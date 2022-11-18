Финансовые операции ограничены! Ппц. нет слов! - страница 11

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Подал заявку

Прикольно так с ботом общаться

;)

 
Ihor Herasko #:

Стали автоматически переводить некоторые посты на другие языки. В итоге рейтинг и вырос. Система же посчитала такой взрывной рост сообщений спамом и заблокировала. Нужно подать заявку в сервисдеск. Я уже подал, рассматривают.


Сами перевели и опубликовали, а авторов в спамеры записали.

А-ха-ха :)))

 
PapaYozh #:


Сами перевели и опубликовали, а авторов в спамеры записали.

А-ха-ха :)))

Кибергулаг :D

 

Здо́рово получилось. Все заслуги пропали, даже опыт работы обнулился, а рейтинг вырос до небес и заблокировали финансовые операции…


 
PapaYozh #:


Сами перевели и опубликовали, а авторов в спамеры записали.

А-ха-ха :)))

Это всего лишь мое мнение. Как оно на самом деле, узнаем позже.

 

Дак вам всем наверно ахренительно бонусов начислили за добавленный рейтинг - сегодня же понедельник. Грабанули Метаквотов на XX XXX баксов в сумме и ещё жалуются :)

Метаквоты не учли последствий, финконтроль сработал.. Это я так думаю

 
Alexander Puzanov #:

Дак вам всем наверно ахренительно бонусов начислили за добавленный рейтинг - сегодня же понедельник. Грабанули Метаквотов на XX XXX баксов в сумме и ещё жалуются :)

Метаквоты не учли последствий, финконтроль сработал.. Это я так думаю

Лишняя 30ка не бывает лишней

 
Ай, я себя даже как то не удобно чувствую себя с таким рейтингом)))))
 
Возможно, у всех продавцов ограничены финансовые операции всвязи с тем, что что-то меняют в расчетах. У меня, например, прошло начисление, хотя никаких переводов своих сообщений я не вижу.
Надо полагать, что поправят в скором времени.
 
Sergey Gridnev #:
Возможно, у всех продавцов ограничены финансовые операции всвязи с тем, что что-то меняют в расчетах. У меня, например, прошло начисление, хотя никаких переводов своих сообщений я не вижу.
Надо полагать, что поправят в скором времени.

зайдите во "все сообщения" своего профиля -> смените язык на английский. Там будут новые сообщения :)

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