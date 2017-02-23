Excuse me, is there a Russian who understands Chinese? - страница 2
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Еще не ясно какой язык сложнее)
Читал как-то, почему все цивилизации с иероглифической письменностью на определенном этапе перестали развиваться. Причину назвали лингвисты - при экспоненциальном развитии, как в западной цивилизации, приходится придумывать все новые и новые иероглифы для отображения сущностей и понятий, что приводит к закипанию мозга и торможению развития. Зеленая линия - экспонента.
Читал как-то, почему все цивилизации с иероглифической письменностью на определенном этапе перестали развиваться. Причину назвали лингвисты - при экспоненциальном развитии, как в западной цивилизации, приходится придумывать все новые и новые иероглифы для отображения сущностей и понятий, что приводит к закипанию мозга и торможению развития. Зеленая линия - экспонента.
...только почему-то, в "не технологическом" плане, развитость тех цивилизаций была гораздо выше других тогда (и большинства сейчас)
Это какие такие цивилизации? Совсем исчезнувшие? Сколько из них с буквенной письменностью?
По Японии, Китаю и Корее не заметно, что бы они отставали в развитии.
Это какие такие цивилизации? Совсем исчезнувшие? Сколько из них с буквенной письменностью?
По Японии, Китаю и Корее не заметно, что бы они отставали в развитии.
Они поднялись благодаря технологическому развитию Запада. Почитайте хотя бы в Вики краткую историю этих стран. Реставрация Мейдзи началась всего-то 150 лет назад. До этого Япония была аграрно-феодальной страной. Нет сомнений, что без влияния Европы она такой бы и осталась до наших дней.
В Китае все было сложнее, но общий вектор схожий.
Китайцы изобрели тачку и порох - основы автопрома и космонавтики))
Ага, те же майя не доперли до изобретения колеса - все возили на саночках. И письменность их, вроде как, до сих пор не разгадана?
Неужели они не доперли до колеса из-за языка?
У майя вроде как не чистые иероглифы, а словесно-слоговая система система, основанная на знаках. Развитие мышления вообще очень туманная область, я тут не спец, просто передал прочитанное.
Но иероглифы красивые, круче египетских ) И носы вставляют ))
Ага, те же майя не доперли до изобретения колеса - все возили на саночках. И письменность их, вроде как, до сих пор не разгадана?