (СРО АФД).

После утверждения базовых стандартов и регистрации формы рамочного договора в СРО, «ВТБ24 Форекс» сможет приступить к обслуживанию клиентов.

 
Maxim Dmitrievsky:

я про банки, которые предоставляют доступ на форекс, а не на биржу.. с биржей все ок

В настоящее время ООО «ВТБ24 Форекс» не оформляет клиентов на форекс-обслуживание.

«ВТБ24 Форекс» является членом некоммерческой организации «Национальная ассоциация форекс-дилеров» (НКО «НАФД»), а также саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров» (СРО АФД).

После утверждения базовых стандартов и регистрации формы рамочного договора в СРО, «ВТБ24 Форекс» сможет приступить к обслуживанию клиентов.

 С форексом большинство банков напрямую связываться не хочет из за невнятного отношения нашего законодательства к этой субстанции - называемой "форекс".
12
Новый комментарий