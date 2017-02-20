Проверьте идею. Прорыв и тралл

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Вновь обращаюсь к филантропам. Да и не только, может кто знает уже, пробовал, поделитесь информацией.

Нужно проверить идею. На открытии свечи или при включении советника выставляются две отложки на заданном расстоянии "Step" (в настройках указываем). Каждую свечу (на открытие каждой свечи, по цене Open) или каждое заданное время "TimeCorrect" отложки корректируются на Step. При открытии позиции включается небольшой тралл (в настройках указываем). 

 

Суть в том, чтобы ловить резкие движения и брать c них минимальный профит. Скальпинг. Предполагаю, что  на длительной дистанции (долгосрок) будет в плюсе. 

Параметры по-умолчанию:

extern bool UseStep     = true ; // если false, то используется TimeCorrect
extern int  Step        = 20   ; // пунктов
extern int  TimeCorrect = 20   ; // секунд
extern int  Trall       = 3    ; // или 5, какой там минимальный, я не помню
extern int  SL          = 10   ; 


 Как-то так. Если правильно выше оформил

 
Ivan Butko:

Предполагаю, что  на длительной дистанции (долгосрок) будет в плюсе.

Не будет в плюсе, только в тестере депозит растёт чуть быстрее, чем на дрожжах. Тут где-то выложен этот тестерный грааль, Я его немного покрутил, и выбросил. На ICMarket  показал нулевой результат на демке, на остальных двух слил довольно таки лихо
 
Vitaly Muzichenko:
Не будет в плюсе, только в тестере депозит растёт чуть быстрее, чем на дрожжах. Тут где-то выложен этот тестерный грааль, Я его немного покрутил, и выбросил. На ICMarket  показал нулевой результат на демке, на остальных двух слил довольно таки лихо
А из-за чего? Расширение спреда? 
 
Ivan Butko:
А из-за чего? Расширение спреда? 

Нет, из-за непродолжения дальнейшего движения, цепляет ордер и цена дальше не идёт. Так-же цепляет на хорошем движении, но пока этого дождёшься, то минусов столько, что их перекрыть уже не реально. А вот в тестере работает красиво, даже при установленном спреде *2

Вы понаблюдайте как движется цена, она обязательно сделает скачок в противоположную сторону, а потом уже идёт в направлении, и идёт так-же не ровно, а с откатами.

[Удален]  
Ivan Butko:
А из-за чего? Расширение спреда? 
Пользуйтесь на здоровье, но только в тестере, на реале проскальзование или реквоты убивают стратегию.
Файлы:
PacMan.mq4  16 kb
 
Vladimir Zubov:
Пользуйтесь на здоровье, но только в тестере, на реале проскальзование или реквоты убивают стратегию.
Спасибо.

Ох, обидно, а такая красивая картина получается

 
Ivan Butko:
Спасибо.

Ох, обидно, я такая красивая картина получается

Тестерный грааль)

На демке совсем не так, на реале и вовсе не рискую

 
Vitaly Muzichenko:

Тестерный грааль)

На демке совсем не так, на реале и вовсе не рискую

А ECN, впс здешний и прочие фишки (западные брокеры там), всё равно не помогут?
 
Ivan Butko:
А ECN, впс здешний и прочие фишки (западные брокеры там), всё равно не помогут?
Ну Я уже вам описал работу на демках, это даже не реал. Проблемы видимо в самом формировании тиков в тестере, в онлайне цена себя так не ведёт.
 
Vitaly Muzichenko:
Ну Я уже вам описал работу на демках, это даже не реал. Проблемы видимо в самом формировании тиков в тестере, в онлайне цена себя так не ведёт.
а в мт5 так же тики формируются как в 4-ом? там кроме мультивалютности отличия есть? он лучше такой по смыслу и качеству?
 
Money_Maker:
а в мт5 так же тики формируются как в 4-ом? там кроме мультивалютности отличия есть? он лучше такой по смыслу и качеству?

Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5

Также отмечу, что в MetaTrader 5 в тестере стратегий есть режим "На основе реальных тиков" - в этом режиме используются самая настоящая, реальна тиковая история торгового сервера на котором производится тестирование. Таким образом режим "На основе реальных тиков" - это самый точный метод тестирования.

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