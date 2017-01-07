Сигналы
Здравствуйте. Или мне кажется, или расчет прибыли в разделе "Сигналы" происходит как-то специфично? :))
Здравствуйте. Или мне кажется, или расчет прибыли в разделе "Сигналы" происходит как-то специфично? :))
нет никакой тайны -- формула опубликована, не скрывалась и не скрывается https://www.mql5.com/ru/forum/10603#q23
другое дело, что используют не верную терминологию https://www.mql5.com/ru/forum/10603/page227#comment_2841979.
и многие реально путают "прирост" с "доходностью" -- собственно из-за этого и нарекания к этому показателю
Кстати, в сигналах есть такой показатель как "Годовой прогноз" (он в самом сигнале).
Если взять любой сигнал, то получается интересное сочетание показателей:
-- срок жизни сигнала 1,5 года
-- прирост 2550%
-- годовой прогноз 80%
Непонятно по какой причине -- именно прирост 2550% ставят на "витрину" сигнала -- в чём польза и значимость этого показателя?
Вот к примеру такая статистика на витрине: Всего: 12633.65%
2016 год реально 291%, но откуда 1166?
Откуда цифра 12633.65, это наверное сумма всех сигналов с раздела "Сигналы"?
Вот к примеру такая статистика на витрине: Всего: 12633.65%
2016 год реально 291%, но откуда 1166?
Откуда цифра 12633.65, это наверное сумма всех сигналов с раздела "Сигналы"?
Похоже не на сложение, а на умножение процентов, типа реинвестирование. Так цифры важнее смотрятся )) Про 12633 наверное да, сумма видимых звезд на небе после принятия пол-литры.
Когда же Вы уже научитесь ЧИТАТЬ и СЧИТАТЬ???
Когда же Вы уже научитесь ЧИТАТЬ и СЧИТАТЬ???
Ну так вроде если посчитать, то изначальное пополнение было на 300, сейчас баланс 2000, всего выведено 2100 в среднем по 100 за 20 раз.
По факту получается, что с 300 заработано 3800. Средний баланс в процессе работы после снятия ~500. Но при чём здесь 12633%, он ведь не заработал и не снял $40000?
Формулу расчётов можно написать любую, и на неё давать ссылку, можно к примеру перемножить все месяца, потом это разделить на сумму месяцев, после этого умножить на 100 и возвести в степень и разделить на 1.2, и это тоже сложный процент, но он так-же не имеет ничего общего с реальностью.
Ну так вроде если посчитать, то изначальное пополнение было на 300, сейчас баланс 2000, всего выведено 2100 в среднем по 100 за 20 раз.
По факту получается, что с 300 заработано 3800. Средний баланс в процессе работы после снятия ~500. Но при чём здесь 12633%, он ведь не заработал и не снял $40000?
Формулу расчётов можно написать любую, и на неё давать ссылку, можно к примеру перемножить все месяца, потом это разделить на сумму месяцев, после этого умножить на 100 и возвести в степень, и это тоже сложный процент, но он так-же не имеет ничего общего с реальностью.
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