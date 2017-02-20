Проверьте идею. Прорыв и тралл
Предполагаю, что на длительной дистанции (долгосрок) будет в плюсе.
Не будет в плюсе, только в тестере депозит растёт чуть быстрее, чем на дрожжах. Тут где-то выложен этот тестерный грааль, Я его немного покрутил, и выбросил. На ICMarket показал нулевой результат на демке, на остальных двух слил довольно таки лихо
А из-за чего? Расширение спреда?
Нет, из-за непродолжения дальнейшего движения, цепляет ордер и цена дальше не идёт. Так-же цепляет на хорошем движении, но пока этого дождёшься, то минусов столько, что их перекрыть уже не реально. А вот в тестере работает красиво, даже при установленном спреде *2
Вы понаблюдайте как движется цена, она обязательно сделает скачок в противоположную сторону, а потом уже идёт в направлении, и идёт так-же не ровно, а с откатами.
А из-за чего? Расширение спреда?
Тестерный грааль)
На демке совсем не так, на реале и вовсе не рискую
А ECN, впс здешний и прочие фишки (западные брокеры там), всё равно не помогут?
Ну Я уже вам описал работу на демках, это даже не реал. Проблемы видимо в самом формировании тиков в тестере, в онлайне цена себя так не ведёт.
а в мт5 так же тики формируются как в 4-ом? там кроме мультивалютности отличия есть? он лучше такой по смыслу и качеству?
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Также отмечу, что в MetaTrader 5 в тестере стратегий есть режим "На основе реальных тиков" - в этом режиме используются самая настоящая, реальна тиковая история торгового сервера на котором производится тестирование. Таким образом режим "На основе реальных тиков" - это самый точный метод тестирования.
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Вновь обращаюсь к филантропам. Да и не только, может кто знает уже, пробовал, поделитесь информацией.
Нужно проверить идею. На открытии свечи или при включении советника выставляются две отложки на заданном расстоянии "Step" (в настройках указываем). Каждую свечу (на открытие каждой свечи, по цене Open) или каждое заданное время "TimeCorrect" отложки корректируются на Step. При открытии позиции включается небольшой тралл (в настройках указываем).
Суть в том, чтобы ловить резкие движения и брать c них минимальный профит. Скальпинг. Предполагаю, что на длительной дистанции (долгосрок) будет в плюсе.
Параметры по-умолчанию:
extern int Step = 20 ; // пунктов
extern int TimeCorrect = 20 ; // секунд
extern int Trall = 3 ; // или 5, какой там минимальный, я не помню
extern int SL = 10 ;
Как-то так. Если правильно выше оформил