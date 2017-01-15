Философия алготрейдинга - страница 8
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А что если смотреть на трейдинг не с точки зрения производства полезной продукции, а с точки зрения денежного перераспределения между субъектами рынка?
Смысл процесса перераспределения в том, чтобы забрать лишние фин.возможности у менее способных и передать их в руки более способным.
И эти более способные и будут заниматься производством чего то полезного.
Что если, так общество осуществляет селекцию наиболее переспективных для него индивидов и проектов?
Многое что в этом мире паразитеческое и то что мы сидим в инете в том числе ... Идем тогда дружно лопатой работать и овец пасти ?
То есть, ценности становятся фейковыми?
Ценности остаются ценностями, а вот забирать их научились с помощью фейковых фиантных денег.
Внебиржевые рынки в один прекрасный момент могут закрыть ,и точка - вод и деньги закончились
Золота сколько угодно - его не возможно просчитать количество ,даже приблизительно ,оно везде ,наука не стоит на месте,найдут способы извлечения и другие
Рухнет бумага,сгорит ,истлеет - золото как и вода несколько состояний может иметь,и легко из каждого превращается в платёжный инструмент
только немцы об этом не знают :-)
https://youtu.be/qIj_o0PMEkw
Девчонки жгут, но язык ужасен )) Как ломом по замерзшему рельсу в -50 С ))
И ваще, мне за тот пост присвоили 15000 баллов, а значит я прав!
Кто их закроет по всему миру? Или вы исключительно про Россию или другую отдельно взятую страну?
Да где угодно ,или везде сразу - система одна
Про одну систему подробнее плз. Я всегда считал, что форекс - децентрализованная система и нет единой уполномоченной организации или лица, владеющего валютным рынком Forex.
А разве котировки у всех разные (пару тройку пипсов не в расчёт) - значит логически есть кто то владеющий
Можно и их рассмотреть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Банк_международных_расчётов
А разве котировки у всех разные (пару тройку пипсов не в расчёт) - значит логически есть кто то владеющий
Можно и их рассмотреть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Банк_международных_расчётов
Уровень воды в море одинаковый, пара-тройка метров на волны и приливы/отливы не в счет. Кто повелевает водой? ))
Финансовые рынки настолько взаимосвязаны, что крупных расхождений в котировках не может возникнуть технически. Закон сообщающихся сосудов, если аналогия с морем не нравится.