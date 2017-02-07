не работает поиск по сайту в Google chrome - страница 2

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Vladimir Karputov:
Поиск в Ghrome не работает.
У меня же работает, чистый хром, второй пост со скриншотом
 
Alexey Viktorov:
Забанили тут?

Погуглил, пишут, есть вирусы, которые блокируют поиск в браузерах.
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:
Погуглил, пишут, есть вирусы, которые блокируют поиск в браузерах.
прикольно, один и тот же вирус на 2-х компах )
 
Maxim Dmitrievsky:
прикольно, один и тот же вирус на 2-х компах )
На трёх, как минимум - у меня такая беда на двух компьютерах - на ноуте и на ПК.
 
Да, Хром ругаться стал на сертификат поискового сервера.

Сейчас все исправим.

Готово. Забыли вовремя сертификат обновить.
 
Заработало!!!!
[Удален]  
да, все гуд )
 

Кстати раньше поиск был контекстный в каждом разделе и это было удобно.

Сейчас тебя выкидывает из раздела где ты есть и сваливает все в одну кучу.

 
Igor Volodin:

Кстати раньше поиск был контекстный в каждом разделе и это было удобно.

Сейчас тебя выкидывает из раздела где ты есть и сваливает все в одну кучу.

Что-то Вы путаете. Поисковый движок уже давно первый поиск (если Вы его делаете из строки поиска вверху-справа форума) ищет по категории "Везде"

Поиск "Везде" 

после этого можно переходить по категориям: Поиск по "Документация"    Поиск по "Форум"

 
Vladimir Karputov:

Что-то Вы путаете. Поисковый движок уже давно первый поиск 

Раньше, это года 2 назад ).

А сейчас, в кодобазе например для 5-ки отдельно не поискать никак. Но в свете того что кодобаза скоро как таковая исчезнет и станет похожей на гитхаб, то неважно.

 

Но с точки зрения юзабилити, если я нахожусь в "Документации" и нажимаю кнопку поиск, я не должен искать по "Везде", а только по документации. Тоже самое для каждого раздела.

А вот когда результатов 0, то на в результатах поиска нужно написать: "найденных результатов в %имя раздела% 0 ", хотите поискать по всему сайту?

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