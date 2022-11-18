Финансовые операции ограничены! Ппц. нет слов! - страница 17

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Ihor Herasko #:

Да это понятно ))

Но в моем посте была и вторая часть - по сути проблемы. На мой взгляд, это наиболее логичное решение. Ведь если есть возможность решить проблему самому, то лучше так и сделать, вместо того, чтобы постоянно ждать, пока ее решат другие люди.

Ну раз вы уж решили давать мне советы, я вам тоже дам один совет, не стоит вам везде совать свой нос.
 
Fedor Arkhipov #:
Ну раз вы уж решили давать мне советы, я вам тоже дам один совет, не стоит вам везде совать свой нос.

А-а, понял, почему вас постоянно банят. Осталось теперь только вам это понять.

 
Ihor Herasko #:

А-а, понял, почему вас постоянно банят. Осталось теперь только вам это понять.

Меня не постоянно банят, я 7 лет уже на фрилансе.
 
Fedor Arkhipov #:
Ну раз вы уж решили давать мне советы, я вам тоже дам один совет, не стоит вам везде совать свой нос.

Можно мне посоветовать Вам?

В сервисдеск пишите. Зачем на форум, если это финансовая проблема?

 
Artyom Trishkin #:

Можно мне посоветовать Вам?

В сервисдеск пишите. Зачем на форум, если это финансовая проблема?

Да, я написал. Просто, просто обычно когда еще на форуме пишу, то быстрее решается проблема. Иной раз арбитраж висит по 2-3 месяца, как тут напишу сразу рассматривают.
 
Fedor Arkhipov #:
Да, я написал. Просто, просто обычно когда еще на форуме пишу, то быстрее решается проблема. Иной раз арбитраж висит по 2-3 месяца, как тут напишу сразу рассматривают.

А я не пойму о чём вы? О каких арбитражах?

Это шутка… а картинка реальность…


 
Alexey Viktorov #:

А я не пойму о чём вы? О каких арбитражах?

Это шутка… а картинка реальность…


Количество работ скрыты, т.к. финансовые операции ограничены.
 
Кто понял жизнь тот не спешит. До сих пор ни ответа ни привета от сервисдеска.
 
Спасибо что разбанили!
 
Fedor Arkhipov #:
Спасибо что разбанили!

Да это уже ... 

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