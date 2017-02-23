Excuse me, is there a Russian who understands Chinese? - страница 2

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Alexander Fedosov:
Еще не ясно какой язык сложнее)

Читал как-то, почему все цивилизации с иероглифической письменностью на определенном этапе перестали развиваться. Причину назвали лингвисты -  при экспоненциальном развитии, как в западной цивилизации, приходится придумывать все новые и новые иероглифы для отображения сущностей и понятий, что приводит к закипанию мозга и торможению развития. Зеленая линия - экспонента.

 

 
Alexey Volchanskiy:

Читал как-то, почему все цивилизации с иероглифической письменностью на определенном этапе перестали развиваться. Причину назвали лингвисты -  при экспоненциальном развитии, как в западной цивилизации, приходится придумывать все новые и новые иероглифы для отображения сущностей и понятий, что приводит к закипанию мозга и торможению развития. Зеленая линия - экспонента.

 

...только почему-то, в "не технологическом" плане, развитость тех цивилизаций была гораздо выше других тогда (и большинства сейчас)
 
Taras Slobodyanik:
...только почему-то, в "не технологическом" плане, развитость тех цивилизаций была гораздо выше других тогда (и большинства сейчас)
Чтобы это понять, нужно там жить.
 

Это какие такие цивилизации? Совсем исчезнувшие? Сколько из них с буквенной письменностью? 

По Японии, Китаю и Корее не заметно, что бы они отставали в развитии.  

 
Dmitry Fedoseev:

Это какие такие цивилизации? Совсем исчезнувшие? Сколько из них с буквенной письменностью? 

По Японии, Китаю и Корее не заметно, что бы они отставали в развитии.  

Они поднялись благодаря технологическому развитию Запада. Почитайте хотя бы в Вики краткую историю этих стран. Реставрация Мейдзи началась всего-то 150 лет назад. До этого Япония была аграрно-феодальной страной. Нет сомнений, что без влияния Европы она такой бы и осталась до наших дней.

В Китае все было сложнее, но общий вектор схожий.

Реставрация Мэйдзи — Википедия
Реставрация Мэйдзи — Википедия
  • ru.wikipedia.org
История Японии Реставрация Мэйдзи , известная также как Обновление Мэйдзи и Революция Мэйдзи — комплекс политических, военных и социально-экономических реформ в Японии 1868—1889 годов[1], превративший отсталую аграрную страну в одно из ведущих государств мира. Являлась переходом от самурайской системы управления в лице сёгуната к прямому...
 
Китайцы изобрели тачку и порох - основы автопрома  и космонавтики))
 
Dmitry Fedoseev:
Китайцы изобрели тачку и порох - основы автопрома  и космонавтики))
Ага, те же майя не доперли до изобретения колеса - все возили на саночках. И письменность их, вроде как, до сих пор не разгадана?
 
Alexey Volchanskiy:
Ага, те же майя не доперли до изобретения колеса - все возили на саночках. И письменность их, вроде как, до сих пор не разгадана?
Неужели они не доперли до колеса из-за языка?
Думаю тут несколько сложнее зависимость. Может такой язык появляется из-за какой-то особенности мышления и эта особенность может переодически тормозить прогресс.
 
Maxim Romanov:
Неужели они не доперли до колеса из-за языка?
Думаю тут несколько сложнее зависимость. Может такой язык появляется из-за какой-то особенности мышления и эта особенность может переодически тормозить прогресс.

У майя вроде как не чистые иероглифы, а словесно-слоговая система система, основанная на знаках. Развитие мышления вообще очень туманная область, я тут не спец, просто передал прочитанное.

Но иероглифы красивые, круче египетских ) И носы вставляют ))

maia 

 
Alexey Volchanskiy:
Ага, те же майя не доперли до изобретения колеса - все возили на саночках. И письменность их, вроде как, до сих пор не разгадана?
майя имели колеса, только на санках было удобнее перемещаться по джунглям
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