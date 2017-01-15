Философия алготрейдинга - страница 3

Новый комментарий
 
Vadim Konyaev:

Во!

Вчера себе в био записал:

Все(любые) элементы Технического анализа являются вторыми производными от элементов Фундаментального анализа!

... ну а что?! хФилософское:)

А элементы Фундаментального анализа являются второй от амеровских финансовых кланов и третьей от марионетки-обезьянки на посту президента.

Первая производная - зловещие замыслы рептилоидов вестимо)  

 
Alexey Volchanskiy:
Тфу, это август..Неинтересно, любой дурак щас посмотрит историю. Сегодня (09.01.2017) вырастет до 1.52 и развернется в шорт
 неважно вырастет или упадет, существует ли решение этой задачи? Двойка это классика но может есть другие решения
 
Alexey Volchanskiy:

А элементы Фундаментального анализа являются второй от амеровских финансовых кланов и третьей от марионетки-обезьянки на посту президента.

Первая производная - зловещие замыслы рептилоидов вестимо)  

О да! На 3й странице добрались до сути:))
 
fxsaber:

Определение: деятельность человека является паразитической, если она не приносит какой-либо пользы обществу.

Иногда можно услышать смелые высказывания, что ИТ-технологии являются паразитическими. Т.е. все плюсы, что ИТ якобы дало, на самом деле самообман. Например, метаквоты являются паразитами с этой точки зрения, т.к. ничего полезного для общества они не приносят, при этом высасывая общечеловеческие блага, которые производятся этим обществом. Это обширная тема (ИТ - паразит) и каждый сам для себя решает. Но, наверное, не многие возрозят навешиванию неприятного ярлыка на знакомое явление, связанное с ИТ.

Алготрейдинг - одна из самых паразитных сфер деятельности человека, при этом еще и одна из самых интеллектуальных среди них.

Соответственно, алготрейдер - интеллектуальный паразит общества.

Любые оправдания, что алготрейдинг стимулирует развитие новых технологий (алгоритмы+физика+микроэлектроника и т.д.) на самом деле являются только оправданиями. Как и мифы про создание так называемой ликвидности, полезной для экономики.

Сам не сталкивался с алготрейдерами, которых бы этот вопрос волновал. Потому как он сабжевый, т.е. ну совсем не приземленный. А, может, потому что мало встречал.

 

Попробуйте почитать что такое производительный и непроизводительный труд -- а то смешали всё в одну большую кучу.

Из всего вами сказанного про паразитическое -- можно оставить только современное финансовое мироустройство и любую деятельность, направленную на его поддержание и развитие.

А касательно ИТ-труда не связанного с финансовой системой -- см. производительный и непроизводительный труд.

[Удален]  
Vadim Konyaev:
О да! На 3й странице добрались до сути:))

Мой робот самых честных правил

когда не в шутку занемог 

расплавить сам себя заставил

и лучше выдумать не смог 

 
Alexander Antoshkin:

Мой робот самых честных правил

когда не в шутку занемог 

расплавить сам себя заставил

и лучше выдумать не смог 

:DDD

Стихи это хорошо.

 

И снова терракт,
Цена взошла до тейка.
Получи прибыль.

 

...

 

Психология Рынка! (Бил Вильмс)4

 
Evgeny Belyaev:

Философия алкотрейдинга, это как?

...

У меня почему-то тоже так всегда читается.
 
fxsaber:

Соответственно, алготрейдер - интеллектуальный паразит общества.


Интересная мысль....

Сюда же можно добавить футбол, покер, балет и стрельбу из лука...

 

философия алготрейдинга..

Я как представлю робота-философа, так вздрогну:

"Солнце уже закатилось

 И EURUSD тоже в падении,

 на тебе,хозяин, стоп-лосс!

"

12345678910...16
Новый комментарий