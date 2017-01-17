Непонятная ошибка [Trade disabled]
Всем привет!
Вот такая ошибка у меня появилась.
failed instant buy 0.01 GBPUSD.z at 1.5372 [Trade disabled]
Кто знает с чем может быть связано?
Да с чем угодно. Как-то я решил подправить стандартную библиотеку... закрытие позиции. Решил сделать, для себя, чтобы можно было закрывать часть позиции. Так-вот после моих изменений, если закрывать всю позицию то закрывает нормально, а если попытаться закрыть часть позиции выскакивает ошибка [Trade disabled]
В последствии я разобрался с чем это связано, создал тему, но она не стала активной, вразумительного ответа так и не последовало и тема заглохла.
Всё это к тому, что казалось-бы никакого отношения не имеющее событие к [Trade disabled] выдаёт именно это. Следовательно вызвано может быть чем угодно.
Всем привет!
Вот такая ошибка у меня появилась.
failed instant buy 0.01 GBPUSD.z at 1.5372 [Trade disabled]
Кто знает с чем может быть связано?
Торговля запрещена:
- в самом терминале отключена кнопка "Автоматическая торговля"
- в настройках эксперта не стоит галочка "Разрешить автоматическую торговлю"
- торговля отключена для данного торгового счёта
- ...
Торговля запрещена:
- в самом терминале отключена кнопка "Автоматическая торговля"
- в настройках эксперта не стоит галочка "Разрешить автоматическую торговлю"
- торговля отключена для данного торгового счёта
- ...
Это тестер. Бот рабочий, перенес на Робофорекс (добавил .z к символам). Индюки рисуются, а вот с открытием позиции почему-то ошибка.
Если Вы видите символ в окне "Обзор рынка" это ещё не значит, что по этому символу МОЖНО ТОРГОВАТЬ. Проверьте спецификацию символа:
Это тестер. Бот рабочий, перенес на МТ другого брокера(добавил .z к символам). Индюки рисуются, а вот с открытием позиции почему-то ошибка.
Это у робо такие символы без спреда. Но они доступны только для закрытия. Так-что ошибка вполне адекватная.
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Всем привет!
Вот такая ошибка у меня появилась.
failed instant buy 0.01 GBPUSD.z at 1.5372 [Trade disabled]
Кто знает с чем может быть связано?