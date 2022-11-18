Финансовые операции ограничены! Ппц. нет слов! - страница 17
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Да это понятно ))
Но в моем посте была и вторая часть - по сути проблемы. На мой взгляд, это наиболее логичное решение. Ведь если есть возможность решить проблему самому, то лучше так и сделать, вместо того, чтобы постоянно ждать, пока ее решат другие люди.
Ну раз вы уж решили давать мне советы, я вам тоже дам один совет, не стоит вам везде совать свой нос.
А-а, понял, почему вас постоянно банят. Осталось теперь только вам это понять.
А-а, понял, почему вас постоянно банят. Осталось теперь только вам это понять.
Ну раз вы уж решили давать мне советы, я вам тоже дам один совет, не стоит вам везде совать свой нос.
Можно мне посоветовать Вам?
В сервисдеск пишите. Зачем на форум, если это финансовая проблема?
Можно мне посоветовать Вам?
В сервисдеск пишите. Зачем на форум, если это финансовая проблема?
Да, я написал. Просто, просто обычно когда еще на форуме пишу, то быстрее решается проблема. Иной раз арбитраж висит по 2-3 месяца, как тут напишу сразу рассматривают.
А я не пойму о чём вы? О каких арбитражах?
Это шутка… а картинка реальность…
А я не пойму о чём вы? О каких арбитражах?
Это шутка… а картинка реальность…
Спасибо что разбанили!
Да это уже ...