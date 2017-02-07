не работает поиск по сайту в Google chrome

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Не работает на десктопе и на ноутбуке, а в интернет эксплоурере все ок, в чем может быть проблема?

 

 
Maxim Dmitrievsky:

Не работает на десктопе и на ноутбуке, а в интернет эксплоурере все ок, в чем может быть проблема?

 

Забанили поиск!!!

Я пока чистый... 

авя 

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Alexey Volchanskiy:

Забанили поиск!!!

Я пока чистый... 

 

за что? )) сильно много глупых вопросов ему задавал? может просто куки почистить
 
Maxim Dmitrievsky:
за что? )) сильно много глупых вопросов ему задавал?
интересная версия ))) может, на поиске сидит какая-нибудь девочка с ручной обработкой? девушки - они обидчивые ))
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почистил всё, не помогло
 
Maxim Dmitrievsky:
почистил всё, не помогло

Всё работает, даже если его немного помучить) 

 

 
Поиск в Ghrome не работает.
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Vladimir Karputov:
Поиск в Ghrome не работает.
у вас тоже или вообще? )
 
Maxim Dmitrievsky:
у вас тоже или вообще? )
У меня тоже :)
 
У меня тоже на одном компе периодически работает, а на ноуте - нет, хотя уже и виндовс переставил, не из-за этого, но всё равно не работает ни в какую. Я заявку в сервисдеск написал (№1659617 ), приняли к рассмотрению.
 
Alexey Volchanskiy:

Забанили поиск!!!


Забанили тут?

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