Финансовые операции ограничены! Ппц. нет слов! - страница 2

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Dmitry Verza:

их две висит необработанных

1. от 3 янв  #1641148

2. от 7 янв  #1644242

Извините за задержку с ответом. Ваш вопрос решен (см. Сервисдеск).
 
Alex Key:
Извините за задержку с ответом. Ваш вопрос решен (см. Сервисдеск).
Тогда гляньте пожалуйста и вот эту заявку #1646366.  Ладно что деньги вывезти не могу, так еще и показывает, что нат работ в портфолио, рабуту во фрилансе не возьмешь.
 

В прошлый раз так никто и не сказал за что ограничение было, за что на этот раз? Народ уже в комментах к продуктам пишет про то что у меня нет прав продавать.

#1655608

 
Andrei Trukhanovich:

В прошлый раз так никто и не сказал за что ограничение было, за что на этот раз? Народ уже в комментах к продуктам пишет про то что у меня нет прав продавать.

#1655608

@Renat Fatkhullin @Alexander Knyazev

у меня тоже такая проблема

#1656656
 

и опять эта хрень у всех продуктов в маркете

ни один продукт нельзя купить

 

То же самое: "Финансовые операции ограничены..."

2 дня уже как сообщение отправил- ни ответа ни привета

Ну что такое????

 
Renat Akhtyamov:

То же самое: "Финансовые операции ограничены..."

2 дня уже как сообщение отправил- ни ответа ни привета

Ну что такое????

сегодня мне ответили после очередной заявки, сказали что всё поправили, средства вывел
 

Как связаться с тех поддержкой, в таком случае?


 
Evgeny Belyaev:

Как связаться с тех поддержкой, в таком случае?

Наверно никак, только если форум почитают.
 
Evgeny Belyaev:

Как связаться с тех поддержкой, в таком случае?


Закрой предыдущую заявку. Потом когда решишь финансовую проблему, можешь создать новую или опять открыть ту которую закрыл.
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