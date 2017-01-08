интересное - страница 4

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Alexandr Andreev:
Еще пример когда Швейцария перестала сдерживать свою валюту - был такой ГЭП что многие крупыне брокеры объявили банкротство (одним из таких был Аапарии-Англия) т.к. их клиенты в летели в такой минус (в минус в летели потому что стоп у любой сделки являться аналогом стопового ордера и имеет проскальзывание, а вот тейк профит проскальзывание не имеет т.к. является аналогом лимитника) в летели в минус также все кто верил что такое не произойдет у меня у знакомого слилось 60к баксов за миг т.к. любил приторговывать от обьемов швейцарии и предпочел пренебречь информацией что там у них состоить некое совещание где будут решать отпустить ли валюту)

пострадали только честные брокеры, которые дельту  выводили  на рынок

все шаражки остались на месте, деньги перетекли из одного кармана компании в другой 

 
weiwetc:

Скажу, что вам просто повезло 

форекс для меня давно не интересен, почему описал в топике

парный трейдинг, что у леонида я юзал ещё когда он в пантеоне торговал и вёл там ветку, система работающая

поскольку это товар и подразумевает поставку, да и зачем топочный мазут летом?

увы, мой друг на форексе не возможно ничего придумать, что обманет причинно следственную связь и спрос и предложение

скажу проще    наличие закономерности, которую знают все противоречит её существованию,  поскольку если все знают что евро сильно упадёт завтра с 12 до 13 часов то  кто же тогда их будет покупать? 

наверное желающие купить и тут же продать, а если есть желающие купить значит цена пойдёт вверх и  закономерность не сработает

пример из жизни,  после выплаты дивидендов цена акции падает на сумму дивидендов, брокеры запрешают шортить потому что дураков нет  а выкуп самим брокером есть чистый убыток, а убытки компания минимизирует любыми способами

профит 

Так тут снова не верно, броекры не запрещают шортить а говорят что если будет открыта сделка шорт то дивиденды должны будете заплатить вы Брокеру - это раз ;) 

 

По поводу зависимости я уже выразил свой взгляд. Повторюсь: Не верю в граль! Но разве если нету граля нельзя прибыльно торговать? 

 
Alexandr Andreev:

Так тут снова не верно, броекры не запрещают шортить а говорят что если будет открыта сделка шорт то дивиденды должны будете заплатить вы Брокеру - это раз ;) 

 

По поводу зависимости я уже выразил свой взгляд. Повторюсь: Не верю в граль! Но разве если нету граля нельзя прибыльно торговать? 

возможно сечас так, раньше брокеры запрещали шортить

прибыльно, стабильно и бесконечно долго нет

ваш проигрыш это лишь вопрос времени, причём я говорю о проигрыше всех денег 

 
weiwetc:

Скажу, что вам просто повезло 

форекс для меня давно не интересен, почему описал в топике

парный трейдинг, что у леонида я юзал ещё когда он в пантеоне торговал и вёл там ветку, система работающая

поскольку это товар и подразумевает поставку, да и зачем топочный мазут летом?

увы, мой друг на форексе не возможно ничего придумать, что обманет причинно следственную связь и спрос и предложение

скажу проще    наличие закономерности, которую знают все противоречит её существованию,  поскольку если все знают что евро сильно упадёт завтра с 12 до 13 часов то  кто же тогда их будет покупать? 

наверное желающие купить и тут же продать, а если есть желающие купить значит цена пойдёт вверх и  закономерность не сработает

пример из жизни,  после выплаты дивидендов цена акции падает на сумму дивидендов, брокеры запрешают шортить потому что дураков нет  а выкуп самим брокером есть чистый убыток, а убытки компания минимизирует любыми способами

профит 

Есть одна прикольная закономерность

как только просыпается Европа - движение на рынке начинается  - а когда в США  закатывается солнце, рынок затихает - наступает ночной покой -  и эту закономерность все знают -  хорошие  ночные скальперы балдеют от нее.

Днем же  самый трудный момент , это встать в нужную сторону.

 
Yuriy Zaytsev:

Есть одна прикольная закономерность

как только просыпается Европа - движение на рынке начинается  - а когда в США  закатывается солнце, рынок затихает - наступает ночной покой -  и эту закономерность все знают -  хорошие  ночные скальперы балдеют от нее.

Днем же  самый трудный момент , это встать в нужную сторону.

ну и что? а мы   конский спред ночью сделаем, пробьём все каналы и линии и уйдём куда захотим

, где вы возьмёте такие обьёмы чтобы двигать цену в нужном вам направлении, кто вас будет перекрывать?

 вывод профанация

помню кого то из наших взяли за задницу в манипулировании  ночью фьючерсом на мясо и то понадобилось несколько фирм

 
weiwetc:

ну и что? а мы   конский спред ночью сделаем, пробьём все каналы и линии и уйдём куда захотим

, где вы возьмёте такие обьёмы чтобы двигать цену в нужном вам направлении, кто вас будет перекрывать?

 вывод профанация

помню кого то из наших взяли за задницу в манипулировании  ночью фьючерсом на мясо и то понадобилось несколько фирм

перекрывать будет встречная  сделка если не из этого ДЦ то из другого - с которым  у данного ДЦ заключено соглашение о перекрытии

и  не у всех ДЦ ночью спред конский  - те у которых Конский - будет чуть поменьше клиентов

 
Yuriy Zaytsev:

перекрывать будет встречная  сделка если не из этого ДЦ то из другого - с которым  у данного ДЦ заключено соглашение о перекрытии

и  не у всех ДЦ ночью спред конский  - те у которых Конский - будет чуть поменьше клиентов

интересно, у кого же есн спреды ночью

вот и евронис накрылся медным тазом, а так хорошо начиналось

и все они обречены

вам не дадут заработать, сначала косвенно потом явно

 

 
weiwetc:

интересно, у кого же есн спреды ночью

вот и евронис накрылся медным тазом, а так хорошо начиналось

и все они обречены

вам не дадут заработать, сначала косвенно потом явно

 

Я уже показывал этот мониторинг, но вам продублирую. Мониторингу 2.5года, и таких можно найти ни один десяток, их сотни, пусть немного хуже, какой-то немного лучше, но в плюсе на протяжении нескольких лет

 

 
Vitaly Muzichenko:

Я уже показывал этот мониторинг, но вам продублирую. Мониторингу 2.5года, и таких можно найти ни один десяток, их сотни, пусть немного хуже, какой-то немного лучше, но в плюсе на протяжении нескольких лет

 

Результат будет как всегда, полный слив

наверное опять какой-то хитрый мартин усредняльщик  

много я таких видел, только обычно эквити там не такая красивая 

 
weiwetc:

Результат будет как всегда, полный слив

наверное опять какой-то хитрый мартин усредняльщик  

много я таких видел, только обычно эквити там не такая красивая 

Тогда вот вместе со снятиями

 

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