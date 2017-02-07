Какие существуют недостатки в торговле на центовых счетах?
- Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
- Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
- Показывать линию эквити в сигналах за период, когда сигнал был незамониторен (Смотреть первый пост)
Добавил бы - возможность торговать разные сетки с привлечением небольших депозитов.
Dmitiry Ananiev:Я бы добавил, завести тему чтобы порекламировать сигнал )))). Ничего личного к ТС)
Добавил бы - возможность торговать разные сетки с привлечением небольших депозитов.
Добавил бы - возможность торговать разные сетки с привлечением небольших депозитов.
спред самый главный недостаток!
На центовике можно торговать и на 70000$ - никаких запретов на ограничение сумм нет, я так погляжу центовые счета прям как "кость в горле" у многих))) требуйте у всех брокеров их убрать из списка доступных торговых счетов))) пишите - и Вам ответят, стучите - и Вам откроют)))
Абукар Рахимов:Покажешь?
На центовике можно торговать и на 70000$.......
На центовике можно торговать и на 70000$.......
Абукар Рахимов:Как правило, есть ограничения. В том числе на максимальный объем ордера. Например, на моем центовике все замечательно, но макс. объем 1 центовый лот, то есть 0.01 обычного лота.
На центовике можно торговать и на 70000$ - никаких запретов на ограничение сумм нет, я так погляжу центовые счета прям как "кость в горле" у многих))) требуйте у всех брокеров их убрать из списка доступных торговых счетов))) пишите - и Вам ответят, стучите - и Вам откроют)))
На центовике можно торговать и на 70000$ - никаких запретов на ограничение сумм нет, я так погляжу центовые счета прям как "кость в горле" у многих))) требуйте у всех брокеров их убрать из списка доступных торговых счетов))) пишите - и Вам ответят, стучите - и Вам откроют)))
Sergey Ponomarev:
спред самый главный недостаток!
спред самый главный недостаток!
Вот такой спред устроит? Центовик, МТ4
Дмитрий:У меня 17000$ было и норм...максимальный лот который можно было открыть - 10лотов(нормальных), но сделки были по 1-2 лота,для 70ти мне 10 вполне достаточно, я не сильно гружу депо. Не вижу чему удивляться.
Покажешь?
Покажешь?
Alexey Volchanskiy:На моём центовике - 0.01 - это минимальный лот)
Как правило, есть ограничения. В том числе на максимальный объем ордера. Например, на моем центовике все замечательно, но макс. объем 1 центовый лот, то есть 0.01 обычного лота.
Как правило, есть ограничения. В том числе на максимальный объем ордера. Например, на моем центовике все замечательно, но макс. объем 1 центовый лот, то есть 0.01 обычного лота.
Абукар Рахимов:Покажешь как ты центовый счет разогнал до 17 000$?
У меня 17000$ было и норм...максимальный лот который можно было открыть - 10лотов(нормальных), но сделки были по 1-2 лота,для 70ти мне 10 вполне достаточно, я не сильно гружу депо. Не вижу чему удивляться.
У меня 17000$ было и норм...максимальный лот который можно было открыть - 10лотов(нормальных), но сделки были по 1-2 лота,для 70ти мне 10 вполне достаточно, я не сильно гружу депо. Не вижу чему удивляться.
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