Какой уровень прибыли за 1 год считается хорошим - страница 3
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150 000 пунктов - вы сами то в это верите?
Видел на буке у какого-то пипсаря > 100к пунктов. На самом деле цифра фантастичная.
И еще. Даже если цели в пунктах, все равно просадку надо говорить, тоже в пунктах.
При цели в 150к пунктов и просадке 300к пунктов максимальный профит 15-20% в год.
При цели в 150к пунктов и просадке 1000 пунктов профит в процентах.... большой вобщем.
Печально. Игры то чем помешали?
Каждый раз кто-то поднимает вопрос количества пунктов, и каждый раз обсуждают этот вопрос.
Количество пунктов это бесполезная вещь, оно ничего не показывает.
Вот приведу пример. Допустим кто-то на EURUSD набрал 100 пунктов, каждый на 0.01 лот. Это будет 100*10C=10$
А другой набрал всего 5 пунктов каждый 1 лот. Это будет 5*10$=50$.
A сейчас скажите, который из них лучше торгует. Это же школьная арифметика. И не надо всегда повторять или показывать то, что говорит толпа, даже если это брокерская компания.
Для оценки торговой стратегии достаточно знать месячный(годовой) прибыль и максимальная просадка.
Для оценки торговой стратегии достаточно знать месячный(годовой) прибыль и максимальная просадка.
И прибыль в пунктах.
Печально. Игры то чем помешали?
Я уже написал, вероятно, взломали форум. Я не могу поверить в гомосятину модераторов, т.к. ветку удалили через 5 мин. после того, как я написал , как клеить девушек.
Я уже написал, вероятно, взломали форум. Я не могу поверить в гомосятину модераторов, т.к. ветку удалили через 5 мин. после того, как я написал , как клеить девушек.
А девушка модератор на форуме не допускаете ? :) , не льстите себе ,из за вас форум ломать не будут ,да модераторы вас вдруг не поймут - лет на десять )
Не допускаю.
Девушкам здесь делать нечего.
Думаю, это просто модераторы лопнули от зависти к достижениям Алексея, и решили его откровения убрать с глаз долой... А тема-то была хорошая, нужная...
Не допускаю.
Девушкам здесь делать нечего.
Думаю, это просто модераторы лопнули от зависти к достижениям Алексея, и решили его откровения убрать с глаз долой... А тема-то была хорошая, нужная...
У нас в обществе равенство ,если чего
Тема хорошая,нужная , но посты Алексея вразрез темы пошли имхо
Чему там завидовать :) Верь в себя и всё получится
Каждый раз кто-то поднимает вопрос количества пунктов, и каждый раз обсуждают этот вопрос.
Количество пунктов это бесполезная вещь, оно ничего не показывает.
Вот приведу пример. Допустим кто-то на EURUSD набрал 100 пунктов, каждый на 0.01 лот. Это будет 100*10C=10$
А другой набрал всего 5 пунктов каждый 1 лот. Это будет 5*10$=50$.
A сейчас скажите, который из них лучше торгует. Это же школьная арифметика. И не надо всегда повторять или показывать то, что говорит толпа, даже если это брокерская компания.
Для оценки торговой стратегии достаточно знать месячный(годовой) прибыль и максимальная просадка.
При отсутствии дополнительной информации, очевидно, что лучше торгует первый.
А вопрос размера лота - это вопрос к размеру начального капитала первого и второго или к модели ММ.