Какой уровень прибыли за 1 год считается хорошим - страница 3

Новый комментарий
 
uniface:
150 000 пунктов - вы сами то в это верите?

Видел на буке у какого-то пипсаря > 100к пунктов. На самом деле цифра фантастичная.

И еще. Даже если цели в пунктах, все равно просадку надо говорить, тоже в пунктах.

При цели в 150к пунктов и просадке 300к пунктов максимальный профит 15-20% в год.

При цели в 150к пунктов и просадке 1000 пунктов профит в процентах.... большой вобщем.

 
Evgeny Belyaev:
Печально. Игры то чем помешали?
Не знаю ,не сносил ,нет такой кнопки у меня
 

Каждый раз кто-то поднимает вопрос количества пунктов, и каждый раз обсуждают этот вопрос.

Количество пунктов это бесполезная вещь, оно ничего не показывает.  

Вот приведу пример.  Допустим кто-то на EURUSD набрал  100 пунктов, каждый  на 0.01 лот. Это будет  100*10C=10$

А другой набрал всего 5 пунктов каждый 1 лот. Это будет  5*10$=50$.

A сейчас скажите, который из них лучше торгует. Это же школьная арифметика. И не надо всегда повторять или показывать то, что говорит толпа, даже если это брокерская компания. 

Для оценки торговой стратегии достаточно знать месячный(годовой) прибыль и максимальная просадка.

 
Petros Shatakhtsyan:

Для оценки торговой стратегии достаточно знать месячный(годовой) прибыль и максимальная просадка.

И прибыль в пунктах.
 
Комбинатор:
И прибыль в пунктах.
Ну да, эти пункты и можно вывести на банковский счет  :)
 
Evgeny Belyaev:
Печально. Игры то чем помешали?

Я уже написал, вероятно, взломали форум. Я не могу поверить в гомосятину модераторов, т.к. ветку удалили через 5 мин. после того, как я написал , как клеить девушек.

 
Alexey Volchanskiy:

Я уже написал, вероятно, взломали форум. Я не могу поверить в гомосятину модераторов, т.к. ветку удалили через 5 мин. после того, как я написал , как клеить девушек.

А девушка модератор на форуме не допускаете ? :)  , не льстите себе ,из за вас форум ломать не будут ,да модераторы вас вдруг не поймут - лет на десять )
 
Server Muradasilov:
А девушка модератор на форуме не допускаете ? :)  , не льстите себе ,из за вас форум ломать не будут ,да модераторы вас вдруг не поймут - лет на десять )

Не допускаю.

Девушкам здесь делать нечего.

Думаю, это просто модераторы лопнули от зависти к достижениям Алексея, и решили его откровения убрать с глаз долой... А тема-то была хорошая, нужная...

 
George Merts:

Не допускаю.

Девушкам здесь делать нечего.

Думаю, это просто модераторы лопнули от зависти к достижениям Алексея, и решили его откровения убрать с глаз долой... А тема-то была хорошая, нужная...

У нас в обществе равенство ,если чего 

Тема хорошая,нужная , но посты Алексея вразрез темы пошли имхо  

Чему там завидовать :)  Верь в себя и всё получится

 

 
Petros Shatakhtsyan:

Каждый раз кто-то поднимает вопрос количества пунктов, и каждый раз обсуждают этот вопрос.

Количество пунктов это бесполезная вещь, оно ничего не показывает.  

Вот приведу пример.  Допустим кто-то на EURUSD набрал  100 пунктов, каждый  на 0.01 лот. Это будет  100*10C=10$

А другой набрал всего 5 пунктов каждый 1 лот. Это будет  5*10$=50$.

A сейчас скажите, который из них лучше торгует. Это же школьная арифметика. И не надо всегда повторять или показывать то, что говорит толпа, даже если это брокерская компания. 

Для оценки торговой стратегии достаточно знать месячный(годовой) прибыль и максимальная просадка.

При отсутствии дополнительной информации, очевидно, что лучше торгует первый.

А вопрос размера лота - это вопрос к размеру начального капитала первого и второго или к модели ММ.

1234
Новый комментарий