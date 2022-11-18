Финансовые операции ограничены! Ппц. нет слов! - страница 2
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их две висит необработанных
1. от 3 янв #1641148
2. от 7 янв #1644242
Извините за задержку с ответом. Ваш вопрос решен (см. Сервисдеск).
В прошлый раз так никто и не сказал за что ограничение было, за что на этот раз? Народ уже в комментах к продуктам пишет про то что у меня нет прав продавать.
#1655608
В прошлый раз так никто и не сказал за что ограничение было, за что на этот раз? Народ уже в комментах к продуктам пишет про то что у меня нет прав продавать.
#1655608
@Renat Fatkhullin @Alexander Knyazev
у меня тоже такая проблема#1656656
и опять эта хрень у всех продуктов в маркете
ни один продукт нельзя купить
То же самое: "Финансовые операции ограничены..."
2 дня уже как сообщение отправил- ни ответа ни привета
Ну что такое????
То же самое: "Финансовые операции ограничены..."
2 дня уже как сообщение отправил- ни ответа ни привета
Ну что такое????
Как связаться с тех поддержкой, в таком случае?
Как связаться с тех поддержкой, в таком случае?
Как связаться с тех поддержкой, в таком случае?