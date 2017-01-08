интересное - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще пример когда Швейцария перестала сдерживать свою валюту - был такой ГЭП что многие крупыне брокеры объявили банкротство (одним из таких был Аапарии-Англия) т.к. их клиенты в летели в такой минус (в минус в летели потому что стоп у любой сделки являться аналогом стопового ордера и имеет проскальзывание, а вот тейк профит проскальзывание не имеет т.к. является аналогом лимитника) в летели в минус также все кто верил что такое не произойдет у меня у знакомого слилось 60к баксов за миг т.к. любил приторговывать от обьемов швейцарии и предпочел пренебречь информацией что там у них состоить некое совещание где будут решать отпустить ли валюту)
пострадали только честные брокеры, которые дельту выводили на рынок
все шаражки остались на месте, деньги перетекли из одного кармана компании в другой
Скажу, что вам просто повезло
форекс для меня давно не интересен, почему описал в топике
парный трейдинг, что у леонида я юзал ещё когда он в пантеоне торговал и вёл там ветку, система работающая
поскольку это товар и подразумевает поставку, да и зачем топочный мазут летом?
увы, мой друг на форексе не возможно ничего придумать, что обманет причинно следственную связь и спрос и предложение
скажу проще наличие закономерности, которую знают все противоречит её существованию, поскольку если все знают что евро сильно упадёт завтра с 12 до 13 часов то кто же тогда их будет покупать?
наверное желающие купить и тут же продать, а если есть желающие купить значит цена пойдёт вверх и закономерность не сработает
пример из жизни, после выплаты дивидендов цена акции падает на сумму дивидендов, брокеры запрешают шортить потому что дураков нет а выкуп самим брокером есть чистый убыток, а убытки компания минимизирует любыми способами
профит
Так тут снова не верно, броекры не запрещают шортить а говорят что если будет открыта сделка шорт то дивиденды должны будете заплатить вы Брокеру - это раз ;)
По поводу зависимости я уже выразил свой взгляд. Повторюсь: Не верю в граль! Но разве если нету граля нельзя прибыльно торговать?
Так тут снова не верно, броекры не запрещают шортить а говорят что если будет открыта сделка шорт то дивиденды должны будете заплатить вы Брокеру - это раз ;)
По поводу зависимости я уже выразил свой взгляд. Повторюсь: Не верю в граль! Но разве если нету граля нельзя прибыльно торговать?
возможно сечас так, раньше брокеры запрещали шортить
прибыльно, стабильно и бесконечно долго нет
ваш проигрыш это лишь вопрос времени, причём я говорю о проигрыше всех денег
Скажу, что вам просто повезло
форекс для меня давно не интересен, почему описал в топике
парный трейдинг, что у леонида я юзал ещё когда он в пантеоне торговал и вёл там ветку, система работающая
поскольку это товар и подразумевает поставку, да и зачем топочный мазут летом?
увы, мой друг на форексе не возможно ничего придумать, что обманет причинно следственную связь и спрос и предложение
скажу проще наличие закономерности, которую знают все противоречит её существованию, поскольку если все знают что евро сильно упадёт завтра с 12 до 13 часов то кто же тогда их будет покупать?
наверное желающие купить и тут же продать, а если есть желающие купить значит цена пойдёт вверх и закономерность не сработает
пример из жизни, после выплаты дивидендов цена акции падает на сумму дивидендов, брокеры запрешают шортить потому что дураков нет а выкуп самим брокером есть чистый убыток, а убытки компания минимизирует любыми способами
профит
Есть одна прикольная закономерность
как только просыпается Европа - движение на рынке начинается - а когда в США закатывается солнце, рынок затихает - наступает ночной покой - и эту закономерность все знают - хорошие ночные скальперы балдеют от нее.
Днем же самый трудный момент , это встать в нужную сторону.
Есть одна прикольная закономерность
как только просыпается Европа - движение на рынке начинается - а когда в США закатывается солнце, рынок затихает - наступает ночной покой - и эту закономерность все знают - хорошие ночные скальперы балдеют от нее.
Днем же самый трудный момент , это встать в нужную сторону.
ну и что? а мы конский спред ночью сделаем, пробьём все каналы и линии и уйдём куда захотим
, где вы возьмёте такие обьёмы чтобы двигать цену в нужном вам направлении, кто вас будет перекрывать?
вывод профанация
помню кого то из наших взяли за задницу в манипулировании ночью фьючерсом на мясо и то понадобилось несколько фирм
ну и что? а мы конский спред ночью сделаем, пробьём все каналы и линии и уйдём куда захотим
, где вы возьмёте такие обьёмы чтобы двигать цену в нужном вам направлении, кто вас будет перекрывать?
вывод профанация
помню кого то из наших взяли за задницу в манипулировании ночью фьючерсом на мясо и то понадобилось несколько фирм
перекрывать будет встречная сделка если не из этого ДЦ то из другого - с которым у данного ДЦ заключено соглашение о перекрытии
и не у всех ДЦ ночью спред конский - те у которых Конский - будет чуть поменьше клиентов
перекрывать будет встречная сделка если не из этого ДЦ то из другого - с которым у данного ДЦ заключено соглашение о перекрытии
и не у всех ДЦ ночью спред конский - те у которых Конский - будет чуть поменьше клиентов
интересно, у кого же есн спреды ночью
вот и евронис накрылся медным тазом, а так хорошо начиналось
и все они обречены
вам не дадут заработать, сначала косвенно потом явно
интересно, у кого же есн спреды ночью
вот и евронис накрылся медным тазом, а так хорошо начиналось
и все они обречены
вам не дадут заработать, сначала косвенно потом явно
Я уже показывал этот мониторинг, но вам продублирую. Мониторингу 2.5года, и таких можно найти ни один десяток, их сотни, пусть немного хуже, какой-то немного лучше, но в плюсе на протяжении нескольких лет
Я уже показывал этот мониторинг, но вам продублирую. Мониторингу 2.5года, и таких можно найти ни один десяток, их сотни, пусть немного хуже, какой-то немного лучше, но в плюсе на протяжении нескольких лет
Результат будет как всегда, полный слив
наверное опять какой-то хитрый мартин усредняльщик
много я таких видел, только обычно эквити там не такая красивая
Результат будет как всегда, полный слив
наверное опять какой-то хитрый мартин усредняльщик
много я таких видел, только обычно эквити там не такая красивая
Тогда вот вместе со снятиями