Сигналы

Новый комментарий
 
Здравствуйте. Или мне кажется, или расчет прибыли в разделе "Сигналы" происходит как-то специфично? :))
 
Igor Knyazkov:
Здравствуйте. Или мне кажется, или расчет прибыли в разделе "Сигналы" происходит как-то специфично? :))
Как то спецефично, при чем секрет не разглашается вроде.
[Удален]  
Igor Knyazkov:
Здравствуйте. Или мне кажется, или расчет прибыли в разделе "Сигналы" происходит как-то специфично? :))
Секретная формула спрятана за семью замками. Некоторые ребята на этом хорошо поднялись.
 

нет никакой тайны -- формула опубликована, не скрывалась и не скрывается https://www.mql5.com/ru/forum/10603#q23

другое дело, что используют не верную терминологию https://www.mql5.com/ru/forum/10603/page227#comment_2841979.

и многие реально путают "прирост" с "доходностью" -- собственно из-за этого и нарекания к этому показателю

 

Кстати, в сигналах есть такой показатель как "Годовой прогноз" (он в самом сигнале).

Если взять любой сигнал, то получается интересное сочетание показателей:

-- срок жизни сигнала 1,5 года

-- прирост 2550%

-- годовой прогноз 80%

Непонятно по какой причине -- именно прирост 2550% ставят на "витрину" сигнала -- в чём польза и значимость этого показателя? 

 

Вот к примеру такая статистика на витрине: Всего: 12633.65%

2016 год реально 291%, но откуда 1166? 

Откуда цифра 12633.65, это наверное сумма всех сигналов с раздела "Сигналы"?

 
Vitaly Muzichenko:

Вот к примеру такая статистика на витрине: Всего: 12633.65%

2016 год реально 291%, но откуда 1166? 

Откуда цифра 12633.65, это наверное сумма всех сигналов с раздела "Сигналы"?

Все ответы в здесь: Как рассчитывается Прирост в сигналах? и Как считается прирост за год (YTD), если сумма месячных приростов не совпадает с ним?
 
Vitaly Muzichenko:

Вот к примеру такая статистика на витрине: Всего: 12633.65%

2016 год реально 291%, но откуда 1166? 

Откуда цифра 12633.65, это наверное сумма всех сигналов с раздела "Сигналы"?

Похоже не на сложение, а на умножение процентов, типа реинвестирование. Так цифры важнее смотрятся )) Про 12633 наверное да, сумма видимых звезд на небе после принятия пол-литры.
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:
Похоже не на сложение, а на умножение процентов, типа реинвестирование. Так цифры важнее смотрятся )) Про 12633 наверное да, сумма видимых звезд на небе после принятия пол-литры.
Они же на этом зарабатывают .Скажите что в геометрической прогрессии не просчитали 
 
Vladimir Karputov:

Когда же Вы уже научитесь ЧИТАТЬ и СЧИТАТЬ???


Ну так вроде если посчитать, то изначальное пополнение было на 300, сейчас баланс 2000, всего выведено 2100 в среднем по 100 за 20 раз.

По факту получается, что с 300 заработано 3800. Средний баланс в процессе работы после снятия ~500. Но при чём здесь 12633%, он ведь не заработал и не снял $40000? 

Формулу расчётов можно написать любую, и на неё давать ссылку, можно к примеру перемножить все месяца, потом это разделить на сумму месяцев, после этого умножить на 100 и возвести в степень и разделить на 1.2, и это тоже сложный процент, но он так-же не имеет ничего общего с реальностью.

 
Vitaly Muzichenko:

Ну так вроде если посчитать, то изначальное пополнение было на 300, сейчас баланс 2000, всего выведено 2100 в среднем по 100 за 20 раз.

По факту получается, что с 300 заработано 3800. Средний баланс в процессе работы после снятия ~500. Но при чём здесь 12633%, он ведь не заработал и не снял $40000? 

Формулу расчётов можно написать любую, и на неё давать ссылку, можно к примеру перемножить все месяца, потом это разделить на сумму месяцев, после этого умножить на 100 и возвести в степень, и это тоже сложный процент, но он так-же не имеет ничего общего с реальностью.

https://1drv.ms/x/s!ApovSO6tidvtgtJKzxaXJmfXYshTWw
test.xlsx
test.xlsx
  • onedrive.live.com
Книга Microsoft Excel
12
Новый комментарий