не работает поиск по сайту в Google chrome - страница 2
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Поиск в Ghrome не работает.
Забанили тут?
Погуглил, пишут, есть вирусы, которые блокируют поиск в браузерах.
прикольно, один и тот же вирус на 2-х компах )
Сейчас все исправим.
Готово. Забыли вовремя сертификат обновить.
Кстати раньше поиск был контекстный в каждом разделе и это было удобно.
Сейчас тебя выкидывает из раздела где ты есть и сваливает все в одну кучу.
Кстати раньше поиск был контекстный в каждом разделе и это было удобно.
Сейчас тебя выкидывает из раздела где ты есть и сваливает все в одну кучу.
Что-то Вы путаете. Поисковый движок уже давно первый поиск (если Вы его делаете из строки поиска вверху-справа форума) ищет по категории "Везде"
после этого можно переходить по категориям:
Что-то Вы путаете. Поисковый движок уже давно первый поиск
Раньше, это года 2 назад ).
А сейчас, в кодобазе например для 5-ки отдельно не поискать никак. Но в свете того что кодобаза скоро как таковая исчезнет и станет похожей на гитхаб, то неважно.
Но с точки зрения юзабилити, если я нахожусь в "Документации" и нажимаю кнопку поиск, я не должен искать по "Везде", а только по документации. Тоже самое для каждого раздела.
А вот когда результатов 0, то на в результатах поиска нужно написать: "найденных результатов в %имя раздела% 0 ", хотите поискать по всему сайту?