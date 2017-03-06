Волновой уровень (ВУ) - страница 2
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Любой прогноз волновика строится в 2 стороны. Если/если - выбирайте ) Выбирать можно тактикой меньшего зла. Но и фундаментом пренебрегать не следует.
Вот именно. Изобразительное искусство. Видение автора. И ведь нельзя поругать художника, он так видит!
Все играют в эту игру, а вот куда кто билет купит или забронировал или где спрыгнул с поезда знать не дано.
Сложность волнового анализа , в том , что в большинстве случаев можно провести альтернативный вариант разметки , после нового обновления лоу коррекция и 2 варианта 5 ти волновки , в дальнейшем при варианте (зеленая 5 ка) можно разметить 3 ая тройка , во втором случае 2 ая тройка. При этих комбинаториках можно разметить и импульс нового движения )))
Я намерен попробовать волну представить в виде уравнения у =а0 + а1Ц + а2Ц^2 + а3Ц^3 + а4Ц^4 и посмотреть на динамику изменения коэффициентов. Подобное кто-нибудь делал или знает, кто и как делал? Здесь у - цена последнего бара; Ц - цены в пределах выбранного периода.
Сложность волнового анализа , в том , что в большинстве случаев можно провести альтернативный вариант разметки , после нового обновления лоу коррекция и 2 варианта 5 ти волновки , в дальнейшем при варианте (зеленая 5 ка) можно разметить 3 ая тройка , во втором случае 2 ая тройка. При этих комбинаториках можно разметить и импульс нового движения )))
По факту же цена ходит по трёхволновой модели 1-2-3, от фигуры к фигуре.
Почему вы работаете с 5-волновой моделью? Просто лично я не вижу в ней логической основы, только допущение и предположение.
По факту же цена ходит по трёхволновой модели 1-2-3, от фигуры к фигуре.
Рынок многогранен , если работают простые модели хорошо , а теория по Эллиоту , это к вопросу почему 5- волн. Волновой анализ нужно рассматривать как составную часть общего анализа ,
предположения как вероятность всегда будут на рынке .
Рынок многогранен , если работают простые модели хорошо , а теория по Эллиоту , это к вопросу почему 5- волн.
Не хочу вас обидеть, если занимаетесь этим. Просто мнение относительно теории.
В данном случае мне интересна именно констатация, объективность и формальность графика. И первое, что бросается в глаза, это минимальные возможные структурные элементы: движение вверх или вниз. И, если пойдёт противоположное движение первому движению (импульсу), не достигнет основания этого импульса, затем пробьёт вершину этого импульса, то у нас формируется АВС, которая является какой-то одной волной бОльшего ВУ, а именно старшей волной А, старшей волной В или старшей волной С. И мы это увидим, если будем использовать соответствующие инструменты и приёмы: самый простой и грубый - перейти на ТФ выше.
И прикол в том, что по факту мы имели противоположное движение, а по другому факту у нас не было пробито основания, и со стороны видно, что начало движения ниже, чем текущее. Следовательно, у нас сейчас по факту движение вверх (тренд). Одно противоречит другому: и движение вверх и движение вниз. Здесь и спасает грамотное определение ВУ, чтобы двигаться дальше (изучая по крупицам не столько закономерность, сколько структуру движения, а затем уже и закономерность).
И деление на 5 волн - это тупиковый путь. Когда единственный объективный паттерн на графике - это импульс-коррекция-импульс.
Да, я в курсе, что это Эллиот. Но, добавление четвёртой и пятой волны лишены всякого смысла, это художественное рисование на графике + 100500 условий + известное правило "10 волновиков нарисуют 10 разных разметок". Это бессмысленное хобби, которое подкупает своей красотой.
Не хочу вас обидеть, если занимаетесь этим. Просто мнение относительно теории.
В данном случае мне интересна именно констатация, объективность и формальность графика. И первое, что бросается в глаза, это минимальные возможные структурные элементы: движение вверх или вниз. И, если пойдёт противоположное движение первому движению (импульсу), не достигнет основания этого импульса, затем пробьёт вершину этого импульса, то у нас формируется АВС, которая является какой-то одной волной бОльшего ВУ, а именно старшей волной А, старшей волной В или старшей волной С. И мы это увидим, если будем использовать соответствующие инструменты и приёмы: самый простой и грубый - перейти на ТФ выше.
И прикол в том, что по факту мы имели противоположное движение, а по другому факту у нас не было пробито основания, и со стороны видно, что начало движения ниже, чем текущее. Следовательно, у нас сейчас по факту движение вверх (тренд). Одно противоречит другому: и движение вверх и движение вниз. Здесь и спасает грамотное определение ВУ, чтобы двигаться дальше (изучая по крупицам не столько закономерность, сколько структуру движения, а затем уже и закономерность).
И деление на 5 волн - это тупиковый путь. Когда единственный объективный паттерн на графике - это импульс-коррекция-импульс.