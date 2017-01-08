интересное - страница 5
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Понимаете, сольёт не сольёт - вопрос спорный, обычно сливают быстрее чем за год, а ещё чаще - пару месяцев.
Ну а дальше картинками:
Итого десяток лонговых сделок, все рады и счастливы, поймали тренд и по нему успешно торгуем, немного косяк с шортом, ну исход нормальный, закрылись в безубытке и этому рады. Идём дальше по тренду в 2000пп.
Итого имеем заработок в среднем 50-70пп, со всего тренда в 2000пп
Снова входим на продолжение движения с целью ~10-15пп, а оно не тут-то было - разворот тренда. Ну как всегда, ждём точку безубытка и закрываем. Проходит время, а безубытка то нет, счёт парализован психологически, когда минус на счёте, то торговать уже мало кто может, ждут пока выйдет с просадки, чтоб продолжить торговлю.
Идёт время, торговля стоит, но уверенно ждём разворот - ведь цена всегда возвращается. Тут появляются предпосылки к развороту, душа радуется, и уже об убытке думаешь меньше, но после коррекции снова движение против позиции, убыток растёт ещё больше, закрывать уже поздно, начинаешь понимать, что нужно было крыть "вчера", когда убыток был не на столько большой. Снова ждёшь и думаешь: вот сейчас вернётся ко вчерашнему уровню и закрою. Идёт уже послезавтра, но цена всё ниже и ниже, и в итоге в гости приходит "дядя коля". Тут даже без мартингейла.
Вот по такой классической схеме основная масса сливов, и всегда кажется то, что маленький депозит, и мечтается о депозите в десятки тысяч, но с таким стилем торговли не хватит и десяти миллионов.
То что вы говорите мол торгуем воздухом, так по сути разницы нет, важно соблюдать риски.
Под риском понимается то, что системы с профитом в 5пп и стопом в 100пп - успеха не дадут, при тройной серии стопов будет -300пп, а вот чтоб заработать те-же 300пп с профитом в 5пп, нужно совершить 60 успешных сделок.
Зарабатывать можно на любом рынке, если соблюдать некие правила и отработать стратегию, здесь нет ничего невозможного, другое дело что можно попасть на форс-мажор как с франком в 2015 году, но тут шансы невелики, можно наоборот - стоять или по движению, или быть вне рынка - как повезёт, но такое может так-же случиться на любом рынке, даже если торговать кукурузой, банки и те банкротятся с депозитами вкладчиков.
При торговле "как всегда обычно", если видится маленький плюс, то он всегда закрывается, а если большой минус, то он наращивается ещё больше. Мало кто кроет микро-убытки, и сидит неделями и месяцами в профитной сделке, чтоб забирать бОльшую часть тренда, и при этом ещё пирамидит по движению, в основном с тренда дёргают по несколько пипок, поэтому плачевный результат на выходе, ну прям как вы описали в первом посте, ну и после слива трейдер конечно-же ищет причины не в себе, а в ДЦ, поставщиках ликвидности, банке посреднике, маленьком депозите, ну и в платформе. 80% успеха - правильно выйти с рынка, 14% - правильно в него войти, ну и 1% - торговать в правильной кухне.
То, что брокер будет долго закрывать и проскальзывать успешного трейдера, то он так делать не будет, если цели взять с трейда 80-200пп, то ДЦ нет смысла проскальзывать вас на 1-2пп, а вот если пипсовать, тогда смысл имеется, вы просто не заработаете при этом, ну тут тоже есть выход - найти такого, который не занимается ХЗЧ (х.. знает чем).
Результат будет как всегда, полный слив
Да почему "полный слив" ?
Кривая, действительно, подозрительно красивая, но есть достаточно менее красивых кривых, причем, с вполне себе пристойными результатами.
Сам подобным графиком похвастаться не могу - все три года занятий трейдингом "болтаюсь около нуля". Но, зато ни разу не слил.
Все ваши разговоры про "ужасные проскальзывания и спреды" - мне непонятны. Максимальное проскальзывание, которое я видел - несколько четырехзначных пунктов. Погоды оно не делает. Средний спред даже на волатильном рынке не превышает двух пунктов, а на спокойном - полтора. Опять же - никакого значения он не имеет. Даже хитрож..ая контора, с названием "на И", имеющая фиксированный спред в три пункта, и при этом запрещающая торговать на новостях - здесь не приносит сколь-нибудь заметных проблем (другое дело, что эта контора - ненадежна, а в 2014 году кинула половину своих пользователей).
Что еще ? "Не вывод на межбанк" - а зачем он вам ? Разве вы торгуете сотнями лотов ? Да у 90% трейдеров средний лот не превышает 0,1 ! Кому нужны эти $10K "на межбанке" ??? Задача ДЦ - это выставление реальных котировок, и четкое исполнение заявок. Все крупные ДЦ (и "на Ф", и "на А", и "на Р", да и эта самая ненадежная "на И") - это делают.
Если соблюдать ММ - слить очень трудно, даже если открывать сделки "по монетке".