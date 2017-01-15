Философия алготрейдинга - страница 3
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Вчера себе в био записал:
Все(любые) элементы Технического анализа являются вторыми производными от элементов Фундаментального анализа!
... ну а что?! хФилософское:)
А элементы Фундаментального анализа являются второй от амеровских финансовых кланов и третьей от марионетки-обезьянки на посту президента.
Первая производная - зловещие замыслы рептилоидов вестимо)
Тфу, это август..Неинтересно, любой дурак щас посмотрит историю. Сегодня (09.01.2017) вырастет до 1.52 и развернется в шорт
А элементы Фундаментального анализа являются второй от амеровских финансовых кланов и третьей от марионетки-обезьянки на посту президента.
Первая производная - зловещие замыслы рептилоидов вестимо)
Определение: деятельность человека является паразитической, если она не приносит какой-либо пользы обществу.
Иногда можно услышать смелые высказывания, что ИТ-технологии являются паразитическими. Т.е. все плюсы, что ИТ якобы дало, на самом деле самообман. Например, метаквоты являются паразитами с этой точки зрения, т.к. ничего полезного для общества они не приносят, при этом высасывая общечеловеческие блага, которые производятся этим обществом. Это обширная тема (ИТ - паразит) и каждый сам для себя решает. Но, наверное, не многие возрозят навешиванию неприятного ярлыка на знакомое явление, связанное с ИТ.
Алготрейдинг - одна из самых паразитных сфер деятельности человека, при этом еще и одна из самых интеллектуальных среди них.
Соответственно, алготрейдер - интеллектуальный паразит общества.
Любые оправдания, что алготрейдинг стимулирует развитие новых технологий (алгоритмы+физика+микроэлектроника и т.д.) на самом деле являются только оправданиями. Как и мифы про создание так называемой ликвидности, полезной для экономики.
Сам не сталкивался с алготрейдерами, которых бы этот вопрос волновал. Потому как он сабжевый, т.е. ну совсем не приземленный. А, может, потому что мало встречал.
Попробуйте почитать что такое производительный и непроизводительный труд -- а то смешали всё в одну большую кучу.
Из всего вами сказанного про паразитическое -- можно оставить только современное финансовое мироустройство и любую деятельность, направленную на его поддержание и развитие.
А касательно ИТ-труда не связанного с финансовой системой -- см. производительный и непроизводительный труд.
О да! На 3й странице добрались до сути:))
Мой робот самых честных правил
когда не в шутку занемог
расплавить сам себя заставил
и лучше выдумать не смог
Мой робот самых честных правил
когда не в шутку занемог
расплавить сам себя заставил
и лучше выдумать не смог
:DDD
Стихи это хорошо.
И снова терракт,
Цена взошла до тейка.
Получи прибыль.
...
Психология Рынка! (Бил Вильмс)4
Философия алкотрейдинга, это как?
...
Соответственно, алготрейдер - интеллектуальный паразит общества.
Интересная мысль....
Сюда же можно добавить футбол, покер, балет и стрельбу из лука...
философия алготрейдинга..
Я как представлю робота-философа, так вздрогну:
"Солнце уже закатилось
И EURUSD тоже в падении,
на тебе,хозяин, стоп-лосс!
"