Волновой уровень (ВУ) - страница 3
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Область выделена в фиолетовом прямоугольнике ( область накоплении) , приблизительно 160 дней торговли , флет , при этом есть хорошие движения , волновой анализ в данной ситуации - одни вопросы , видно , что рынок выкупается с одних уровней и хорошо и уровень продаж сформирован , т.е. анализ подразумевает комплексный подход .
Визуально видно, что есть соотношения
Т.е., можно примерно сказать: чтобы появилась волна ВУ приблизительно М5, нужно, чтобы сформировался импульс М1, затем коррекция М1, затем снова импульс М1.
Чтобы появилась волна ВУ приблизительно М15, нужно, чтобы сформировался импульс М5, затем коррекция М5, затем снова импульс М5.
И тут довольно важный момент для понимания: коррекция М5 и импульс М1 - это разные вещи, но по размеру эти волны могут быть одинаковыми, например, на новостях.
Т.е., полноценная коррекция М5 не сформируется, пока не станет больше предыдущей коррекции М1 по размерам. И способы определения, когда волна текущего ВУ перерастёт в волну бОльшего ВУ, как я уже описал в топике, могут быть разными. Например, один из них, пробой трендовых линий:
Пробили голубую трендовую линию, защищавшую АВС М1 = получили коррекцию, бОльшую, чем М1, т.е. — М5. И так далее.
ЗЗ отличный индикатор, для понимания, что идеальные картинки из учебника по волнам работают весьма не часто - это про форекс.
А вот биржа меня удивляет - там есть много движений по учебнику, где я ожидаю разводку (по опыту с форекс), там все происходит наоборот...
ЗЗ отличный индикатор, для понимания, что идеальные картинки из учебника по волнам работают весьма не часто - это про форекс.
А вот биржа меня удивляет - там есть много движений по учебнику, где я ожидаю разводку (по опыту с форекс), там все происходит наоборот...
А здесь не то, чтобы работают-не работают, здесь как бы это сказать... деление цены на кирпичики. Я не ставлю вопросы прогнозирования сейчас, я ставлю вопрос собирания системы и в конечном итоге – не прогноз, а слежение (ведение) цены. В идеале, если разобраться, то в конце у нас получится система, при которой мы берём в профит каждый импульс. Но, сначала, нужно все детали собрать воедино. Звучит всё это расплывчато, но мне видится готовая к формализации (алгоритмизации) рабочая система именно комплексной:
1. Деление цены на 1-2-3,
2. Нанечение трендовых линий по коррекциям
3. МА или АО для помощи в определении точных ВУ
4. АО как доп сигнал (дивергенции)
5. И тд и тп
Т.е, использование не одинаковых инструментов с количественной подгонкой, а качественно разных. Сделать комплексную систему, лишённую творчества Эллиота и готовую для запиливания её в сов.
А здесь не то, чтобы работают-не работают, здесь как бы это сказать... деление цены на кирпичики. Я не ставлю вопросы прогнозирования сейчас, я ставлю вопрос собирания системы и в конечном итоге – не прогноз, а слежение (ведение) цены. В идеале, если разобраться, то в конце у нас получится система, при которой мы берём в профит каждый импульс. Но, сначала, нужно все детали собрать воедино. Звучит всё это расплывчато, но мне видится готовая к формализации (алгоритмизации) рабочая система именно комплексной:
1. Деление цены на 1-2-3,
2. Нанечение трендовых линий по коррекциям
3. МА или АО для помощи в определении точных ВУ
4. АО как доп сигнал (дивергенции)
5. И тд и тп
Т.е, использование не одинаковых инструментов с количественной подгонкой, а качественно разных. Сделать комплексную систему, лишённую творчества Эллиота и готовую для запиливания её в сов.
Посмотрите ветку - выше дал ссылку.
Проблема не в импульсе, а в неопределенности, которую порождает флэт - я торгую против тренда (импульса) - плюс в том, что знаешь, что тренд уже точно есть...
...
если есть торгующие, которые применяют ВУ в своей торговле, то, если не секрет, поделитесь способами, как извлекаете прибыль, как помогает волновой анализ. Только не Эллиота, этот художественный анализ не нужен.
пытаюсь построить/отладить ТС на анализе трендов на разных ТФ (Н1, Н4, Д1, W1), счас пишут советник который бы занимался графическими построениями, ручная торговля за 4 кв. была результативна, если интересует - вот ТЗ , будет интерес, расскажу подробней.
Линии трендов как и волн определяю исходя из наличия отдельных импульсных и откатных движений на конкретном ТФ. Цели - важные уровня среднего хода цены за день, неделю, месяц.
Далее по ТФ все складываю в единую картинку в которой отмечаю текущий тренд и волну бычья/медвежья или неопределенная.
ДАЛЕЕ вступает правило - покупай дешево (на низах), продавай дорого (на верхах)
Фильтрую наличием импульсных движений и вуаля открытие позиции.
Т.к. торгую МБ акции, то стараюсь не шортить.
Ниже таблица паттернов которые торгую.
Черные линии - тренд, зеленые стрелки - импульс