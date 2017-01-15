Философия алготрейдинга - страница 8

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Реter Konow:

А что если смотреть на трейдинг не с точки зрения производства полезной продукции, а с точки зрения денежного перераспределения между субъектами рынка?

Смысл процесса перераспределения в том, чтобы забрать лишние фин.возможности у менее способных и передать их в руки более способным.

И эти более способные и будут заниматься производством чего то полезного.

Что если, так общество осуществляет селекцию наиболее переспективных для него индивидов и проектов?

Если вы о совести - даже и не парьтесь ,как мы здесь все присутствующие  
 
Vladimir Zubov:
Многое что в этом мире паразитеческое и то что мы сидим в инете в том числе ... Идем тогда дружно лопатой работать и овец пасти ?
Вот это правильно. Время, когда господствовало натуральное хозяйство - лучшая пора человечества. Тогда действовал принцип разумной достаточности и существовала гармония между природой и человеком. Человек использовал возможности и дары природы, не нанося ей существенного ущерба.  А что теперь? Ради того, чтобы иметь какие-то совсем не обязательные для существования человека(сверх того, что он имел при натуральном хозяйстве) вещи, дымят и отравляют среду отходами сотни тысяч заводов и фабрик. Планета задыхается, а природа разрушается. В океанах и реках всё меньше рыбы, а в лесах зверья. Из Китая из-за смога кое-кто уже эмигрирует. Скоро человечество деградирует и утонет в собственном дерьме, если принцип разумной достаточности не будет возведён в ранг важнейшего закона для всего человечества.
 
Реter Konow:
То есть, ценности становятся фейковыми?

Ценности остаются ценностями, а вот забирать их научились с помощью фейковых фиантных денег.

 
Server Muradasilov:

Внебиржевые рынки в один прекрасный момент могут закрыть ,и точка - вод и деньги закончились

Золота сколько угодно - его не возможно просчитать количество ,даже приблизительно ,оно везде ,наука не стоит на месте,найдут способы извлечения и другие 

Рухнет бумага,сгорит ,истлеет - золото как и вода несколько  состояний может иметь,и легко из каждого превращается в платёжный инструмент 

Кто их закроет по всему миру? Или вы исключительно про Россию или другую отдельно взятую страну?
 
Maxim Kuznetsov:

только немцы об этом не знают :-)

https://youtu.be/qIj_o0PMEkw

Девчонки жгут, но язык ужасен )) Как ломом по замерзшему рельсу в -50 С ))
И ваще, мне за тот пост присвоили 15000 баллов, а значит я прав!

15000 

 
Alexey Volchanskiy:
Кто их закроет по всему миру? Или вы исключительно про Россию или другую отдельно взятую страну?
Да где угодно ,или везде сразу - система одна 
[Удален]  
 
Server Muradasilov:
Да где угодно ,или везде сразу - система одна 
Про одну систему подробнее плз. Я всегда считал, что форекс - децентрализованная система и нет единой уполномоченной организации или лица, владеющего валютным рынком Forex.
 
Alexey Volchanskiy:
Про одну систему подробнее плз. Я всегда считал, что форекс - децентрализованная система и нет единой уполномоченной организации или лица, владеющего валютным рынком Forex.

А разве котировки у всех разные (пару тройку пипсов не в расчёт) - значит логически есть кто то владеющий 

Можно и их рассмотреть  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Банк_международных_расчётов 

 
Server Muradasilov:

А разве котировки у всех разные (пару тройку пипсов не в расчёт) - значит логически есть кто то владеющий 

Можно и их рассмотреть  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Банк_международных_расчётов 

Уровень воды в море одинаковый, пара-тройка метров на волны и приливы/отливы не в счет. Кто повелевает водой? ))

Финансовые рынки настолько взаимосвязаны, что крупных расхождений в котировках не может возникнуть технически. Закон сообщающихся сосудов, если аналогия с морем не нравится. 

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