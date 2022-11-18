Финансовые операции ограничены! Ппц. нет слов! - страница 11
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Подал заявку
Прикольно так с ботом общаться
;)
Стали автоматически переводить некоторые посты на другие языки. В итоге рейтинг и вырос. Система же посчитала такой взрывной рост сообщений спамом и заблокировала. Нужно подать заявку в сервисдеск. Я уже подал, рассматривают.
Сами перевели и опубликовали, а авторов в спамеры записали.
А-ха-ха :)))
Сами перевели и опубликовали, а авторов в спамеры записали.
А-ха-ха :)))
Кибергулаг :D
Здо́рово получилось. Все заслуги пропали, даже опыт работы обнулился, а рейтинг вырос до небес и заблокировали финансовые операции…
Сами перевели и опубликовали, а авторов в спамеры записали.
А-ха-ха :)))
Это всего лишь мое мнение. Как оно на самом деле, узнаем позже.
Дак вам всем наверно ахренительно бонусов начислили за добавленный рейтинг - сегодня же понедельник. Грабанули Метаквотов на XX XXX баксов в сумме и ещё жалуются :)
Метаквоты не учли последствий, финконтроль сработал.. Это я так думаю
Дак вам всем наверно ахренительно бонусов начислили за добавленный рейтинг - сегодня же понедельник. Грабанули Метаквотов на XX XXX баксов в сумме и ещё жалуются :)
Метаквоты не учли последствий, финконтроль сработал.. Это я так думаю
Лишняя 30ка не бывает лишней
Возможно, у всех продавцов ограничены финансовые операции всвязи с тем, что что-то меняют в расчетах. У меня, например, прошло начисление, хотя никаких переводов своих сообщений я не вижу.
зайдите во "все сообщения" своего профиля -> смените язык на английский. Там будут новые сообщения :)