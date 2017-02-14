Прибыль за счет объема коллективного депозита - страница 2

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Renat Akhtyamov:

С экспертами под названием "лавина" знакомы?

Поищите на форуме такую ветку...

Спасибо. Вроде нашел описание, но только по тексту сложно понять как работает. Но, видимо, идея в том, чтобы поймать пробой вниз или вверх от выбранных двух точек условно выбранного канала. Да, мне нравится, это похоже на одну из моих идей. Большое депо должно помочь пережить длительный флэт, но и хитрости всякие помогут.
 
smart_man:
Спасибо. Вроде нашел описание, но только по тексту сложно понять как работает. Но, видимо, идея в том, чтобы поймать пробой вниз или вверх от выбранных двух точек условно выбранного канала. Да, мне нравится, это похоже на одну из моих идей. Большое депо должно помочь пережить длительный флэт, но и хитрости всякие помогут.

вот как раз там слив происходит всего нажитого, причем моментально/лавинообразно

то же самое ожидает и коллективный депозит

 

автор темы, идея нормальная, и возможно даже интересная.

но ведь придется делить профит между всеми ста или тысячью участников, что по сути уже видно что копейки, а взамен риск потерять весь капитал,

по сути, обычным мартингейлом можно получить подобный эффект, без усложнений

 
Людей сложно объединить, иначе подписывался на сигнал только один, а остальные к нему за 20$
 

Резюмируя сказанное выше и добавляя своих новых идей, составил кое-какие теоретические расчеты по двум вариантам стратегий, вторая явно выглядит предпочтительнее. Смотрите на картинке. Поправляйте и дополняйте какие параметры в расчетах не учтены, но должны были бы. Пишите, кто может и хочет написать или участвовать в написании кода советника для тестирования на истории и демо счете. Вообще, если можете чем-то помочь - пишите.

 
smart_man:

 Пишите, кто может и хочет написать или участвовать в написании кода советника для тестирования на истории и демо счете. Вообще, если можете чем-то помочь - пишите.

В фрилансе вам напишут.
 
smart_man:

Резюмируя сказанное выше и добавляя своих новых идей, составил кое-какие теоретические расчеты по двум вариантам стратегий, вторая явно выглядит предпочтительнее. Смотрите на картинке. Поправляйте и дополняйте какие параметры в расчетах не учтены, но должны были бы. Пишите, кто может и хочет написать или участвовать в написании кода советника для тестирования на истории и демо счете. Вообще, если можете чем-то помочь - пишите.

не учтёны залоговые условия и не учтён макс.лот по плечу и типу счёта. Что пипсуя большим объёмом натолкнёшься на противодействие DC и обратную реакцию рынка. И что-то спреда там не видно :-) и свопов..

ну не вытягивает просто тупой мартин и мех.системы ... какие-то компоненты "стратегии" должны зависеть от тех (или фунд) анализа. Иначе гарантированный слив.
 
Maxim Kuznetsov:
не учтёны залоговые условия и не учтён макс.лот по плечу и типу счёта. Что пипсуя большим объёмом натолкнёшься на противодействие DC и обратную реакцию рынка. И что-то спреда там не видно :-) и свопов..

ну не вытягивает просто тупой мартин и мех.системы ... какие-то компоненты "стратегии" должны зависеть от тех (или фунд) анализа. Иначе гарантированный слив.
Не учтены свечки от 1000 - 10.000 пунктов ,в год раза три если не больше ,причём цена больше может не возвращаться ........... 
 

может, и в правду тогда лучше казино, или блэкджек, для таких целей оно лучше подходит ))))) быстрее результаты, ничего лишнего

но вот беда, там будет ограничение на увеличение ставки (где-то 5, где-то 7 и т.д.)

 

А вообще, пора бы уже понять что без мат ожидания, это все игры с дисперсией, чтобы получить копейку будешь рисковать целым состоянием,

позже обязательно все схлопнется, и на выходе ноль 

 
Server Muradasilov:
Не учтены свечки от 1000 - 10.000 пунктов ,в год раза три если не больше ,причём цена больше может не возвращаться ........... 
цена всегда возвращается, сотни слитых счетов тому подтверждение
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